Bedrohtes Gut

Gisela Sonnenburg Wer möchte schon leben ohne den Trost der Bäume …

Im Herbst bereiteten sich die Laubbäume auf ihre alljährliche Zeit des Stillstands vor. Sie schlossen ab mit dem stetigen Wachstum, sie zogen sich in sich zurück, erstarrten. Sie warteten einfach ab, bis die Kälte vorbei war. Die Blätter, die sich jetzt im Frühjahr und Sommer entfalten, waren allerdings schon im Winter angelegt. Wir sahen das nur nicht. Bäume sind darauf angewiesen, dass das, worauf sie sich einrichten, auch eintrifft. Doch dabei macht ihnen die Wetterlage immer häufiger einen Strich durch die Rechnung.

Wer im Wald spazierengeht, bemerkt das nicht gleich. Wenn es geregnet hat, duftet es würzig nach nasser Erde und feuchtem Blattwerk. Das Sonnenlicht spielt auf den kleinen Tropfen, die Vögel zwitschern: Meisen, Spatzen, Finken und Amseln tirilieren in den höchsten Tönen. Eichelhäher und Stieglitze durchstreifen die Lüfte. Man könnte meinen, der deutsche Wald sei intakt. Doch wer genau hinsieht, erkennt die Insignien des Verfalls. Kahle Stämme stehen da, Stümpfe bezeugen Fällungen. Wer den Kopf hebt, blickt durch licht gewordene Kronen. Bäume sterben langsam – einzelne Äste verwandeln sich in Totholz. Das ist das deutlichste Anzeichen für Hitzestress.

Manche Experten, wie der Ökophysiologe Henrik Hartmann vom Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena, befürchten das Schlimmste: »Alte, hohe, dichte Wälder wird es vielleicht bald nicht mehr geben«, sagt er. Denn: »Durch den Klimawandel sind derzeit viele Waldökosysteme vom Aussterben bedroht.« Dem europäischen, gerade auch dem deutschen Wald geht es demnach nicht gut. Auch die Bäume in Städten sind bedroht. Nicht nur, weil sie Neubauten weichen müssen, sondern auch, weil sie mit der zunehmenden Dürre nicht mehr zurechtkommen.

Tödliche Dürre

Beim sogenannten Hitzestress oder auch Trockenstress geht es nicht um einige heiße Wochen im Hochsommer. Es geht um das Vorkommen von insgesamt extrem trockenen Jahren in kurzen Zeitabständen. Regenarme Sommer gab es immer mal – aber sie waren breit gestreut über die Jahrzehnte hin. Der neue Stresstakt lautet anders: Von den vergangenen fünf Jahren gelten drei als zu trocken und zu heiß. Für Bäume fatal.

Denn sie leben nicht nur vom frisch einsickernden Regenwasser. Ihre Hauptnahrungsquelle sind Nährstoffe im Boden, die nur durch bestimmte Bakterien und Mikroorganismen, die sich dort entwickelt haben, für den Baum verdaulich sind. Bakterien, Pilze, Viren und Einzeller leben da, und sie leben mit, neben und von Insekten und Würmern. Es bilden sich komplizierte Allianzen, Nahrungsketten und Ausscheidungsstrukturen, die zu einem unterirdischen biologischen Kreislauf führen. Für uns ist er unsichtbar. Für den Baum aber ist er wesentlich.

Dass Bäume auch untereinander über die Vorgänge im Boden kommunizieren, ist bekannt. Sie helfen sich sogar nachbarschaftlich aus, versorgen sich gegenseitig mit Zucker- und Stärkemolekülen. Gärungs- und Fäulnisprozesse helfen ihnen dabei. In nur einem Gramm naturbelassenem Boden können über hundert Millionen Bakterien leben. Einzelne Erdkrumen sind dabei von einem Wasserfilm umgeben, und dieses Gemisch aus Erdreich und Feuchtigkeit trägt dazu bei, die Besiedelung mit Organismen stabil zu halten. Trotz des regen Lebens und Sterbens unter Tage.

Wenn aber nicht genügend Feuchtigkeit von oben eindringt, kann sich diese Flora und Fauna im Boden nicht ausreichend entwickeln. Das sind Langzeitschäden, die da entstehen – und sie werden keinesfalls in einem einzelnen regenreichen Jahr von selbst wieder repariert. Um die Trockenheiten der vergangenen Jahre und Jahrzehnte auszugleichen, müsste es ähnlich viele Jahre und Jahrzehnte ein Mehr an Nässe geben. Soweit sind sich die Fachleute einig.

