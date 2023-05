Keine Befreiung in Nordafrika

imago stock&people Britische Soldaten an der Frontlinie in Tunesien, 1942/43

Im Jahr 1881 schnitt die Französische Republik Tunesien aus dem Osmanischen Reich heraus und errichtete dort ein Protektorat. Dieser Schritt ging in Italien als die »Tunis-Ohrfeige« in die Geschichte ein, da die Eliten in Rom dort ebenfalls expandieren wollten. Ein jahrzehntelanger Kolonialstreit um das Gebiet belastete das bilaterale Verhältnis. Nachdem 1922 die Faschisten in Italien die Regierung übernahmen und diese vom Mittelmeer bis zum Roten Meer verstärkt Kolonialansprüche erhoben, stiegen die Spannungen wieder an. Um den eigenen Einfluss zu stärken, erlaubte die Pariser Regierung Juden in Tunesien ab 1923, die französische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Doch Rom hatte ebenso eine Trumpfkarte: Mitte der 1930er Jahre lebten rund 100.000 Italiener in dem Gebiet. Nach Vereinbarungen im Jahr 1935 ließ die italienische Regierung zunächst ihre Ansprüche auf Tunesien fallen.

Als im Westfeldzug 1940 die Wehrmacht die französische Armee besiegte und das Vichy-Regime etabliert wurde, bekannte sich die Kolonialverwaltung in Tunesien zur Kollaborationsregierung. Das offiziell neutrale Vichy-Regime unter Marschall Philippe Pétain war für die Deutschen strategisch enorm wichtig. Deswegen trat es auch keine Kolonien an andere faschistische Staaten ab. Spanien unter Francisco Franco hatte Ansprüche auf Marokko gestellt und Italien unter anderem auf Nizza, Korsika und Tunesien. Doch ein neutrales Vichy wog mehr als die Ansprüche der kleineren faschistischen Mächte.

Ebenso wie im Mutterland begann die Vichy-Verwaltung von Tunesien Ende 1940 mit der Durchsetzung antisemitischer Gesetze. Juden wurde die öffentliche Beschäftigung ebenso verboten wie journalistische Tätigkeiten und Bildungsaufgaben. 1941 folgten weitere Verordnungen. Die antisemitischen Maßnahmen ließen die Loyalität in der nichtmuslimischen Minderheit für Frankreich erodieren.

»Operation Torch«

Im November 1942 landeten über 100.000 alliierte Soldaten in Algerien und Marokko. Im Rahmen der »Operation Torch« wollten die Anglo-Amerikaner Französisch-Nordafrika im Handstreich einnehmen. Parallel dazu verzeichneten Truppen des britischen Empires aus Ägypten kommend große Geländegewinne in der ostlibyschen Cyrenaika. Der Oberkommandeur der alliierten Truppen in Nordafrika, Dwight D. Eisenhower, bestätigte den französischen Hochkommissar François Darlan in seinem Amt und sagte zu, das französische Kolonialreich in seinen Grenzen von vor 1940 zu achten. Darlan hatte noch bis April 1942 als Premier des Vichy-Regimes amtiert. Nach der Landung in Algerien und Marokko setzte Washington weiter auf Darlan, um den eigenwilligen Charles de Gaulle auszubooten.

Als Reaktion auf die alliierten Landungen marschierten deutsche und italienische Truppen in Tunesien ein. Somit erweiterten die Faschisten den in Libyen immer kleiner werdenden Brückenkopf der Achsenmächte und sicherten aus italienischer Sicht das nur 140 Kilometer von Tunesien entfernte Sizilien ab. Im sogenannten Rennen nach Tunis kamen die Achsenmächte den Alliierten nur knapp zuvor und nahmen die Protektoratshauptstadt ein, während US-Truppen 30 Kilometer vor Tunis standen.

