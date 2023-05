Nachschlag: Zero points

ORF/Roman Zach-Kiesling Ein Doppelter für die Betriebstemperatur: Teya & Salena (13.5.2023)

Schön bunt hier, mal wieder. Nicht so gelb-blau wie zuletzt gewohnt, aber das ist eh das neue Schwarzweiß. Und was ’ne Bühne. Olli Schulz ist beeindruckt. Sein Kokommentator Jan Böhmermann sekundiert: »Der Kabelbaum ist dicker als im Maybach von Haftbefehl.« Teya & Salena machen für Österreich den Aufschlag: popgewordene Postmoderne, aber geil, zumindest, um sich mit zwei Doppelten auf Betriebstemperatur zu bringen. So kann es weitergehen. Tut es auch, leider ist der Boden abschüssig. Der Schweizer Remo Forrer packt die »Watergun« aus, besser schnell nachlegen. Die Flasche leert sich bedenklich. Spaniens Blanca Paloma bettelt auf einem Klimperbeat den Mond um Erlösung an oder so, lieber schnell zum Späti. Eine Schamanin in Lumpen wälzt sich vor einem Feuermeer, reckt die langen Krallen gen Himmel – läuft schon die neue Staffel »Barbaren«? Nee, ist nur Schweden, aber da warten noch 17 andere. Oh, kurz weggenickt, was verpasst? »Germany – zero points«. Alles richtig gemacht. (pm)