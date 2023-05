»Ich gebe den Kampf noch nicht verloren«

Michael Schick/imago Kundgebung in Frankfurt am Main (9.9.2022)

Sie arbeiten mit in der Landesarbeitsgemeinschaft »Linksrum«, die im hessischen Landesverband von Die Linke aktiv ist, und haben an der Konferenz linker Zusammenschlüsse der Partei am vergangenen Wochenende in Hannover teilgenommen. Sind Sie mit dem politischen Ertrag zufrieden?

Hannover war ein wichtiger Grundstein für die weitere Arbeit. Es ist ja derzeit ein bisschen beschönigend, wenn man behauptet, die Partei habe einen linken Flügel. Die Konferenz war ein Schritt hin zu der für die Konstituierung eines solchen Flügels notwendigen Koordinierung und politischen Klärung. Deutlich wurde allerdings, dass es unterschiedliche Einschätzungen darüber gibt, welche Chancen eine solche Koordinierung innerhalb der Partei noch hat.

Wie sehen Sie das?

Ich denke, dass diejenigen, die sagen, man müsse jetzt sofort rausgehen und eine neue Partei gründen, die damit verbundenen Herausforderungen etwas unterschätzen. Außerdem fehlt eine Analyse, die die Frage schlüssig beantwortet, wie es mit der Linkspartei überhaupt so weit kommen konnte. Folglich fehlt auch ein Konzept, wie man mit diesen Integrations- und Anpassungsmechanismen in einer neuen Partei umgeht. Man darf auch nicht übersehen, dass es durchaus noch Kreisverbände gibt, die gut arbeiten. Die dort organisierten Genossen werden diese Positionen nicht einfach über Nacht aufgeben.

Wie ist die Lage in Hessen?

Die Situation ist insofern eine besondere, als im Oktober eine wichtige Landtagswahl ansteht. Man merkt schon, dass man hier die Konflikte vorerst nicht eskalieren lassen will. Außerdem war der hessische Landesverband verglichen etwa mit Bremen oder Thüringen ohnehin immer ein eher linker Landesverband. Es gab an der Basis stets sehr viele Genossinnen und Genossen, die darauf gedrungen haben, dass die Friedensfrage eine zentrale Rolle spielt, dass man sie mit der sozialen Frage verbindet, dass man eine Klassenorientierung hat. Es ist auch jetzt noch so, dass eine Position pro Waffenlieferungen im Landesverband eindeutig keine Mehrheit hat. Aber die Entwicklung der Gesamtpartei macht natürlich um Hessen keinen Bogen. Die Mitgliederbasis in den größeren Städten verändert sich, langjährige Mitglieder ziehen sich frustriert zurück. »Linksrum« gibt es seit etwa einem Jahr. Wir versuchen, den linken Flügel auf Landesebene zu vernetzen. Die Rechtsverschiebung der Partei auf der Bundesebene, wo der bislang übliche innerparteiliche Pluralismus vom rechten Flügel aufgekündigt wird, hat indirekt für eine größere Klarheit gesorgt.

Welche Aussichten hat denn Ihrer Ansicht nach ein reorganisierter linker Flügel in der innerparteilichen Auseinandersetzung?

Ich gebe den Kampf um die Partei noch nicht verloren. Ein großer Nachteil ist aber, dass wir erst jetzt damit anfangen, uns bundesweit zu vernetzen. Einige linke Zusammenschlüsse, die jetzt an den Rand gedrängt werden, haben vor ein paar Jahren noch die Auffassung vertreten, dass doch eigentlich alles ganz in Ordnung sei. Einfach deshalb, weil man sie an irgendwelchen Gremien beteiligt hat. Ein Krisenbewusstsein hat sich erst nach dem Onlineparteitag 2021 entwickelt. Damals sind fast alle linken Vertreter aus dem Parteivorstand rausgewählt worden. Das war im Grunde eine offene Kampfansage.

Erklärungsbedürftig ist, dass es darauf keine politische Reaktion gegeben hat. Auch nicht direkt nach der Bundestagswahl 2021, als ein offenes Auftreten gegen das regierungslinke Lager noch erfolgversprechend war.

Viele Dinge erscheinen in der Rückschau rätselhaft. Warum zum Beispiel haben Katja Kipping und Bernd Riexinger bei Parteitagen nie linke Gegenkandidaten gehabt? Warum gab es 2021 keine vorbereitete linke Gegenkandidatur gegen Susanne Hennig-Wellsow? Damals trat für sich allein nur Reimar Pflanz an und erhielt, obwohl ihn niemand kannte, nach einer kämpferischen Rede aus dem Stand knapp 20 Prozent. Das zeigt ja, was möglich gewesen wäre. Sören Pellmanns Kandidatur 2022 in Erfurt kam zu spät. Dann gab es in Erfurt die Ankündigung, im Herbst würde es eine Konferenz der Linken geben, um zu klären, wie es weitergeht. Passiert ist nichts. Währenddessen haben sich die Rechten immer besser organisiert und die Partei mit ihren Kampagnen vor sich hergetrieben. Für mich ist klar: Wenn wir es nicht einmal hinkriegen, innerhalb der Partei einen handlungsfähigen linken Flügel zu organisieren, dann brauchen wir nicht damit anfangen, über eine neue Partei zu reden.