Über den weiteren Nutzen der Bäume gerade für Menschen ist die Fachwelt sich ebenfalls klar. »Bäume waren und sind für uns wichtig«, stellt der Berliner Baumpfleger Matthias Jandke fest: »Das sollte sich bis zu jedem Kind herumgesprochen haben.« Über ihr Wurzelwerk festigen die grünen Riesen das Erdreich, das sonst zerklüftet, wegbröselt oder weggespült wird. Und die Blätter spenden im Sommer Kühle und Feuchtigkeit, weil über einen einzigen erwachsenen Baum viele Liter Wasser pro Tag verdunsten. Das Mikroklima um einen solchen Baum herum wird ober- wie unterirdisch von ihm geprägt, was wiederum Würmern, Insekten und Vögeln zugute kommt. Andere Pflanzen – wie Efeu, der sich am Baumstamm emporrankt, oder Bärlauch, der im Halbschatten von Bäumen gedeiht – nutzen sie für ihre Existenz.

Fakt ist aber auch: Es wird viel zuviel abgeholzt. Von Trockenstress geschädigte Bäume werden oft rigoros beseitigt, statt mit regelmäßigen Gießaktionen aufgepäppelt. Und wer bauen will, hat vielerorts die Behörden von vornherein auf seiner Seite. In Berlin-Mitte muss manchmal um den Erhalt jeden einzelnen Baumes in einem bestimmten Areal gekämpft werden.

Bundesweit müssen neuerdings Bäume, manchmal sogar ganze Alleen für die Bestückung von Dächern mit Solarzellen weichen. Weil Bäume ja die Häuser verschatten, was übrigens mal der Grund dafür war, dass man sie gepflanzt hat. Die angenehme Kühle, die viele Baumarten von April bis Oktober spenden, ist nämlich unersetzlich.

Gisela Sonnenburg Nicht mehr der einzige Baum, dem durch Dürre Gefahr droht: Die Eiche

Trend zur Verödung

Doch jüngere Architekten können damit nichts anfangen. Sie haben von Windschneisen und Lichteinfall keinen blassen Schimmer und haben auch nicht gelernt, die Natur in Form von Bäumen sinnstiftend in ihre Pläne einzubringen. Die Folge: Schottergärten und verödete, rasch rissige Fassaden. Die Tatsache, dass man Efeubewuchs an Häusern, wahlweise Knöterich oder wilden Wein genau wie hohe Bäume regelmäßig pflegen muss, wird als Kostenfaktor gegen die Natur am Bau hochgerechnet. Dann fällt der Baum aus Gründen der Ersparnis. Dabei müssen die meisten nur alle zwei bis drei Jahre vom Profi beschnitten werden. Auch Friedhofsbetreiber glauben oft, Bäume seien überflüssig. Dann holzen sie ab, ohne Bäume nachzupflanzen. Parks wie der berühmte Tiergarten in Berlin werden gar aus Gründen vorgeblicher Sicherheit baumarm gemacht: Damit man sie aus der Luft besser überwachen kann.

Diese Entsorgung von Bäumen ist kurzsichtig und in ihren Auswirkungen weitreichend. »Leute, die so entscheiden, haben keine Ahnung, was sie anrichten«, sagt Jandke. Er beschäftigt sich seit den 90er Jahren mit Bäumen und auch mit allem, was auf ihnen kreucht und fleucht. Die komplexen Ökosysteme vor allem auf nicht mehr jungen Bäumen sind für ihn grundlegend für das Zusammenspiel von Mensch und Natur. Es ist erwiesen, dass sie einen positiven Effekt auf die menschliche Psyche und Gesundheit haben. Der Wert von Bäumen wird zunehmend auch juristisch anerkannt: 2019 urteilte beispielsweise das Verwaltungsgericht Hannover, dass ein Baum, der aus Wassermangel den Boden unter einem Haus austrocknete, nicht gefällt, sondern bewässert werden sollte.

Doch die Arbeit an Bäumen durch die Pflege ihrer Kronen hat in den vergangenen Jahren zugenommen: Weil der Hitzestress Bäume dazu bringt, einzelne Gliedmaßen austrocknen zu lassen, um als Ganzes am Leben zu bleiben. Aber es ist jede Mühe wert, Bäume nicht dem schleichenden Verfall und schließlich der Fällung anheimzugeben. Schon wenige von ihnen können, vor allem im Verbund mit Büschen und Sträuchen, mit Bodendeckern und Ranken, ein Biotop bilden, von dem auch das Klima reguliert wird. Ohne Bäume überhitzen die Städte um so schneller.

Die ästhetischen Aspekte von Wäldern und auch einzelnen Bäumen sind ebenfalls nicht zu bestreiten. Man atmet beglückt auf, wenn man eine Reihe von Bäumen erblickt, und wer sich unter einen Baum setzt, fühlt sich rasch eins mit der Natur. Das Anfassen der Baumrinde geschieht bei Spaziergängern oft unwillkürlich: Sie fühlen sich instinktiv angezogen von der knorrigen, oft prachtvollen Haut der Bäume.

