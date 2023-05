Neu erschienen

Rundbrief

Die aktuelle Ausgabe des einmal jährlich herausgegebenen Rundbriefs der Hamburger Willi-Bredel-Gesellschaft erinnert mit mehreren Beiträgen von Hans-Kai Möller an den Hamburger Aufstand 1923. Thematisiert wird unter anderem die literarische Verarbeitung durch Willi Bredel und das Leben des im Jahr 2000 verstorbenen Aufstandsteilnehmers Otto Gröllmann, auf den die Willi-Bredel-Gesellschaft Anfang der 1990er Jahre aufmerksam wurde. Herbert Schneider schreibt über Willi Bredel und die Zeitschrift Neue deutsche Literatur, Kurt Laser über den Phoebus-Skandal von 1927 und die getarnte Aufrüstung in der Weimarer Republik. An den »Rundfunkpionier, Literaten und unbekannten KZ-Häftling« Ernst Schoen, in den 1950er Jahren Archivar des Deutschen Theaters in Berlin, erinnert Holger Schultze. Dokumentiert wird die Trauerrede von Herbert Diercks für die im April 2022 hochbetagt verstorbene, in der VVN und der Willi-Bredel-Gesellschaft engagierte Erna Mayer, Tochter des Hamburger KPD-Bürgerschaftsabgeordneten und Widerstandskämpfers Hugo Gill: »Menschen meiner Generation können sich noch an Zeiten erinnern, da galt Neuengamme als vergessenes Konzentrationslager, ebenso Fuhlsbüttel. An einer gründlichen, kritischen Aufarbeitung der Zeitgeschichte bestand in Hamburg über Jahrzehnte kein Interesse.« (jW)

Rundbrief, Jg. 34/2023, 67 Seiten, 2,50 Euro, Bezug: Willi-Bredel-Gesellschaft – Geschichtswerkstatt e. V., Ratsmühlendamm 24, 22335 ­Hamburg, E-Mail: willi-bredel-­gesellschaft@t-online.de

Antifa

Im Magazin der VVN-BdA erinnert Inge Krämer an den Solinger Brandanschlag vor 30 Jahren. Gisela Heiden, Vorsitzende des Landesarbeitsgemeinschaft Sachsenburg, spricht im Interview über ihren Großvater und den Kampf um die Einrichtung einer Gedenkstätte auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers: »Nach der Wende wurden die Ausstellungen in den frühen Konzentrationslagern abgebaut.« Über regelmäßige Veranstaltungen des völkischen Milieus im württembergischen Herboldshausen berichtet Timo Büchner. Ulrich Schneider beendet mit Teil 5 seine Serie über die Machtübergabe an die NSDAP vor 90 Jahren. (jW)

Antifa. Magazin der VVN-BdA für antifaschistische Politik und Kultur, Mai/Juni 2023, 36 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: VVN-BdA e. V., Magdalenenstr. 19, 10365 Berlin, E-Mail: antifa@vvn-bda.de