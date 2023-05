»Raus aus der Autogesellschaft«. Vortrag mit jW-Autor Stephan Krull. Wie kann der Ausstieg aus der Autogesellschaft gemeinsam mit den Beschäftigten funktionieren? Angesichts der Klimakrise ist klar, dass in allen Bereichen umgesteuert werden muss – auch im Verkehrssektor. Sonntag, 14.5., 16 Uhr. Ort: KoFabrik, Stühmeyerstr. 33, Bochum. Veranstalter: ATTAC Bochum

»Widerstand von Sinti und Roma: Erinnerung, Gegenwart, Zukunft«. Vortrag und Film. Der 16. Mai ist der Tag des Gedenkens an den Widerstand der Sinti und Roma gegen den Faschismus. Am 16. Mai 1944 setzten sich Sinti und Roma in Auschwitz-Birkenau gegen die SS zur Wehr. Dienstag, 16.5., 17 Uhr: Junge Sinti und Roma berichten von ihrem alltäglichen Widerstand. Sie erinnern, sie performen, sie rezitieren. 19 Uhr Filmvorführung mit anschließender Diskussion: »Widerstand! Sinti und Roma im 20. Jahrhundert«. Anmeldung unter: info@sinti-roma.com. Ort: VDSR-BW, B 7, 16, Mannheim. Veranstalter: Verband Deutscher Sinti und Roma

»Hans-Heinz-Holz-Tagung 2023: Perspektiven der Technikphilosophie heute«. Diskutiert werden gegenwärtige Probleme der Technikphilosophie mit den Professoren Nordmann und Gutmann und weiteren Referentinnen. Auch als Stream über dialektische-philosophie.org. Sonnabend, 20.5., 10.30 Uhr, Ort: Hofburg, Jura-Soyfer-Saal, Wien. Veranstalter: Gesellschaft für dialektische Philosophie