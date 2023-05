Nachschlag: Bittere Wahrheit

Sophie Mutevelian/BBC/Netflix Versucht die Hintergründe des Kriegs im Kongo aufzudecken: Michaela Coel als Kate Ashby in »Black Earth Rising«

Die sogenannten Kongo-Kriege zählen zu den grausamsten und verlustreichsten Konflikten der jüngeren Zeitgeschichte. Ausgelöst durch den Genozid in Ruanda 1994, in dem selbst Hunderttausende ermordet wurden, fielen ihnen geschätzt fünf Millionen Menschen zum Opfer. In »Black Earth Rising« versucht eine junge Frau, die Hintergründe zu begreifen. Sie wurde als Kind von einer britischen Rechtsanwältin adoptiert und glaubt, eine Tutsi zu sein. Als ihre Mutter beschließt, einen Guerillakommandanten dieser Bevölkerungsgruppe vor das Internationale Strafgericht zu bringen, kommt es zum Konflikt. Wie kann es sein, dass jemand, der für sie ein Held ist, angeklagt wird, während die für den Völkermord verantwortlichen Hutu-Extremisten frei herumlaufen? Die Wahrheit ist schwer zu ertragen. Die achtteilige BBC-Serie nimmt sich Zeit, sie in einer Handlung voller überraschender Wendungen zu entfalten, die dennoch nah dran ist an den tatsächlichen Geschehnissen. Am besten ist das versöhnliche Ende. (jt)