Aus Loyalität zu Pétain duldete der französische Generalresident Jean-Pierre Esteva die militärische Übernahme der Kolonie durch die Achsenmächte. Neben der zivilen Vichy-Verwaltung errichteten die Deutschen und die Italiener separate Militäradministrationen. Kurz darauf begannen die Nazis unter Walther Rauff, einem engen Vertrauten des im Sommer 1942 von Widerstandskämpfern getöteten Reinhard Heydrich, mit der Vernichtungspolitik gegen die jüdische Bevölkerung. Nach Rauffs Anordnung bildeten die Juden einen »Judenrat« und fertigten Listen von einzuziehenden Zwangsarbeitern an. Die Deutschen internierten rund 5.000 ärmere jüdische Arbeiter und Bauern in Dutzenden Arbeitslagern und zogen sie für den Ausbau von Stellungen heran. Die Oberschicht der Community pressten die Nazis finanziell aus.

Während sich die Deutschen und Italiener in Tunesien eingruben, errangen die Briten in Libyen einen Sieg nach dem anderen. Innerhalb von drei Monaten nahmen australische, britische und britisch-indische Soldaten Bengasi, Tobruk, Sirte und Tripolis ein. Im Februar 1943 räumten die Achsenmächte die letzten Stellungen in Libyen.

Zweifrontenkrieg

Aus Algerien kommend rannten die US-Truppen erfolglos gegen kampferprobte deutsche Verbände an. Bei der Schlacht am Kasserinpass im Februar 1943 gelang es der Wehrmacht, zahlenmäßig überlegene alliierte Verbände in die Flucht zu schlagen. Die US-Truppen – das Land befand sich erst seit 14 Monaten im Krieg – bestanden zu dem Zeitpunkt hauptsächlich aus unerfahrenen Rekruten. Infolge der Niederlage übernahm General George S. Patton, der auf langjährige Kampferfahrungen auf Kolonialschauplätzen zurückblickte, das Kommando über die US-Truppen in Tunesien.

Da es den Achsentruppen am Kasserinpass nicht gelang, die Alliierten vernichtend zu schlagen, und somit ein Zweifrontenkrieg in Tunesien begann, ließ Adolf Hitler Generalfeldmarschall Erwin Rommel ausfliegen. Der Befehlshaber des Deutschen Afrikakorps spielte eine zentrale Rolle in der faschistischen Propaganda, und eine »Autorität wie die Rommels kann man nicht nach Belieben schaffen und (…) wieder beseitigen«, notierte Propagandaminister Joseph Goebbels in sein Tagebuch. Die Deutschen verheimlichten zunächst Rommels Abreise. Als Trost für die vielen Niederlagen erhielt Rommel von Hitler als erster Heeressoldat überhaupt die »Schwerter zum Ritterkreuz mit Eichenlaub« im ukrainischen Winnizja – 2.000 Kilometer von Tunis entfernt.

Die reorganisierten US-Truppen von Westen kommend sowie die Briten vom Süden her nahmen schrittweise Tunesien ein. Den Vorstößen zu Land ging dabei stets ein Luftbombardement voraus. Städte wie Bizerte und Sfax wurden dabei nahezu vollständig zerstört. Unter Hans-Jürgen von Arnim kapitulierte das Afrikakorps am 12. Mai 1943. Rund eine Viertelmillion Soldaten der Achsenmächte ging in alliierte Kriegsgefangenschaft. Über ein Drittel aller verletzten US-amerikanischen Soldaten konnten wegen psychischer Probleme nicht weiterkämpfen. Nach dem Ende der Kampfhandlungen institutionalisierte die US-Armee erstmals die psychologische Betreuung von Soldaten nahe der Front.

Für die tunesische Bevölkerung bedeutete das Kriegsende keine Befreiung. Die »Frei-Franzosen« errichteten das Protektorat wieder. Mehrere tausend Tunesier wurden in Arbeitslagern interniert und Hunderte Unabhängigkeitskämpfer hingerichtet. Erst 1956 erlangte Tunesien die Unabhängigkeit.