Beim Schein der Laterne

Kerstin Groh »Er aß und trank reichlich, und er gab viel Geld aus, und er nahm noch eine ganze Flasche mit, für die Nacht, die er unter der Brücke zu verbringen gedachte« – Joseph Roth, »Die Legende vom heiligen Trinker«

Im Renaissance-Theater zu Berlin-Charlottenburg wird serviert: Ben Becker liest Joseph-Roth für 37 bis 51 Euro die Karte. In der Joseph-Roth-Diele zu Berlin-Tiergarten wird serviert: Wässriger Kartoffelsalat zu fahlem Schweineschnitzel für knapp 15 Euro. Während man sich den halbkalten Fraß im zugegeben urigen Wirtshaus getrost sparen kann, ist die Lesung im historischen Art-Deco-Theater in der Knesebeckstraße wärmstens zu empfehlen. Sicherlich, Becker und Roth passen schon in der Anlage zusammen wie Schnitzel und Kartoffelsalat. Für die Zuneigung zu Wein und Schnaps sowie ihre so unvermeidbar liebenswürdige wie tragikomische Erscheinung sind sie beide bekannt – der 1939 verstorbene österreichische Schriftsteller und der 1964 geborene deutsche Schauspieler.

»Im Exil« heißt der Abend unpassenderweise, er sollte treffender »Heilige Trinker« heißen, um seinem Programm wie seinen Protagonisten gerecht zu werden. In der ersten Hälfte der Veranstaltung wird Joseph Roths 1939 posthum erschienene Erzählung »Die Legende vom heiligen Trinker« gelesen. Ben Becker sitzt betont lässig in der spärlichen Kulisse: Eine echte Laterne, ein echter Tisch vor der Projektion eines Brückenverschlags und einer Heiligenfigur. An des Schauspielers Seite erst ein Rotweinglas, später ist es wohl Cognac.

Keiner großen Kommentare bedarf das Konzept, das sich aufgesetzte Kontextualisierungen oder gar postmoderne Altklugheiten dankenswerterweise spart. Wolfgang Ambros rearrangierte für die Inszenierung zwei seiner altbekannten Lieder (»De Kinettn wo i schlof« und »I glaub i geh jetzt«). Sie kommen vom Band und tun ihren Dienst am Kaffeehauspathos. Becker bietet sein Handwerk dar, seine hervorragende Sprecherziehung, seine einfühlsame Rollengestaltung, seinen sonoren Bassbariton. Die Wundergeschichte vom Trinker Andreas in ­Paris, der sich bei der heiligen Therese von Lisieux verschuldet, verzaubert nach gut 80 Jahren immer noch mühelos jedes Publikum. Vor allem eben, weil Ben Becker sich gar nicht erst anstrengt und das Affektierte seiner frühen Karriere abgeklärt zurückhält.

Der zweite Teil des Abends besteht praktisch rein aus Sekundärtext. Géza von Cziffra, der Autor, Kabarettbesitzer und fleißige Filmregisseur (u. a. »Hundstage«, 1944; »Nachtschwester Ingeborg«, 1958; »Kriminaltango«, 1960) lernte Joseph Roth in Berlin kennen und widmete ihm 1983 den Nachrufband »Der heilige Trinker: Erinnerungen an Joseph Roth«. Die Schilderung von Roths leibhaftiger Person koloriert wiederum die Schablone der Säuferfigur Andreas – der Autor soff sich 1939 in Paris zu Tode. Oder starb er am Verdruss über die Hitlerei in seiner Heimat? Er, der kaisertreue Jude aus Brody in Galizien (heute Ukraine), der im Ersten Weltkrieg beim militärischen Pressedienst freiwillig dem Franz Joseph diente, will sein Lebtag nicht wahrhaben, dass sie in Wien den »Tapezierer« anjubeln, wie er Hitler nennt. Auch Roths Liebesleben ist ein Seitenschauplatz, seine große Liebe zu seiner Ehefrau Friedl, die in geistiger Umnachtung endet und von den Nazis in der Tötungsanstalt Hartheim ermordet wird. Sein Hotelleben macht er dafür verantwortlich, sein extremes Saufen und Lieben. Er ist krankhaft eifersüchtig, selbst die späteren Affären (z. B. die mit Kollegin Irmgard Keun) verkraften das nicht.

Becker tut am Ende nur das, was man tun kann: Heulen. Man kauft es ihm zweifellos ab, dass ihm in den vergangenen zwei Stunden die unendliche Traurigkeit von Roths letzten Lebensjahren – zum Krüppel gesoffen und von der Weltgeschichte verkrüppelt – in die Augen geflossen ist. Der Schauspieler zeigt an diesem Abend, wieso er den anachronistischen Titel »Volksschauspieler« noch tragen dürfte, wenn er denn wollte. Als einer der letzten in diesem Land ganz ohne Ironie. Noch eine Prise Pathos vom Zentralfriedhof dazu, dann fällt der Vorhang, und ein ehrliches Jubeln fällt nicht schwer.