»So lange, wie es dauert«

Sebastian Willnow/dpa »Ohne Pause wurde und wird der Konzern mit Streiks, Kampagnen und Aktionen unter Druck gesetzt« – Verdi-Protest in Leipzig (25.11.2022)

Einen langen Atem kann man den Beschäftigten von Amazon nicht absprechen: An diesem Wochenende jährt sich der Beginn ihres Arbeitskampfs beim Onlinemulti zum zehnten Mal. Am 15. Mai 2013 meldete junge Welt erstmals, dass tags zuvor insgesamt rund 1.700 Angestellte in den Versandzentren Leipzig und Bad Hersfeld die Arbeit niedergelegt hatten. Ziel schon damals: Die Übernahme der Tarifverträge des Einzel- und Versandhandels, um die Einkommen der Beschäftigten zu sichern. Und ein weiteres Thema, das bereits vor zehn Jahren auf der Tagesordnung stand: Die elektronische Überwachung jedes Arbeitsschritts sowie der fehlende Respekt durch die Vorgesetzten.

Aktionsformen angepasst

Trotzdem findet dpa die von der Gewerkschaft Verdi für diesen Sonntag in Bad Hersfeld angesetzte Geburtstagsfeier »merkwürdig« und kommentierte in einer am Dienstag verbreiteten Meldung: »Zehn Jahre Streiks bei Amazon ohne zählbares Ergebnis – was sollte es da zu feiern geben? Der seit 1999 in Deutschland präsente Versand- und Onlineriese aus den USA hat bislang jedem gewerkschaftlichen Angriff widerstanden, jegliche Auswirkungen auf seine Geschäftstätigkeit bestritten und ein märchenhaftes Wachstum hingelegt – zuletzt angefeuert vom Onlineboom während der Coronapandemie.«

Bei Verdi sieht man das anders, auch wenn es einen Tarifvertrag bis heute nicht gibt. Die Gewerkschaft verweist auf durchaus vorhandene Erfolge ihres langen Arbeitskampfs, der sich in den vergangenen Jahren auf immer mehr Versandzentren ausgeweitet hat. So habe der Konzern die Einkommen der Beschäftigten seit 2013 fast jährlich angehoben, so dass zumindest die Stundenlöhne nicht mehr weit von den Tarifgehältern entfernt sind, wie der zuständige Fachbereich Handel auf seiner Homepage schreibt. Zudem sei es gelungen, dass die Medien kritisch über die Zustände bei Amazon berichteten. »Ohne Pause wurde und wird der Konzern mit Streiks, Kampagnen und Aktionen unter Druck gesetzt«, so Verdi weiter. Selbst die Coronapandemie habe den Arbeitskampf nicht stoppen können, man habe lediglich die Aktionsformen angepasst – »Streikkundgebungen im Autokinoformat«. Stolz verweist die Gewerkschaft darauf, dass sie inzwischen bei Amazon stärker sei als je zuvor. Als Erfolg verbucht man auch, dass in praktisch allen Versandzentren Betriebsräte arbeiten. Auch das sei vor zehn Jahren noch undenkbar gewesen.

Der Konzern gibt sich dagegen unbeeindruckt. Gemessen an der Gesamtbelegschaft habe sich die prozentuale Streikbeteiligung über die Jahre halbiert, zitiert dpa einen Amazon-Sprecher, auch wenn regelmäßig zehn der 20 existierenden Versandzentren bestreikt würden. In Verteil- und Sortierzentren sei dagegen noch nie die Arbeit niedergelegt worden. Die kleineren Einrichtungen zwischen den großen Versandzentren und den Fahrern auf der »letzten Meile« waren für Verdi tatsächlich lange Niemandsland und wurden wenig beachtet. Angesichts relativ kleiner Belegschaften lohnte sich der Aufwand, die Beschäftigten dort zu werben, offenbar nicht. Das hat sich inzwischen geändert. So konnten mit Unterstützung von Verdi auf dieser Ebene erste Betriebsräte gewählt werden. Denn obwohl der Konzern sonst gern auf die Zusammenarbeit mit den Betriebsräten verweist, wenn es um die Versandzentren geht – auf den unteren Ebenen sieht man Mitbestimmung gar nicht gern. Allein in Niedersachsen versucht Amazon derzeit, drei aktive Betriebsratsmitglieder loszuwerden. »Für uns sind das keine Einzelfälle mehr«, sagte der zuständige Gewerkschaftssekretär Nonni Morisse Mitte April der ARD-»Tagesschau«. »Wenn wir an jedem Standort in Niedersachsen, an dem wir organisierte, gewerkschaftlich orientierte Betriebsräte haben, solche Kündigungsverfahren vorfinden, dann hat das System.«

Gesonderte Tarifverträge

Trotzdem sieht auch Orhan Akman Diskussionsbedarf. Der aktive Gewerkschafter, der auf dem Verdi-Bundeskongress im September für den Bundesvorstand kandidieren will, hatte bis zu seiner Ablösung im vergangenen Sommer auch die Arbeitskämpfe bei Amazon geleitet. Er verneige sich vor der Kampfkraft der Kolleginnen und Kollegen, sagte er am Freitag gegenüber junge Welt. Der Arbeitskampf sei »ein großartiges Beispiel für die Arbeiterbewegung unseres Landes«. Allerdings müsse man sich auch fragen, ob die Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels, für deren Anerkennung durch Amazon Verdi streikt, heute noch die zeitgemäße Forderung ist. Einerseits werde der Tarif in der Branche inzwischen von 83 Prozent der Unternehmen nicht angewendet, andererseits lägen bei Amazon mittlerweile manche Berufsgruppen und Tätigkeiten sehr nah am Niveau der geforderten Verträge. Er schlage deshalb vor, für Amazon und andere reine Onlinehändler sowie webbasierte Lieferdienste wie Getir und Flink »gesonderte und für dieses Segment des Handels passende Tarifverträge auszuhandeln«. Das müsse mit den Streikenden diskutiert werden, denn: »Ein Gigant wie Amazon ist eben doch etwas anderes als der Gemüsehändler an der Ecke, und Amazon zu tarifieren würde für die Gewerkschaft und für die ganze Branche wegweisend sein.«

Das sieht wohl auch Akmans Nachfolgerin an der Spitze der Amazon-Kampagne von Verdi so. Aufgeben ist für Monika Di Silvestre jedenfalls keine Option. »Wie lange der Kampf noch dauern wird, kann ich nicht sagen«, sagte sie dpa. »Wir machen das so lange, wie es dauert.«