Nachschlag: Hitler war’s

ZDF/IMAGO Von der Schulbank in den Krieg: »Die Brücke«

Jede Seite hatte ihren Coming-of-Age-Antikriegsfilm. Was für die DDR »Werner Holt« war, ist für Westdeutschland »Die Brücke« gewesen. Wenn Bernhard Wicki, Regisseur des letzteren, behauptet, danach hätten viele junge Männer den Kriegsdienst verweigert, ist das eine durchaus positive Wirkung des Streifens. Der Kontrast zum Heimatfilm der 50er ist auch unübersehbar. Doch der Film atmet schwer die muffige Nachkriegszeit der BRD, entsprechend sind die Charaktere gezeichnet. Die Kleinstadt, in der er spielt, scheint voller widerständiger Bürger zu sein, alles wartet auf den Einzug der Alliierten. Die ansässigen »Fremdarbeiter« werden menschenwürdig behandelt, das gütige Frontschwein sorgt sich ums Wohlergehen des jugendlichen Kanonenfutters. Der einzig Böse ist der NSDAP-Ortsgruppenleiter, der allerdings schon frühzeitig die Biege macht. Und so gibt es zwar ein sinnloses Gemetzel, aber letztlich wird der bundesdeutschen Gesellschaft Genüge getan, die ihre Hände weiter in Unschuld waschen durfte. (mme)