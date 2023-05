Abzocke mit Gaspreisbremse

Britta Pedersen/dpa Die seit Jahresbeginn gültigen Preisbremsen sollten laut Ampelkoalition Verbraucherinnen und Verbraucher eigentlich entlasten

Mehrere Gasversorger stehen im Verdacht, im Zusammenhang mit der Energiepreisbremse ungerechtfertigt hohe Endkundenpreise angesetzt zu haben. Das Bundeskartellamt berichtete am Montag von einer »zweistelligen Zahl« an Versorgern, die »möglicherweise überhöhte Erstattungsanträge nach den Preisbremsegesetzen gestellt haben«.

»Wir haben Anhaltspunkte dafür, dass die Preise gegenüber den Endkunden sachlich nicht gerechtfertigt sein könnten und sind dabei, Licht ins Dunkel bringen«, sagte Behördenpräsident Andreas Mundt laut einer Mitteilung. Erste Prüfverfahren seien eingeleitet worden. Weitere Verfahren bei Fernwärme und Strom stünden bevor.

Die seit Jahresbeginn gültigen Preisbremsen sollten laut Ampelkoalition Verbraucherinnen und Verbraucher eigentlich entlasten. Der bei Erdgas auf zwölf Cent gedeckelte Preis gilt für 80 Prozent des prognostizierten Jahresverbrauchs. Um, wie es heißt, »Energiesparen« zu fördern, muss für den Rest der vertraglich festgelegte Preis gezahlt werden. Bei Strom liegt der Deckel bei 40 Cent je Kilowattstunde. Die Differenz zwischen Deckel und Vertragspreis erstattet der Staat den Versorgungsunternehmen.

Wie das Kartellamt nun berichtete, ging den eingeleiteten Verfahren eine Untersuchung sämtlicher Antrags- und Meldedaten in mehreren tausend Anträgen voraus. »Im Rahmen der Prüfverfahren wird das Bundeskartellamt zunächst die als auffällig identifizierten Unternehmen systematisch und datengestützt befragen.« Stelle man Verstöße fest, müssten unrechtmäßig erlangte Ausgleichszahlungen zurückgezahlt werden. »Auch die Verhängung von Geldbußen ist möglich.«

Im Energiesektor seien »Spekulation« und »sittenwidrige Preise« Bestandteil des Markthandelns, erklärte Ralph Lenkert, energiepolitischer Sprecher der Partei Die Linke im Bundestag, am Montag gegenüber jW. Seine Partei habe im Zuge der Debatte um die Energiepreisbremse die Vergesellschaftung der Energiewirtschaft gefordert. Mindestens eine »echte Preiskontrolle« hätte die Ampelkoalition durchsetzen müssen, so Lenkert. »Unsere Vorschläge wurden ignoriert. Die Bundesregierung widersprach auch unserem Sachverständigen in der Gesetzesanhörung, der genau diesen jetzigen Missbrauch vorhersagte.«