Doch die Dürrezeiten setzen ihnen zu. »Früher galt nur die Eiche als Sorgenkind, aber mittlerweile gibt es keine Baumsorte mehr, die kein Sorgenkind ist«, sagt Matthias Jandke. Die Buche galt vor fünf Jahren noch als Baum der Zukunft. Heute ist auch sie gefährdet. Der permanente Hitzestress hat Folgen, macht die Bäume anfällig. Die Rotbuchen kollabieren unter den stressigen klimatischen Bedingungen, brechen regelrecht zusammen. Die Esche leidet an eingeschleppten Pilzarten, die Ulme an einem Virus und an Unterarten der Borkenkäfer. Besonders betroffen sind auch Birken: Ein Pilz macht sie morsch, ihre verästelten Versorgungsbahnen werden unterbrochen.

Flachwurzler wie Ahorn, Fichte und Magnolie bekommen von der natürlichen Versorgung her kaum noch Wasser. Rosskastanien leiden zusätzlich unter der Miniermotte, wenn ihr Laub nicht konsequent im Herbst eingesammelt und verbrannt wird. Durch die ständige Unterversorgung fallen die Bäume auch bei Stürmen eher um, wenn man sie nicht regelmäßig gießt. Stürme nehmen derweil quantitativ und auch in ihrer Heftigkeit zu, entsprechend die Entwurzelung von Bäumen. Und sogar der Starkregen, den es früher in unseren Breitengraden kaum gab, ist für Bäume nicht gerade ein Freund. Denn prasseln Tausende von Litern Wasser in kürzester Zeit auf den Boden nieder, fließen die Wasserströme oberflächlich ab, versickern in Rinnen und dringen nicht tief genug in die verschiedenen Bodenschichten ein. Dort aber spielt sich das entscheidende Geschehen zur Nahrungsaufbereitung für Bäume ab.

Letzter Hilferuf

Die einzige wirksame Hilfe liegt in den Händen der Menschen: Sie müssen gießen. Ein- bis zweimal wöchentlich, am besten mit dem Gartenschlauch, etwa 70 bis 150 Liter Wasser pro Baum – das bringt’s. Einzelne Eimerchen mit Wasser zu verschütten beruhigt zwar das Gewissen und ist vielleicht auch besser als gar nichts. Aber effiziente Baumhilfe sieht anders aus: Man muss es richtig regnen lassen. Das, was ein handelsüblicher Gartenschlauch in einer Viertelstunde so hergibt, ist genau richtig. Und nur Bäume, die schon etliche Jahre hinter sich haben, sind in ökologischer Hinsicht wirklich vollwertige Bäume. Nur sie speichern richtig viel CO2. Gerade um jeden hohen oder dicken Baum muss also besonders gekämpft werden.

Manchmal hilft auch der Staat mit Gesetzen und auch mit Gießaktionen. In Berlin ist etwa jeder Baum ab 80 Zentimeter Stammumfang von der Baumschutzverordnung gesetzlich geschützt. Nur: Wenn man ihn vertrocknen lässt, hilft ihm der theoretische Schutz nichts. Sterbende Bäume werden aus Sicherheitsgründen gefällt. Und die städtischen Gießaktionen in Berlin betreffen im öffentlichen Raum nur neu gesetzte Jungbäume. Nach einigen Jahren werden sie sich selbst überlassen, oftmals ohne Aussicht.

»Eigentlich müsste trotzdem massiv aufgeforstet werden, in den Städten, auf dem Land, überall«, sagt Baumpfleger Jandke. Er unternimmt regelmäßig Touren zur Beobachtung der Baumentwicklung. Und er weiß: Man müsste sich heute viel stärker um die Bäume kümmern, als es der Fall ist. Denn nur sie garantieren eine intakte Natur, sie sind – genau wie Blühwiesen und Knicks zwischen den Äckern – grundlegend für das, was wir an natürlich lebendigen Gefilden für die kommenden Generationen zu bieten haben.

Wenn statt dessen aus purer Habgier Bäume gefällt werden, weil man ihr Holz gut verkaufen kann – vor allem Eschenholz, aber auch das der einheimischen Kiefer ist auf dem Markt begehrt –, ist es schon zu spät. Eine solche Vorgehensweise wird fatalerweise nicht mal bestraft. So kommt es vor, dass Firmen behaupten, es würde sich nicht lohnen, einen Baum zu pflegen, man sei mit einer Fällung besser dran. »Baumfäller sollten eigentlich Anwälte der Bäume sein und nur dann fällen, wenn es notwendig ist«, sagt Jandke. Nur leider denken nicht alle so, die sich mit Holz bereichern wollen. Die Besitzer der Bäume ahnen oft gar nicht, was dahintersteckt, wenn eine Firma das Holz einkassiert. Dagegen muss man eigenes Engagement setzen. Jandke machte es vor: Er sammelte in seiner Nachbarschaft Geld, holte Pflanzgenehmigungen ein und begrünte die Gegend, in der er lebt, mit 45 neuen Straßenbäumen.