Hunger nach Munition

Anna Kudriavtseva/REUTERS Gehütetes Gut: Munition für Flakgeschütze der ukrainischen Armee beim umkämpften Bachmut (12.4.2023)

Schon Carl von Clausewitz hat es gewusst: Das Entscheidende im Krieg seien die »Friktionen« – alltagssprachlich das, was abweichend vom Plan nicht klappt. Der bis heute vielzitierte Theoretiker des Krieges meinte damit vor allem, dass mobilisierte Truppenteile nicht rechtzeitig dort ankämen, wo sie hinbefohlen worden seien, und deshalb in der als Bewegungskrieg gedachten Entscheidungsschlacht fehlten. Noch heute ist das Denken in Friktionen aktuell.

Der Ukraine-Krieg war nur für kurze Zeit ein Bewegungskrieg. Der russische Versuch, mit Panzerkolonnen auf Kiew, Tschernigiw und Charkiw vorzustoßen, scheiterte schnell daran, dass die russischen Panzer durch US-amerikanische »Javelin«-Raketen mit relativ geringem Aufwand ausgeschaltet werden konnten. Militärhistorisch betrachtet, war es der Sieg der Panzerfaust über den Panzer. Nach dem Fehlschlag des anfänglichen Vorstoßes hat Russland seine Panzerwaffe kaum noch verwendet, allenfalls als eingegrabene Artillerie. Nach russischen Angaben, die bisher nicht in der militärischen Praxis auf ihre Tauglichkeit überprüft worden sind, sind auch die westlichen Panzertypen, mit denen die Ukraine inzwischen ausgestattet wird, keine kriegsentscheidende Waffe, weil Russland in Gestalt des Systems »Kornet« inzwischen eine Waffe mit der doppelten Reichweite der »Javelins« entwickelt habe, die folglich auch geeignet sei, die größere Reichweite der Kanonen westlicher Panzer gegenüber den sowjetischen Modellen weitgehend auszugleichen.

Nachdem also die entscheidende militärische Neuerung des Zweiten Weltkriegs, der Einsatz von Panzerverbänden, in der Ukraine an ihre Grenzen gestoßen ist, ist die Kriegführung beider Seiten – vom Einsatz elektronischer Mittel abgesehen – tendentiell auf den Stand des Ersten Weltkriegs zurückgekehrt: Feldbefestigungen, Schützengräben und der Einsatz von massiertem Artilleriefeuer gegen Stellungen des Gegners prägen offenbar das Kampfgeschehen. In dieser Situation wird die Menge der vorhandenen Munition für die Geschütze zum wichtigen Faktor der Kampfkraft.

Alle Quellen stimmen darin überein, dass die russischen Streitkräfte gegenüber denen der Ukraine über weit überlegende Munitionsvorräte verfügen. Eine Reportage der Washington Post von der ostukrainischen Front von Anfang April notierte, dass die russische Seite etwa dreimal so viele Artilleriegranaten verschieße wie die ukrainische – weil es der Ukraine an Munition fehle. Eine grob überschlägige Schätzung verdeutlicht die Größenordnungen, um die es geht.

Russland verschießt nach westlichen Schätzungen pro Tag etwa 6.000 Granaten des am meisten verbreiteten Kalibers 152 Millimeter. Zu Zeiten besonders intensiver Kämpfe, etwa im Sommer 2022 um Lisitschansk und Sewerodonezk, aber auch jetzt um Bachmut, wurden auch Zahlen von bis zu 20.000 Granaten pro Tag genannt. Bleiben wir aber bei dem konservativen Schätzwert von 6.000. Da der Krieg inzwischen knapp 440 Tage andauert, würde dies bedeuten, dass auf russischer Seite seit Kriegsbeginn mehr als 26 Millionen Granaten verschossen wurden. Das sind auf jeden Fall wesentlich mehr, als die Ukraine plus die NATO zu Kriegsbeginn in den Arsenalen hatten: Die Schätzungen lagen für die USA bei etwa 800.000 Schuss, für die EU bei 500.000. Entsprechend ehrgeizig sind die Ankündigungen der EU einzuschätzen, künftig jährlich eine Million Granaten zu produzieren, zumal der Sprengstoff für Artilleriegranaten vor der Fertigung der Geschosse zunächst einmal einige Monate ruhig gelagert werden muss, mit schnellen Ergebnissen also eher nicht zu rechnen ist.

Es geht hier nicht darum, diese Ankündigungen moralisch einzuschätzen, sondern logistisch. Selbst die USA konnten ihre Lieferzusagen an die Ukraine nur einhalten, weil sie in Südkorea 500.000 155-Millimeter-Granaten »ausgeliehen« haben, die aber noch nicht einmal in den USA eingetroffen sind, geschweige denn in der Ukraine. In diesem Kontext gewinnen jüngste Äußerungen von US-Militärs an Plausibilität, die diskreten Unmut über die ständigen Nachforderungen der ukrainischen Seite andeuteten.

Auf der anderen Seite gewinnt aber unter den Bedingungen des allgemeinen Abnutzungskriegs auch die Kritik von »Wagner«-Chef Jewgeni Prigoschin an Plausibilität, der sich über zuletzt mangelnde Artillerieunterstützung seiner Söldnertruppe von seiten der regulären Armee beschwerte. Auch die russischen Arsenale sind nicht unerschöpflich.

Könnte es also sein, dass der Krieg in der Ukraine in einigen Monaten wegen einer Munitionskrise einschläft? Es fällt auf, dass verschiedene Experten inzwischen, ohne die Gründe dieses Timings zu nennen, mit Waffenstillstandsverhandlungen ab dem Spätsommer rechnen. Hoffnungen sollte man darauf aber einstweilen nicht setzen. Munitionskrisen hat es auch in den beiden Weltkriegen gegeben. In Deutschland rettete man sich Ende 1914 mit technischer Innovation vor der Notwendigkeit, den imperialistischen Konkurrenzkampf vorzeitig einstellen zu müssen: Die 1913 patentierte und mit dem Chemienobelpreis prämierte Haber-Bosch-Synthese erlaubte, den Import von chilenischem Salpeter zu ersetzen und Sprengstoff über einige Umwege aus Luftstickstoff zu produzieren. Das Morden konnte weitergehen.