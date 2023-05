Divers statt Kommerz

epd/imago Nelken zum Frauenkampftag waren besser: Kinder basteln Herzen für »Mutti« (Halle, 7.5.2014)

Der ursprüngliche Anlass war ein guter: 1865 gründete Ann Maria Reeves die Bewegung Mothers Friendship Day. Das Ziel war, Mütter zu vernetzen und ihren Austausch zu fördern. Ihre Tochter Anna Marie Jarvis veranstaltete am 12. Mai 1907, dem Sonntag nach Reeves’ zweitem Todestag, eine Gedenkveranstaltung zu Ehren ihrer Mutter, 1909 wurde der Tag bereits landesweit gefeiert. Eine Resolution des US-Kongresses machte ihn 1914 dann zum nationalen Feiertag. Wie das linke US-Magazin Jacobin 2019 festhielt, beinhaltete die Bewegung in ihren Anfängen jedoch vor allem eins: »Antikriegshymnen und -gedichte sowie feurige Anprangerungen des Militarismus«. Davon will das Kapital natürlich nichts wissen und seine Vertreter sorgten dafür, dass der Tag lediglich als Kommerzialisierungs­anlass fungiert. Bestes Beispiel dafür ist die hiesige Entwicklung: Am 13. Mai 1923 wurde der Tag auf Initiative des Verbands Deutscher Blumengeschäftsinhaber erstmals gefeiert.

Vertreter der CDU wollen »Müttern« wohl eher so »gedenken«, wie es die Faschisten getan haben: Die erklärten den Tag 1934 zum nationalen Feiertag, den besonders gebärwillig arischen Müttern winkte ab 1938 das sogenannte Mutterkreuz. Der frühere Vorsitzende der Jungen Union und heutige Bundestagsabgeordnete ­Tilman Kuban schreckte diese Woche nicht davor zurück, einen Kindergarten öffentlich an den Pranger zu stellen. Das »Vergehen« der Kita-Beschäftigten: Sie beschlossen, ab diesem Jahr das ritualisierte Basteln der Kinder zu diesem Anlass einzustellen. Interessanterweise handelt es sich um eine katholische Einrichtung, die in einem Brief an die Eltern erklärte: »Oft werden an Muttertag und Vatertag stereotype Geschenke angefertigt.« Das sei »für viele Mütter und Väter eine tolle Geste, schließt aber einen Teil der Gesellschaft aus«, schrieb das Kita-Team unter Verweis auf diverse Familienkonstellationen.

Für Kuban ein »Wahnsinn«, dem »keine Grenzen mehr gesetzt« seien. Der vermeintliche Familienmensch hatte keine Skrupel, den Brief samt Adresse online zu verbreiten und damit noch rechtere Kräfte praktisch dazu einzuladen, der Kita »einen Besuch« abzustatten. Nach Protesten löschte er die Nachricht zunächst, um den Brief dann »zum Schutz der Kinder und der Einrichtung« mit geschwärzten Kontaktdaten erneut zu veröffentlichen. Nach Angaben der Frankfurter Rundschau vom Donnerstag sei der Brief zehntausendfach gelesen und bereits eifrig im ultrarechten Spektrum geteilt worden – Hassattacken gegen die Einrichtung inklusive. Den Anfang hatte am Montag abend allerdings Bild (online) gemacht. Die Nachrichtenseite Katholisch.de berichtete am Donnerstag nun von Ermittlungen wegen Sachbeschädigung. Ob die Tat in einem Zusammenhang mit dem Elternbrief stehe, sei unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

So fortschrittlich das Vorgehen der kirchlichen Einrichtung zunächst anmutete, so schnell ruderte das zuständige Bistum Fulda zurück: Klargestellt wurde, »dass die Kita auch weiterhin ein katholisches Profil hat und sich für das christliche Familienbild einsetzen wird, das die Rolle von Vater und Mutter miteinbezieht«.