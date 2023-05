Nachschlag: Schlimmer geht immer

picture alliance / dpa Direkt aus der Gruft: Guttenberg-Double Kai Diekmann (2011)

Den Schlaf noch in den Augen, der Kaffee tropft eben in die Kanne, fällt mich ein Untoter an. Direkt aus der Gruft ins Radio und also in meine Küche: Kai Diekmann, der Bild-Boy you loved to hate (bevor man Julian Reichelt kannte). Noch immer ganz Profi, weiß er, die Springer-Krise ist die perfekte Vorlage, noch mal etwas Glanz und Buchverkäufe abzugreifen, denn was strahlte nicht gegenüber dieser VANTA-schwarzen Gegenwart? Er, Diekmann, ist schließlich Kohl, Schröder, Merkel und damit Symbol einer Verwahrlosungsepoche, die viele heute für eine goldene halten. Also versilbert er sein Tagebuch, in das er fleißig notierte, wie ihn der Dicke als Ersatzsöhnchen hätschelte, Putin ihn zum Schwimmen einlud und Assad ihm die Tür öffnete. Nicht ohne Selbstkritik: Sein schlimmster Fehler war, um des Pöbels Willen Hartz-IV bekämpft zu haben. Passiert den Besten.(pm)