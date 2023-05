Die Frau, die die Atombombe stahl

imago images / Werner Schulze Kommunistin und Topspionin: Ruth Werner

»Wenn Sie im Jahr 1945 das malerische englische Dorf Great Rollright besucht hätten, wäre Ihnen vielleicht eine schlanke, dunkelhaarige und ungewöhnlich elegante Frau aufgefallen, die aus dem Natursteinhaus namens ›The Firs‹ trat und auf ihr Fahrrad stieg. Sie hatte drei Kinder, und ihr Ehemann Len arbeitete in der nahegelegenen Aluminiumfabrik. (…) Ihre Nachbarn in den Cotswolds wussten (…) nicht, dass es sich bei der Frau, die sie Mrs. Beurton nannten, eigentlich um Oberst Ursula Kuczynski von der Roten Armee handelte, eine überzeugte Kommunistin, hochdekorierte Offizierin des sowjetischen Militärgeheimdienstes und hochqualifizierte Spionin (…). Ihr Codename war ›Sonja‹.«

Hitler in die Luft jagen

So beginnt der englische Bestsellerautor, Journalist und Historiker Ben Macintyre sein Buch, das sich wie ein Spionagethriller liest: unglaublich, aber wahr! In bester britischer Historikermanier schreibt Macintyre – ohne aus seiner antikommunistischen Haltung einen Hehl zu machen – sachlich und mit einer gewissen Hochachtung für »Sonja« über ihr abenteuerliches, »mehrere komplette (…) in einem einzigen« umfassenden Leben.

Ursula Maria Kuczynski, verheiratete Hamburger, verheiratete Beurton, nannte sich später in der DDR Ruth Werner, schrieb Kinderbücher und wurde berühmt mit »Sonjas Rapport«, in dem sie 1977 – abgesegnet von Moskau, Erich Honecker und Markus Wolf – über ihre Agentenkarriere berichtete. Die wichtigsten Dinge durfte sie damals natürlich nicht schreiben.

Ursula Kuczynski wurde 1907 in eine großbürgerlich-jüdische Berliner Intellektuellenfamilie geboren, ihr Vater war der berühmte Bevölkerungswissenschaftler Robert René Kuczynski. Die Familie lebte standesgemäß in einer Villa am Schlachtensee, »vermögend, einflussreich und zufrieden«, sympathisierte mit den Kommunisten. Ursula wurde schon als junges Mädchen Mitglied im Kommunistischen Jugendverband, trat 1927 in die KPD ein, ging für ein Jahr in die USA, heiratete nach der Rückkehr ihren Freund Rudolf Hamburger und zog 1930 mit ihm nach Shanghai, wo er als Architekt arbeitete. Hamburgers tragisches Schicksal – er spionierte auch für die Sowjetunion und kam später ins Gulag – kann man in seinen Erinnerungen »Zehn Jahre Lager« (2013) nachlesen.

In Shanghai war das Leben geprägt durch extreme soziale Gegensätze, bittere Armut, Drogen und andere Laster. Ursula hasste die »selbstgefälligen, rassistischen Langweiler im Klub« der »Expats«, wollte auch in China für den Kommunismus arbeiten. Sie lernte die »legendäre« Agnes Smedley kennen, über diese den ebenso legendären Richard Sorge, der sie für den sowjetischen Militärgeheimdienst GRU anwarb und ihr den Codenamen »Sonja« gab. Sie führte ein Doppelleben: einerseits als Hausfrau und Mutter. Andererseits sammelte sie als Spionin Informationen, hielt Kontakt zu untergetauchten chinesischen Kommunisten, versteckte einen von ihnen, lagerte Waffen. 1933 wurde sie auf Empfehlung Sorges in Moskau als Funkerin und im Gebrauch von Sprengstoff ausgebildet – den zweijährigen Sohn Michael brachte sie für diese Zeit zu den Schwiegereltern in die Tschechoslowakei, was sie sich ewig vorwerfen sollte. Danach erledigte sie mit ihrem neuen Führungsoffizier Johann Patra Aufträge in der Mandschurei und in Polen. Mit Patra hatte sie ein zweites Kind, die Tochter Janina. 1938 schickte man sie in die Schweiz, wo sie »im Sommer 1939 (…) zwei funktionierende Sender, zwei Agenten, die in Deutschland integriert waren, (…) und einen Plan (hatte), Hitler in die Luft zu jagen.« Der Nichtangriffspakt Hitlerdeutschlands mit der Sowjetunion im August 1939 beendete sämtliche Aktivitäten gegen Deutschland. »Ursulas politisches Universum brach zusammen«, schreibt Macintyre, aber sie »blieb eine disziplinierte Offizierin der Roten Armee«.

In die DDR fliehen

Im Februar 1941 heiratete sie einen ihrer Agenten, Len Beurton, damit sie mit britischem Pass den »Spionjäger(n) der Nazis« nach Großbritannien entkommen konnte. Ihr Bruder Jürgen, der als einer »der prominentesten deutschen Kommunisten in Großbritannien« galt, machte sie mit dem Physiker Klaus Fuchs bekannt, dessen Informationen aus dem britischen Atomforschungsprojekt »Tube Alloys« sie an die Sowjetunion weiterleitete. Fuchs, »überzeugter Kommunist und glühender Antifaschist«, sah wie sie nicht ein, dass »der Westen nicht bereit war, die Atombombe mit Moskau zu teilen«. Als Fuchs 1950 aufflog – er war inzwischen aus den USA vom »Manhattan-Projekt« nach Großbritannien zurückgekehrt – floh sie in die DDR.

Warum Ursula nicht gefasst wurde, obwohl sie sich, wie die ganze Familie Kuczynski, seit 1940 im Visier des britischen Geheimdienstes befand, ist bis heute nicht klar. War Roger Hollis, Chef der »F Division« des MI5, selbst ein sowjetischer Spion oder lag es an seiner Dummheit (wie Macintyre nicht ohne Häme nahelegt), dass er diesen »grobe(n) Fehler der Spionageabwehr von (…) historischem Ausmaß« beging? Sogar die »große Radioanlage«, die Ursula betrieb, war dem MI5 bekannt. Der Geheimdienst konnte sich offenbar eine Hausfrau und Mutter von inzwischen drei Kindern nicht als Leiterin des »größte(n) Spionagenetzwerk(s) in Großbritannien« vorstellen.

Ein pragmatischer Mensch

Macintyre erzählt hochspannend, mit dezentem Humor, hin und wieder kann er sich psychologische Deutungen nicht verkneifen: »Ursula wurde dem Proletariat und der Revolution zuliebe eine Spionin; doch sie tat es auch für sich selbst, getrieben von einer außerordentlichen Kombination aus Leidenschaft, Romantik und Abenteuerlust, die in ihr sprudelten.« Da klingt die Einschätzung ihres jüngsten Sohnes Peter Beurton realistischer: »Sie war ein wunderbar pragmatischer Mensch, sie hat aus jeder Situation immer verstanden, etwas zu machen.«