»Das ist eine absurde Fehlentscheidung des Senats«

Daniel Reinhardt/dpa Mit Prämien zu pädagogischen Erfolgen?

Seit Anfang des Jahres steht fest: Lehrer an Berlins öffentlichen Schulen erhalten künftig Prämien und Zulagen. Was besagt die neue Verwaltungsvorschrift im Kern?

Diese 19seitige Verwaltungsvorschrift der Berliner Bildungsverwaltung besagt, dass Dienstkräften im Schulbereich »für herausragende und besondere Leistungen« Leistungsprämien als Einmalzahlung oder eine Leistungszulage als monatlich nachträgliche Zahlung aus offenen Personalmitteln gewährt werden sollen. Laut der zuständigen Senatsverwaltung soll diese Honorierung zur »Steigerung von Arbeitsmotivation und Leistungsbereitschaft dienen« und zum kommenden Schuljahr erstmals ausgezahlt werden.

Über welche Extrasummen für Lehrkräfte reden wir hier?

Über konkrete Zahlen zu Profiteurinnen und Profiteuren sowie den Höhen der Geldzahlungen kann ich leider keine exakten Aussagen treffen und nur auf die besagte Vorschrift verweisen. Fest steht aber, die Prämien und Zulagen können bis zur Höhe eines Grundgehalts möglich sein. Ihr Umfang hängt somit von der jeweiligen Besoldungsgruppe ab, möglich sind demnach rund 3.500 bis 6.000 Euro.

Wie sehen Sie das: Erhöht ein Prämiensystem nicht den Druck in der Lehrerschaft, und fördert es nicht die Spaltung im Kollegium?

Grundsätzlich begrüße ich es, dass besonderes Engagement an Schulen über das regelmäßige Gehalt hinaus honoriert wird. Die Gewährung von Prämien und Zulagen im Schulbereich, finanziert aus öffentlichen Personalmitteln, sehe ich jedoch als absurde Fehlentscheidung des Senats. Das zeigt sich auch darin, dass die Schulen selbst die Auszahlung kritisieren. Sie hätten sich gewünscht, selbst entscheiden zu können, wie sie das Geld verwenden. Im Fokus hätte dann sicher weniger Leistung, sondern mehr Entlastung gestanden.

Und was ist mit Spaltungstendenzen?

Ich stimme Ihnen zu, meiner Meinung nach erhöht ein Prämiensystem den zusätzlichen Druck bei Kolleginnen und Kollegen und bei allen an Schulen Beschäftigten. Das kann eine Spaltung im Kollegium begünstigen. Zudem fördert eine Honorierung aufgrund von »überdurchschnittlicher Leistung« zur Steigerung der »Arbeitsmotivation und Leistungsbereitschaft« von an Schulen Beschäftigten die kapitalistische Leistungsgesellschaft und wirkt in Zeiten des Personalmangels an Schulen, steigender Klassengröße, einer zu hohen Pflichtstundenzahl und den mit den Jahren stetig hinzukommenden Zusatzaufgaben nahezu zynisch. Die Senatsverwaltung suggeriert damit: Pädagogisches Personal, das seine Aufgaben sachgerecht und ordentlich ausführt, scheint noch Luft nach oben zu haben.

Welche negativen Folgen des Prämiensystems sehen Sie noch?

Wenn an Schulen Beschäftigte ihre Zeit und Kraft nur noch in sichtbare, prämienfähige Projekte verlegen, wird eine um öffentliche Anerkennung konkurrierende Schulgemeinschaft gefördert. Schulen werden dadurch mit Sicherheit nicht entlastet.

Sie haben es teilweise angesprochen: Personalmangel, Aufgabenflut und Gesundheitsrisiken durch Mehrarbeit. Wie wollen Sie dem schulpolitisch begegnen?

Mit dem Aufbau multiprofessioneller Teams etwa. Hier arbeiten wir als Abgeordnetenhausfraktion aktuell an einem Konzept, da die Bildungsverwaltung sich dieser Aufgabe verweigert. Ferner muss die Anerkennung ausländischer Abschlüsse erleichtert werden. Bei diesem Punkt hat die Bildungsverwaltung bereits Verbesserungen beschlossen, die wir gerne aber noch nachbessern würden. Wir brauchen auch eine Debatte über die Einführung von Ein-Fach-Lehrkräften. Und nicht zuletzt muss das Arbeitszeitmodell einschließlich der Stundentafel für Lehrkräfte überarbeitet werden, um die tatsächliche Belastung und das Aufgabenfeld der Lehrkräfte realistischer abzubilden. Unter dem Strich brauchen wir mittel- und langfristig mehr Absolventinnen und Absolventen des Lehramtsstudiums.