Belastung der Peripherie

IMAGO/ZUMA Wire Kapitalismus von Beginn an Imperialismus: Gemüsegarten im indonesischen Jayapura (9.3.2023)

Dem Mangroven-Verlag gebührt das Verdienst, seit Jahren mit anspruchsvollen sozialwissenschaftlichen Editionen, darunter Übersetzungen fremdsprachiger Schriften namhafter Autoren, die Debatte zu bereichern. Jüngst erschien die »Theorie des Imperialismus« der beiden indischen Ökonomen Utsa und Prabhat Patnaik in dem kleinen Kasseler Verlagshaus. Eine kritische Anmerkung von David Harvey ergänzt den Band, auf die die Verfasser an gleicher Stelle antworten – was den Reiz der Lektüre erhöht.

Imperialismus ist das monopolistische Stadium des Kapitalismus und zugleich sein höchstes, lehrt Lenin. Auch heute treffen auf ihn jene Grundmerkmale zu, die Lenin analysierte: die Konzentration der Produktion und des Kapitals, Monopole, die das internationale Wirtschaftsleben dominieren, die Verschmelzung des Industrie- und Bankkapitals zum Finanzkapital, die Entstehung einer mächtigen Finanzoligarchie, Kapitalexport und Direktinvestitionen im Ausland. Finanzpolitische global Player agieren weltweit, haben sich die Welt ökonomisch aufgeteilt, ohne das Streben nach weiteren Vorteilen zu Lasten der Konkurrenten aufzugeben.

Die Autoren wollen ausdrücklich keine alternative Imperialismustheorie vorstellen. Sie stimmen Lenins Analyse zu, bemängeln gleichwohl an ihr, die »räumliche« Ausbeutung und den Kolonialismus unterschätzt zu haben. Rosa Luxemburg kritisieren sie für ihre Auffassung, der expandierende Kapitalismus beseitige früher oder später alle nichtkapitalistischen Räume. Die Geschichte zeige, dass die präkapitalistischen Produzenten in der Peripherie – gemeint sind die einfachen Warenproduzenten der ökonomisch schwach entwickelten Regionen – weiter existierten. Für sie sei der Kapitalismus von Beginn an Imperialismus gewesen. Ob das stimmt, sei dahingestellt. Die Antwort hängt davon ab, wie man Imperialismus definiert und seine Merkmale akzentuiert.

Wichtig ist, dass die Autoren ohne Zweifel eine wesentliche Eigenschaft weltweiten kapitalistischen Wirtschaftens benennen: Die Ressourcen der »dritten Welt« flossen und fließen zu Niedrigstpreisen in die hochentwickelten Industrieländer. Koloniale Gewaltherrschaft und Protektionismus verhindern die Eigennutzung und den Aufbau einer heimischen Industrie.

Die Autoren verstehen unter Imperialismus ein »Zwangsverhältnis, das der kapitalistische Sektor gegenüber seiner ›Außenwelt‹ durchsetzt, um zwei Sachverhalte sicherzustellen. Erstens, dass er von der ›Außenwelt‹ jene Produkte erhält, die er benötigt. Zweitens, dass er sie unter der Bedingung erhält, dass ihre Preise nicht steigen.« Die drei Hauptaspekte der Patnaikschen Imperialismustheorie sind steigende Angebotspreise fremder Ressourcen, ein sinkender Wert des Geldes und eine Einkommensdeflation in den kapitalistischen Metropolen und den tropischen Regionen. Die Kapitalakkumulation führe in den hochentwickelten kapitalistischen Ländern dazu, dass die Nachfrage nach Waren und insbesondere nach natürlichen Ressourcen zunehme. Das zwinge dazu, weniger ergiebige Böden und Lagerstätten zu nutzen, wodurch der Angebotspreis stiege und der Geldwert untergraben würde. Eine Geldentwertung aber könne der Kapitalismus nicht zulassen. Er versuche, sie zu verhindern, indem er über eine erzwungene Einkommensdeflation den Kleinproduzenten und der arbeitenden Bevölkerung in der »Peripherie« harte ökonomische Lasten aufbürdet, was wiederum zu Verarmung und wachsender Ungleichheit führe. Das ist der Kern der »neuen Imperialismustheorie«, die die Autoren in neun Kapiteln systematisch darlegen.

Der Vorzug ihrer Arbeit besteht darin, ein wesentliches Merkmal imperialistischer Ausbeutung in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt zu haben. Selbst dort, wo Zustimmung schwerfällt, bleibt das Buch anregend. Manches wäre zu relativieren. Ist es richtig, dass der Kapitalismus um jeden Preis versuche, Inflation zu vermeiden? Die Inflation ist eine Methode sekundärer Ausbeutung und in gewissem Umfang erwünscht, sogar offiziell gewollt – zwei Prozent soll sie betragen, so die Zielsetzung der Europäischen Zentralbank. Die Bewahrung des Geldwerts ist kein Ziel der Monopole, die durch profitable Preissteigerungen in Kauf nehmen, dass er schwindet. Der Dollar des Jahres 1970 hat 90 Prozent, der Euro seit seiner Einführung im Jahre 2002 ein Viertel an Kaufkraft verloren. Dem Rezensenten ist nicht bekannt, dass die herrschende Klasse sich daran stört.

Insgesamt präsentieren Utsa und Prabhat Patnaik eine plausible Erklärung für den Anstieg der Angebotspreise, unterschätzen aber die Rolle der Monopole. So werden etwa geographische und klimatische Unterschiede als Ursachen von ökonomischen und sozialpolitischen Konflikten überbewertet. Zugleich kolportieren die Autoren längst widerlegte Ansichten, wie die von der Lohn-Preis-Spirale und einer vermeintlichen Austauschbarkeit von Inflation und Arbeitslosigkeit. Trotz einiger Mängel und einer Reihe offener Fragen ist das Buch der beiden indischen Autoren aber ein lesenswerter Beitrag zur Frage, wie Imperialismus funktioniert.