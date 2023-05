Das D-Wort

Rudolf Gigler/imago Lasst euch nicht für verrückt erklären! Moritz Franz Beichl hat eine Botschaft

Es ist ein verlockender, wenn auch selten vernünftiger Gedanke, den Schmerz einer Trennung zumindest etwas zu mildern, indem man dem verlorenen Menschen eine Nachricht schreibt. Das weiß auch Lukas. An seinem Entschluss, seinen Exfreund – und damit die Leser – zum Adressaten einer Art Tagebuch zu machen, ändert das nichts. Ob Gedanken über die Freiheit eines Singles beim Stuhlgang, ungewöhnlich dekorierte Möbelstücke oder die Poesie eines One-Hit-Wonders – das Mitteilungsbedürfnis von Lukas ist groß. Über schwere Themen wie Selbstmord, Liebe und Freundschaft räsoniert er genauso umfassend wie über die titelgebende Abschaffung der Wochentage. Seine vielen Gedanken und Gedankenschnipsel erzählen eine Geschichte, die sich von einer aufkeimenden Depression in einer Eineinhalbzimmerwohnung in Berlin über einen Klinikaufenthalt in Wien bis zu einem ungewöhnlichen Leben in Paris zehn Jahre später erstreckt.

Als wäre es etwas Verbotenes, versteckt der Erzähler an einigen Stellen hinter dem »D-Wort« den Begriff, der das zentrale Thema des vorliegenden Romans beschreibt: Depression. Das Nichtausschreiben dieses Wortes ist auch ein Verweis darauf, dass es sich immer noch um ein in weiten Teilen der Gesellschaft tabuisiertes Thema handelt. Denn Leitgedanken wie »Jeder ist für sich selbst verantwortlich« oder »Wer hart genug arbeitet, erreicht auch sein Ziel« sind kein Nährboden, auf dem Verständnis für Depression wächst – Depression selbst allerdings schon.

»Wovor habe ich Angst? Und ich konnte nur sagen: vor allem. Selbst am Weg von meinem Zimmer zum Kaffeeautomaten habe ich Angst.« Leere, Verdrängung, falsche Hoffnung und immer wieder Angst: Die Abschnitte, in denen Beichl eindringlich depressive Gedanken schildert und die Mammutaufgabe, damit umzugehen, gelingen. Sie gelingen, weil sie Verständnis wecken für das Unverstandene, Reflexionen fördern über das Unreflektierte. In diesem Sinne steckt in diesen Szenen ein aufklärerischer Kern. Beichl webt in seine Erzählung auch eine implizite, durchaus kämpferische Botschaft an alle Betroffenen ein: Lasst euch nicht für verrückt erklären, denn ihr seid es nicht – nicht verrückt und auch nicht allein.

Der Roman hätte also das Potential aufzuwühlen, mitzureißen – doch entweder will der Autor es nicht, oder es will ihm nicht so ganz gelingen. Denn über weite Strecken wirkt der Inhalt recht banal. »Meine gelbe Wand ist so fucking hässlich«, lässt uns Lukas in einer seiner Nachrichten wissen. »Ohne Zwiebeln kann man nicht kochen. Zwiebeln sind der Kern unserer Existenz«, in einer anderen. Sicher, das Phänomen Depression zeigt sich auch oder vielleicht gerade in der Darstellung banaler Handlungen, welche Tiefgründigkeit zudem keineswegs ausschließt. Aber genau die will sich bei Beichls Roman nicht recht einstellen. Der Autor verbleibt stets in einer zynischen, die Dinge nicht ganz ernst nehmenden Erzählweise. Ein Schutzmechanismus seines Protagonisten? Nur: Wo hört dieser Schutzmechanismus auf, und wo fängt die inhaltliche Verantwortung des Autors an? Oder anders gefragt: Versucht der Protagonist mit Sätzen wie »Hast du gewusst, dass Dresden fast in Tschechien liegt? Verrücktes Dresden«, seine Unsicherheit hinter Humor zu verstecken? Oder der Autor?

Vielleicht vermag der Text auch deshalb keine Tiefe zu erzeugen, weil gesellschaftliche Zusammenhänge eher beiläufig erwähnt werden. Die Schwierigkeit, in unserem unterfinanzierten Gesundheitssystem einen Therapeuten zu finden, in unserer ausbeuterischen Arbeitswelt ein geregeltes Einkommen zu erhalten oder auf unserem profitorientierten Wohnungsmarkt eine vernünftige Bleibe zu bekommen – das sind keine Probleme, mit denen Beichl seinen Protagonisten konfrontiert. Ohne erkennbares Einkommen hat Lukas im ersten Teil eine eigene Wohnung in Berlin, dank einer Erbschaft von 100.000 Euro hat er im vierten Teil eine Wohnung in Paris. Arbeiten muss – und will – er nicht.

Nun ist es zwar keineswegs notwendig, in einem Roman über Depression auch gesellschaftliche Probleme zu thematisieren. Doch Beichl verpasst hier die Chance, die Geschichte von der individualistischen Ebene auf eine kollektive zu heben und damit den fortschrittlichen Ansätzen seines Buches ein Fundament zu geben. So schwebt der Roman größtenteils im luftleeren Raum und präsentiert sich eher als zynisch-pointierte psychologische Selbststudie. Auch diese hat ihre starken und kritischen Momente, zu einer bleibenden Kritik an jenen gesellschaftlichen Verhältnissen, die zu Depression und ihrer Tabuisierung führen, wird sie allerdings nur bedingt beitragen.