15 Sekunden gute Laune

screenshot TikTok/evaaviolett Trifft den Geschmack einer Generation: Eva Violet

Es gibt ein Foto aus dem Jahr 2002, in dem ich an einem See in der Nähe Glasgows mit einem wenige Monate alten Baby auf dem Arm sitze. Es handelt sich um die Nichte eines Glasgower Freundes. 20 Jahre später ist dieses Baby einer der größten Tik-Tok-Stars Schottlands, mit über fünf Millionen Followers, was in etwa der Einwohnerzahl des Landes entspricht. Freilich kommen nicht alle Follower aus Schottland, die meisten finden sich in den USA.

Ich treffe Eva Violet, wie sie sich auf Tik Tok nennt, Anfang Mai im Westen Glasgows, wo sie aufgewachsen ist. Hier ist man katholisch, oft irisch, vor allem proletarisch. Evas Familie lebt immer noch dort. Selbst wohnt sie inzwischen im Glasgower Zentrum, dort gibt es etwas mehr Anonymität. Der Ruhm hat auch seine Schattenseiten.

Eva startete als 13jährige einen Youtube-Kanal. In ihren Videos erklärte sie, wie man Badebomben macht (diese Dinger, die man für wohlriechende Schaumbäder ins Wasser wirft) oder sein Zimmer dekoriert. Nach knapp einem Jahr und rund 600 Followern war Schluss. Klassenkameraden waren auf den Kanal aufmerksam geworden und machten sich darüber lustig.

Zwei Jahre später schmiss Eva die Schule. Die folgenden Jahre waren nicht einfach. Als Corona und der Lockdown kamen und sie viel Zeit auf Tik Tok verbrachte, legte sie sich irgendwann selbst einen Account zu. Im Anime-Look, inspiriert von japanischen Cartoons, tat sie, was viele auf Tik Tok tun: ein bisschen tanzen, ein bisschen singen, Szenen aus Spielfilmen nachstellen, alles in 15 Sekunden. Es gefiel den Leuten, die Schar der Follower wuchs, nach einem Jahr waren es eine Million. Die Anime-Community gehört zu Evas treuesten Anhängern, sie wird mit Mitsuri aus der Mangaserie »Demon Slayer« verglichen. Stören tut sie das nicht. »Mitsuri ist cool.«

Ich will wissen, ob Eva Violet eine Kunstfigur ist. Eva denkt kurz nach und verneint. Vielleicht sei die Eva in den Tik-Tok-Videos etwas forscher als die im richtigen Leben, aber sie spiele keine Rolle. Im Alltag kleide sie sich genauso. Wenn man den Leuten etwas vorspiele, so Eva, würden sie das merken. Es sei nicht zuletzt die Ehrlichkeit und Offenheit, die Follower anziehe.

Als die Grenze von einer Million Follower erreicht ist, wird der Tik-Tok-Account für Eva zur Vollzeitarbeit. Agenturen melden sich, Eva unterschreibt bei einer. Neben dem Einkommen, das durch die Klicks auf Tik Tok generiert wird, kommen nun Gelder für Produktplazierung hinzu, vor allem Kleider und Musik, alles abgestimmt aufs Zielpublikum: Jugendliche und junge Erwachsene bis 24.

Im Januar 2022 dann der endgültige Durchbruch: Eva lädt ein Video hoch, in dem sie mit einer Fotokamera zu sehen ist, »Smile, you fucking idiot« sagt und abdrückt. Innerhalb von zehn Tagen wächst die Followerschaft von 1,6 auf drei Millionen, das Video wurde bis heute 17 Millionen Mal angesehen. Ein Jahr später dann das Überschreiten der Fünf-Millionen-Grenze, eine Schallmauer.

Neben ihrem Agenten will Eva demnächst einen Finanzberater mit ins Team holen. Die Produktion unterliegt nach wie vor ihrer Kontrolle. Eva entscheidet, was sie einspielt, sie bedient die Kamera, schneidet. Gelegentlich kommen die Ideen spontan, und ein Video ist in drei Minuten fertig. Andere Male steht hinter den 15 Sekunden eine dreistündige Einspielung. Es kommt auf Lust und Laune an. Manchmal, so Eva, entstehen die besten Videos unter Stress, wenn sie eigentlich keine Ideen hat, aber etwas hochgeladen werden muss – so wie bei dem Video mit der Fotokamera.

Zu Stress kommt es, weil Eva sich keine Pausen gönnen darf. Mindestens drei Videos pro Tag müssen hochgeladen werden, die Views verschwinden sonst schnell. Als Eva einmal aus Gesundheitsgründen einen Monat außer Gefecht ist, werden die danach neu hochgeladenen Videos rund 100.000mal angeklickt, nicht, wie gewohnt, eine Million Mal. Es dauert seine Zeit, bis die alten Zahlen wieder erreicht sind.

Eva bedient auch andere Plattformen, doch die Accounts auf Youtube, Twitter oder Instagram dienen im wesentlichen der Unterstützung des Tik-Tok-Accounts. Die Followerzahlen sind dementsprechend bescheidener – gut, das ist relativ, die Instagram-Bilder sehen sich immer noch eine halbe Million Menschen an.

Ich frage Eva, was sie Leuten zu sagen hat, die meinen, dass es ein Indiz kulturellen Verfalls sei, wenn man mit Tik-Tok-Videos seinen Lebensunterhalt verdienen kann, und das auch noch gut. Eva berührt die Kritik nicht allzu sehr. »Ich denke, die Leute verstehen nicht, dass die sozialen Medien Möglichkeiten für Menschen eröffnen, die sonst nicht allzu viele haben, egal, wie kreativ sie sind. Wie hätte ich mir als Schulabgängerin aus Westglasgow sonst erarbeiten sollen, was ich mir jetzt erarbeitet habe?« Was die Zukunft angeht, so reizen Eva sowohl die Musik- als auch die Modeindustrie.

Vielleicht funktionieren die sozialen Medien schlicht – oder zumindest auch – als moderne Form der Unterhaltungsindustrie, die Menschen aus der Arbeiterklasse seit Anfang des 20. Jahrhunderts Aufstiegsmöglichkeiten eröffnet, die ihnen in anderen Gesellschaftsbereichen verwehrt bleiben. Nur im Sport verhält es sich ähnlich. Unterhaltung ist freilich nicht gleich Unterhaltung, es gibt Sachen mit mehr Niveau oder weniger, das ist eine eigene Debatte. In jedem Fall trifft Eva Violet den Geschmack einer Generation.