Bonus vom Steuerzahler

Federico Gambarini/dpa Uniper hat seinen Händlern für das Jahr 2022 Boni in Millionenhöhe bewilligt

Der mit schätzungsweise 30 Milliarden Euro vom deutschen Staat vor der Pleite bewahrte Energiekonzern Uniper hat seinen Händlern Boni in Millionenhöhe bewilligt. Das berichtete am Montag die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insider. In einigen Fällen hätten sich die Prämien für das Jahr 2022 auf bis zu sieben Millionen US-Dollar (6,4 Millionen Euro) belaufen, äußerte sich demnach eine mit den Interna vertraute Person. Ein anderer Hinweisgeber erklärte, davon werde nur ein Teil ausgezahlt, der Rest vorerst ausgesetzt. Topmanager und Vorstände des vor fünf Monaten verstaatlichten Unternehmens sollen dagegen keine Sondervergütungen eingestrichen haben, womit die mit Bundesregierung getroffenen Vereinbarungen offenbar eingehalten wurden.

Gleichwohl werfen die Vorgänge Fragen auf. Ohne die großzügigen Hilfen des Bundes hätte der Versorger, der vor dem Ukraine-Krieg seine Gaskontingente im wesentlichen aus Russland bezogen hatte, auf kurze Sicht Konkurs anmelden müssen. Dasselbe gilt für die Firma Sefe (Securing Energy for Europe), die aus der deutschen Gasprom Germania hervorgegangen war. Beide Unternehmen hielten ihren Betrieb nach dem durch die westliche Sanktionspolitik provozierten russischen Lieferstopp und der Preisexplosion an den Energiemärkten zunächst mit milliardenschweren Darlehen, Kreditzusagen und Finanzspritzen aufrecht, ehe sie schließlich in staatlichen Besitz überführt wurden. In Zuge der inzwischen wieder normalisierten Geschäftslage verbuchte Uniper im Zeitraum Januar bis Ende März einen Quartalsgewinn von 6,7 Milliarden Euro. Die Dinge liefen für die Düsseldorfer zuletzt wieder so gut, dass die Verluste aus der Beschaffung von Ersatzmengen für die ausbleibenden Lieferungen aus Russland deutlich überkompensiert werden konnten.

Faktisch sind es also die Steuerzahler, die den Aufschwung finanzieren. Gleichwohl ächzen sie als Verbraucher aber weiterhin unter horrend hohen Gaspreisen, die dazu noch durch die staatliche Gaspreisbremse und damit wieder auf ihre Kosten gestützt – oder vielmehr: künstlich hoch gehalten – werden. Vor diesem Hintergrund wirken üppige Sonderzulagen für den Mitarbeiterstab ziemlich deplaziert. Für Uniper hingegen ist das der übliche Gang der Dinge. Der Wettbewerb um Händler in der Energiewirtschaft sei intensiv, »ein Nullbonus ist daher nicht opportun«, gab der Spiegel am Montag in seiner Onlineausgabe einen Unternehmenssprecher wieder. Ja, es seien Boni ausgeschüttet worden, »die allerdings insgesamt unter denjenigen des Vorjahres lagen«. Ähnlich die Verlautbarungen aus dem Hause Sefe: Die Leistungen der Händler rechtfertigten Vergütungen, die deren Beitrag zur Gesamtleistung des Unternehmens und zur Versorgungssicherheit belohnten, teilte das Unternehmen mit. Dadurch bleibe man auf dem Personalmarkt wettbewerbsfähig. Beide Unternehmen stellen sich auf den Standpunkt, mit der Praxis nicht gegen offizielle Regularien zu verstoßen.

So sieht das auch das Bundeswirtschaftsministerium, das auf Anfrage ebenso auf die Vergütungsbeschränkungen für Vorstände und Aufsichtsräte von Uniper hinwies. Maßgebend seien hierfür die Beihilfeauflagen der EU-Kommission, zu deren Umsetzung sich aber das Unternehmen äußern müsse, beschied ein Sprecher. Nach Angaben besagter Insider müssten Energiehändler mit viel Geld bei der Stange gehalten werden. Oftmals erhielten sie Zuwendungen, die sich nach den Profiten in ihren Auftragsbüchern richten und nicht selten über denen der Chefetage von Unternehmen liegen würden. Sefes Handelshaus in London beschäftigt laut Eigendarstellung rund 830 Mitarbeiter, bei Uniper sollen weltweit 1.400 Personen als Händler tätig sein.

Die FDP plädiert derweil für eine zügige Reprivatisierung von Uniper. »Die durch den russischen Angriffskrieg entstandene Notlage vieler Energieunternehmen darf nicht zum Einstieg in eine staatliche Energieplanwirtschaft führen«, hatte zu Monatsanfang der energiepolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Kruse, erklärt.