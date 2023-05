Störfaktor Wahlkampf

Kay Nietfeld/dpa Weniger Stühle und seltener umbauen: Der Bundestag »reformiert« sich fleißig weiter

Der durchschnittliche Bundestagsabgeordnete träumt davon, Wählerinnen und Wähler, die Wert darauf legen, ab und an mal nach ihrer Meinung gefragt zu werden, dürften dagegen nicht begeistert sein: Die Wahlen zum Bundestag könnten künftig wie in den meisten Bundesländern nur noch alle fünf statt wie bisher alle vier Jahre stattfinden. Dieser Vorschlag ist jedenfalls im 88seitigen Abschlussbericht der sogenannten Wahlrechtskommission enthalten, der am Freitag an Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) übergeben wurden. In dem Gremium waren die Bundestagsfraktionen nach Größe vertreten; die SPD stellte vier Mitglieder, die Union drei, Grüne und FDP jeweils zwei, AfD und Linke je eines. Dazu kamen 13 Sachverständige, die ebenfalls von den Fraktionen benannt wurden.

»Eine fünfjährige Wahlperiode hätte den Vorteil, dass die parlamentarische Arbeit stabiler wäre und in geringeren Abständen von Wahlkämpfen unterbrochen wäre«, erklärte Nina Warken (CDU), Kovorsitzende der Kommission, am Freitag dem ZDF. Was genau an der aktuellen Arbeit des Parlaments nicht »stabil« ist, und für wen genau es ein Vorteil sein soll, wenn weniger gewählt wird, ließ sie offen. Mit dem in diesem Zusammenhang angeführten (offensichtlich nicht stichhaltigen) Argument, die »Sacharbeit« des Parlaments werde am Ende einer Legislaturperiode durch den beginnenden Wahlkampf erschwert, ließe sich im Zweifel auch eine sechs- oder siebenjährige Legislaturperiode begründen. Wo die »lebendige Demokratie« bleibt, wenn die Legislaturperiode verlängert wird, hat die Kommission selbstverständlich nicht beschäftigt. Bemerkenswert ist, dass auch die Linkspartei die Verlängerung mitträgt. Nur die AfD ist dagegen.

Da die Dauer einer Wahlperiode von vier Jahren im Grundgesetz verankert ist, müsste die Verlängerung im Bundestag und im Bundesrat von einer Zweidrittelmehrheit beschlossen werden. Der Kovorsitzende der Kommission, Johannes Fechner (SPD), zeigte sich gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland optimistisch, dass die Verlängerung noch in dieser Wahlperiode gemeinsam mit der Union beschlossen werden könne. Warken äußerte sich dagegen zurückhaltender.

Einen anderen Vorschlag hatte die Kommission bereits im Herbst in einem Zwischenbericht skizziert. Eine Wahlrechtsänderung, die das weitere Anwachsen des Bundestages, der angeblich auch »viel zu groß« ist, stoppen sollte. Die hochumstrittene Wahlrechtsreform, die das Parlament von 736 auf 630 Abgeordnete verkleinern soll, wurde im März vom Bundestag beschlossen. Am Freitag passierte sie auch den Bundesrat. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kündigt eine Klage des Freistaats vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gegen das Gesetz an. Das Vorhaben sei politisch falsch, verfassungswidrig und spalte das Land, so Söder. Die CSU stört sich vor allem an der Abschaffung von Überhang- und Ausgleichsmandaten, von denen sie bisher profitiert hat. Die Linke kritisiert die Reform vor allem, weil die Grundmandatsklausel wegfällt.

Die Wahlrechtskommission hat sich auch mit einer Absenkung des Wahlalters von 18 auf 16 Jahre befasst. Die Empfehlung dafür steht im Abschlussbericht; sie wurde mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen und der Linkspartei beschlossen; dagegen sind Union und AfD. Da es auch für diese Änderung des Wahlrechts im Bundestag einer Zweidrittelmehrheit bedürfte, dürfte dieser Vorschlag mangels Mehrheit erst einmal nicht umgesetzt werden.

Es gibt noch eine andere Idee der Kommission: Statt mit Stimmkarten könnten Abstimmungen künftig per Knopfdruck erfolgen. Es wird empfohlen, »elektronische Abstimmungen einzuführen, soweit dies die Arbeit des Parlaments nicht beeinträchtigt, die Natur des deutschen Bundestages als Arbeitsparlament nicht untergräbt und eine Verbesserung der Arbeitsabläufe bringt«. Einig war sich die Kommission auch darin, dass der Frauenanteil im Bundestag erhöht werden muss. Allerdings gab es keine Einigkeit, wie das bewerkstelligt werden soll.