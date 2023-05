Jetzt gibt’s Saures

Manfred Segerer/IMAGO Die Süßwarenindustrie gehörte zu den Krisengewinnern und will nun bei Lohnerhöhungen tricksen

Es werde eine »Warnstreikwelle« geben, »wie sie die Branche noch nicht erlebt hat«, erklärte Marcel Mansouri am Dienstag im Gespräch mit junge Welt. Das während der laufenden Tarifauseinandersetzung vom Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) vorgelegte Angebot beschrieb der bundesweite Streikbeauftragte der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) gegenüber dieser Zeitung mit »jenseits von Gut und Böse«. Die rund 60.000 Beschäftigten in der Branche hätten seit dem letzten Tarifabschluss 2021 rund zehn Prozent Reallohnverlust hinnehmen müssen, so Mansouri, aber die Unternehmerseite habe »offenbar noch nicht verstanden, dass die Preiskrise auch ein Problem für die Beschäftigten ist«. Nachdem Gespräche zwischen Gewerkschaft und Unternehmerverband am Montag gescheitert waren, hatte die NGG zu »flächendeckenden Streiks« aufgerufen.

Die NGG verhandelt zum ersten Mal einen bundesweiten Branchentarifvertrag mit der Süßwarenindustrie, erklärte Gewerkschaftssprecher Jonas Bohl am Dienstag im jW-Gespräch. Die Industrie habe auch in der Pandemie gut verdient, schließlich sei dort »trotz Ansteckungsrisiko voll durchgearbeitet« worden. Laut BDSI machte der Industriezweig im vergangenen Jahr mehr als 14 Milliarden Euro Umsatz, ein Plus von rund acht Prozent. Nun erwartet die NGG für die Beschäftigten der unteren Lohngruppen eine tabellenwirksame Erhöhung von 500 Euro, für alle darüber soll es ein Lohnplus von 400 Euro geben. Azubis sollen 200 Euro mehr pro Monat erhalten plus 50 Euro Fahrtkostenpauschale. Angesichts der unsicheren Entwicklungsprognosen seien mehr als zwölf Monate Laufzeit ausgeschlossen, so Bohl.

Der BDSI tickt da anders und nannte den Aufruf der Gewerkschaft in einer Mitteilung vom Dienstag »unverhältnismäßig und unbegründet«. Man habe »trotz wirtschaftlich extrem angespannter Situation (…) kräftige Lohnsteigerungen« sowie die Zahlung einer Inflationsprämie von 1.500 Euro angeboten, hieß es. Für das laufende Jahr schwebte den Unternehmervertretern eine Festbetragserhöhung von 125 Euro vor, im kommenden Jahr dann 100 Euro Aufschlag. Die Branche soll dadurch für ganze 24 Monate befriedet werden.

»Wir haben im letzten Jahr für die Inflationsprämie Lärm gemacht, weil die Leute die Kohle bei dieser Preisexplosion brauchen«, erklärte Bastian Martin am Dienstag im jW-Gespräch. Die Unternehmerseite habe auf die Tarifverhandlungen verwiesen. Der Betriebsratsvorsitzende vom Langnese-Werk in Heppenheim, laut Webseite »eines der größten Eiskremwerke Europas«, das zum US-Konzern Unilever gehört, stellt jedoch klar: »Es kann nicht sein, dass damit die Tabelle gedrückt wird.« Bei den Tarifergebnissen in der Chemie- oder Metallindustrie habe sich gezeigt: »Ohne die Einmalzahlung sind die nicht die Shining stars«, so Martin. Auch wenn das Heppenheimer Werk seit Jahrzehnten nicht mehr bestreikt wurde, seien die Kolleginnen und Kollegen dazu bereit: »Da gilt nur: Stirn bieten und konsequent bleiben.«

Auch bei den Beschäftigten des Nestlé-Schokoladenwerks in Hamburg ist die Stimmung angesichts des BDSI-Verhandlungsangebots »im Keller«, wusste der Betriebsratsvorsitzende René Hopp gegenüber jW zu berichten. Gab es in der ersten Gesprächsrunde »nicht mal ein Angebot«, rechne der Verband nun tabellenwirksame Erhöhungen und Inflationsprämie zu prozentualen Steigerungen zusammen. Die Haltung der Unternehmer mache deutlich: »Lohnerhöhungen gibt es nicht als Geschenk, dafür müssen wir solidarisch zusammenstehen.«

Branchengrößen wie Nestlé und Unilever seien im Kampf mit dem Einzelhandel »sehr erfolgreich darin, ihre Preise durchzusetzen und weiterzugeben«, erklärte Gewerkschafter Mansouri im jW-Gespräch. Kratzten die Preissteigerungen bei den Konzernen, »wenn überhaupt«, an der Gewinnmarge, seien die Beschäftigten gleichzeitig gezwungen, sich bei lebensnotwendigen Gütern einzuschränken. Der Schweizer Mutterkonzern erzielte im vergangenen Jahr einen Gewinn von rund 9,5 Milliarden Euro. Der Lebensmittelriese Unilever kam 2022 auf einen Nettogewinn von rund 8,3 Milliarden Euro.