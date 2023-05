»Der Umgang mit ›schädlichem und unerwünschtem Schrifttum‹«. Vortrag. Die großen wissenschaftlichen Bibliotheken spielten in der Nazizeit eine zentrale Rolle bei der Sammlung und Sekretierung von verfemter Literatur. Die Leiterin der Arbeitsstelle NS-Raubgut erläutert die einschlägigen Anordnungen sowie ihre Umsetzung im Bibliotheksalltag. Dienstag, 16.5., 18 Uhr. Ort: Vortragsraum der Staats- und Universitätsbibliothek, Von-Melle-Park 3, Hamburg

»Nueva Trova Cubana«. Livemusik. Inti Santana und Leonardo García sind zum ersten Mal zusammen auf Tour, um Beispiele zeitgenössischer kubanischer Lieder nach Europa zu bringen. Mittwoch, 17.5., 20 Uhr. Ort: Haus der Sinne, Ystader Straße 10, Berlin. Danach Party. Veranstalter: Red Head Music Berlin

»Kurdisches Volkstanzfestival«. Das Festival beginnt am Sonnabend, 27.5., 10.15 Uhr am Steintorplatz in Hannover mit einer Parade. Am Sonntag, 28.5., findet ab 9.30 Uhr der Wettbewerb mit 23 Tanzgruppen aus Europa statt, die Tänze aus verschiedenen Gebieten Kurdistans vorführen werden. Ort: Theater am Aegi, Aegidientorplatz 2, Hannover. Veranstalter: Govend Europa e. V.

»Antifaschistische Führung Sowjetisches Ehrenmal Schönholz«. Das Sowjetische Ehrenmal in der Schönholzer Heide wurde 1947 bis November 1949 errichtet. Vor dem Hintergrund aktueller geschichtsrevisionistischer und -relativistischer Debatten soll es um eine Erinnerung gehen, die auf Versöhnung zielt. Sonnabend, 20.5., 14 Uhr. Ort: Ehrenmal, Germanenstr. 17, Berlin. Veranstalter: Naturfreunde, Helle Panke