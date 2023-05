Der Ausweg

Jessica Gow/TT/IMAGO Leider verloren: Deutschlands Kindermetalkombo Lord of the Lost

Wie immer zum ESC war die Bar zur Arena umgebaut, das Licht gedimmt, der Ton laut gedreht, ein Tablett mit Fettbemmen angerichtet. Holger, der Wirt, ist Sänger der legendären Weimarer Punkband Die Madmans, bei deren Konzerten er früher gerne seinen Lulu rausgeholt hat, und er steht auf Glitter, zelebriert den Eurovision Song Contest wie ein Hochamt. Als im besetzten Haus noch der jährliche »Grand Prix de Aerovision« veranstaltet wurde, war er immer mit von der Partie. Einmal mit mir als Peter, Paul and Mary, wir imitierten »Puff The Magic Dragon« und wurden Dritter. Von fünf.

Beim ESC in Liverpool am Samstag abend siegte die Schwedin Loreen mit einem leidenschaftlich geschluchzten Klagelied (»Tattoo«), gehüllt in einen braunen Fetzen – Bestwert auch auf der nach unten offenen Lumpenskala. Der italienische Vertreter (Name unwichtig), in einem ärmellosen Glitzeroberteil ebenfalls übel zugerichtet, sang wie eine Bochumer Pizzeria in den 80ern klang, was ARD-Kommentator Peter Urban begeisterte: »Dem kann auch der Pullunder aus Weihnachtsschmuck nichts anhaben.«

Ich erwärmte mich nach dem vierten Bier für die Kroaten von Let 3 (Debütalbum: »Two Dogs Fuckin’«), die eine groteske Krawallcollage ablieferten, wohl gemünzt auf Despoten im allgemeinen und weiß- und großrussische im besonderen. Am Schluss standen sie im Unterhöschen da, wohltuender Akzent in einem total durchukrainisierten Schlagerfestival. Ich wollte nicht glauben, dass die Barden wirklich alle live singen, aber bei der deutschen Kindermetalkombo Lord of the Lost konnte man es deutlich hören. Hinsehen ging nicht, dem Sänger in rot lackierter Wursthaut wuchsen Riesenspargel aus dem Rücken. Und sonst? Volksmusikweisen mit Bumbum.

Schließlich wurde gevotet, die Gäste riefen für ihre Favoriten an, ich trank die Biere sieben und acht, dann endlich stand fest: Deutschland ist letzter, »mal wieder«, eilmeldete die FAZ. Die Bild ächzte: »Wir sind vielleicht noch das Land der Dichter und Denker. Das Land der Musiker waren wir eben nie.« Eh klar, Bach und Beethoven – alles Philosophen. Wie wurden wir zu einer Nation, in der die Bild als Zeitung gilt und ein minderbegabter Bochumer Schauspieler, der singt, als würde er mit Verstopfung auf der Toilette sitzen, die meisten Platten verkauft?

Der Ausweg aus dem Schlagerschlamassel führt über Künstliche Intelligenz (KI). George Orwell lässt im Roman 1984 eine »riesige Frau mit stämmigen roten Unterarmen« im Hof Wäsche aufhängen und eine Weise trällern: »›Ach, ein Blendwerk war er nur / Dieser Tag der Seligkeit …‹ In den letzten Wochen hatte diese Melodie ganz London verhext. Es war eins von tausend ähnlichen Liedern, mit denen ein Unterressort der Musikabteilung die Prols versorgte. Die Texte dieser Lieder produzierte ein Gerät namens Versifikator ganz ohne menschliches Zutun.« So geht’s! Deutschland wird den ESC gewinnen, sobald Siemens eine Faxmaschine erfindet, die fertige Gassenhauer ausspuckt.