Stacheln im Draht

Adam Naparty »Meine Inspirationsquelle ist die Unschärfe« – Ziervogel

»Wir sollen wie Hunde sein«, prangt in großen roten Lettern an der Wand der brachialen wie auch minimalistischen Rauminstallation, die der Künstler Ziervogel als Teil eines Selbstporträts in vier Teilen begreift. Anstatt uns als Hunde zu verstehen, die eine Herde Schafe bewachen, nötigt uns der Künstler durch enge Gänge eines industriellen Viehgatters, um zu der großformatigen Tintenzeichnung »as if« von 2018 zu gelangen, die wir durch Querstreben aus vorgegebener Distanz betrachten müssen. Eine Barriere der Exklusion, die mit Wohlfühltemperatur und Achtsamkeitsgeboten nicht in Einklang zu bringen ist. Statt Harmonie und Genuss stellt sich Unbehagen ein. Die bereitgestellte NATO-Stacheldrahtrolle und die Vorkehrung, das Metallgatter unter Strom zu setzen, künden von Schlimmerem.

Assoziationen zum Check-in an Flughäfen oder im Louvre vor der »Mona Lisa« nach dem Lockdown stellen sich ein. Setzt Ralf Ziervogel damit auf eine spektakuläre Inszenierung, um aufmerksamkeitsökonomisch das beste Ergebnis zu erzielen? Will er sich so eine hohe Position auf der Liste der Zeitschrift Capital der wichtigsten Künstler erkämpfen? Die brutale Barrikade könnte eher Ausdruck dessen sein, dass er mit dem Medium der Zeichnung, das ihn bekannt machte, seit 2019 abgeschlossen hat. Andererseits geht es auch um die provokante Gängelung des Publikums, das sich vom Kunstbetrieb und dessen grenzenloser Vermarktungswut alles vorsetzen lässt. Doch evoziert die Installation auch Gedanken zur beängstigenden Verengung von Meinungskorridor und Debattenraum. Diskussionen über Corona, Kritik an Israels Palästinenserpolitik, Wokeness, Appropriationsvorwürfe sowie den Ukraine-Krieg sind kaum noch offen zu führen. Positionen, die von der hegemonialen und propagierten Linie abweichen, werden ausgegrenzt und in den sozialen Medien mit Rufmordkampagnen verunglimpft, sie zu vertreten führt zu Absagen von Veranstaltungen, Kündigungen von Aufträgen oder gleich zu Berufsverboten. Selbst die Satire, ursprünglich ein Genre zur Kritik herrschender Ideologie und Moral, hat sich von Tucholskys Credo von 1919 verabschiedet: »Eine Satire, die zur Zeichnung einer Kriegsanleihe auffordert, ist keine.«

Ziervogel kommentiert Interpretationen nicht, weist sie aber auch nicht von sich, sondern sagt Sätze wie: »Meine Inspirationsquelle ist die Unschärfe.« Er breitet kein Narrativ aus, sondern schafft eine Atmosphäre, die Gedankenräume öffnet. Sein Werk ist multimedial und disparat. Es ist gewaltgespickt, in mangaartigen Zeichnungen penetrieren sich menschliche Figuren und tierische Wesen und reißen sich die Gliedmaßen aus, Körper sind mit Injektionsspritzen versehen. Manchmal löst sich alles auf und mündet in eine eher ornamental-zirkuläre Szene der Abstraktion. Eine 30 Meter lange Zeichnung war kürzlich in der St.-Matthäus-Kirche am Kulturforum zu sehen, und nun werden bis zum 11.6. weitere Werke in der Galerie Kanya & Kage in Kreuzberg präsentiert.

In dem Video »Das Erste« aus dem Jahr 2000 beobachten wir den 25jährigen Künstler beim Zähneputzen, er schrubbt immer heftiger. Am Ende ist der Schaum nicht nur auf dem Spiegel, sondern auch im Gesicht des Künstlers verteilt, der in chaplinesker Weise die Zahnbürste wegwirft und zur Bartrasur ansetzt. Die überaffirmative Zahnreinigung ist eine frühe Kritik an der Selbstoptimierung, die durch den Tätigkeitswechsel am Ende der Lächerlichkeit preisgegeben wird.

Unter großem Aufwand wurde im hinteren Ausstellungsraum die Wand geöffnet, um eine gerahmte Grafik wie in einem Schrein zu plazieren, die nach Ende der Ausstellung für die Zukunft eingemauert wird. Das Grafikpapier ist mit Ziervogels entschlüsselter und verflüssigter DNA bestrichen, in die mit einem komplizierten Verfahren die Daten seiner gesamten bisherigen künstlerischen Praxis eingeschrieben wurden. Somit drückt Ziervogel dem Haus am Lützowplatz seine Autobiographie wie einen dauerhaften Stempel auf. Gegenüber der eingelassenen Grafik findet sich der auf der Wand hinterlassene Körperabdruck des Künstlers. Inspiriert zu dem »Südjapanischen Selbstporträt« wurde Ziervogel, als er bei einem Besuch in Hiroshima am Mauerwerk einer Ruine die schockierende Entdeckung von Körperspuren eines Menschen machte. Die Atombombe hatte den Körper ausgelöscht, das Fett als Silhouette in die Wand eingebrannt. Eine sinnfällige Warnung angesichts der von Tag zu Tag eskalierenden Kriege mit der steigenden Gefahr einer atomaren Auseinandersetzung.