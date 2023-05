Erdbeercreme mit Buchweizenkrokant

Unterhaltungen übers Essen sind öde: »Mein Reissalat ist so lecker, sag’ ich euch!« Dann kommt, warum der so lecker ist, weil er nämlich getrocknete Tomatenstückchen enthält. Und dann wird das komplette Rezept vorgetragen, egal, ob es jemanden interessiert oder nicht. Die nächste kann es kaum erwarten, zu erzählen, was sie gerne isst – Krautnudeln – und wie das geht. Aber das weiß die dritte besser, denn sie war mal mit einem Koch verheiratet. Und der machte das immer so und so … Du merkst gleich, wer keinen Sex mehr hat.

»Essen ist der Sex des Alters«, heißt es, aber manche, die verfressen sind, treiben’s trotzdem noch. Zum Beispiel Sylvie. Sie sagt: »Ich bin ganz froh, dass Maik immer kocht.« Seitdem sie mit Maik zusammen ist, hat sie deutlich zugenommen. Ihrer engsten Freundin vertraute sie letztens an, dass Maik auch ein guter Liebhaber ist, nur will er nie genital. »Setz dich doch mal überraschend drauf«, riet ihr die Freundin. Sylvie meinte, das habe sie schon probiert, da sei er plötzlich schlaff geworden. Aber ich schweife ab. Wenn Dichter übers Essen sprechen, klingt es interessanter:

»Fröhlich vom Fleisch zu essen, das saftige Lendenstück / Und mit dem Roggenbrot, dem ausgebackenen, duftenden / Den Käse vom runden Laib und aus dem Krug / Das kalte Bier zu trinken, das wird / Niedrig gescholten, aber ich meine, in die Grube gelegt werden / Ohne einen Mundvoll guten Fleisches genossen zu haben / Ist unmenschlich, und das sage ich / Ein schlechter Esser« (Bertolt Brecht).

Hier bekommen wir ohne ermüdende Zubereitungsdetails eine vollständige Mahlzeit serviert, die – wie alles im Leben – ganz nebenbei und doch zentral eine moralische Frage aufwirft, nämlich die des Tiereessens. Brecht beantwortet sie ex negativo und outet sich als Meister der dialektischen Fleischeslust: Es sei »unmenschlich«, nicht ein einziges Mal im Leben einen Mundvoll guten Fleisches genossen zu haben. Einmal im Leben darf es also sein. Ich glaube, Brecht würde sich auch auf zwei-, dreimal hochhandeln lassen, und das wäre immer noch selten, gemessen an unseren heutigen Essgewohnheiten (zwei Millionen geschlachtete Tiere täglich in Deutschland). Und es wäre in jeder Hinsicht verträglicher: sozial, klimatisch und gesundheitlich.

Die eingangs bemeckerte Vegi-Reissalat-Propaganda ist global gesehen also doch nicht so schlecht. Krautnudeln muss man indes niedrig schelten, die schmecken nicht. Ein Beitrag zur Anregung der Libido ist wohl die Erdbeere, die angeblich dank Zink und Vitamin C den Testosteronspiegel anhebt – gute Nachricht für Maik und Sylvie. Hier ein Rezept von der Webseite »Germany’s Next Topmoppel«:

Erdbeercreme mit Buchweizenkrokant

In einer Edelstahlpfanne drei EL Buchweizenschrot mit 20 g Zucker rösten. Wenn der Zucker zu karamellisieren beginnt, 30 g Butter zugeben. Alles kurz durchrühren und den Buchweizenkrokant zum Abkühlen auf Backpapier verteilen. Gut 300 g Erdbeeren mit 250 g Mascarpone, 45 g Zucker und einem EL frischen Zitronensaft pürieren. 200 g Erdbeeren vierteln. Die Erdbeercreme in Schälchen verteilen, mit den Erdbeerenvierteln garnieren und dem Buchweizenkrokant bestreuen.