Stausee als Kraterlandschaft

Nacho Doce/REUTERS

Es wirkt wie eine Kraterlandschaft im Nordosten Spaniens – trocken, staubig, ausgedorrt. Vielmehr als ein Tümpel bzw. ein Rinnsal ist vom größten Stausee in Katalonien, dem Rialb-Reservoir, nicht geblieben. Die Folgen sind gravierend: Die Trinkwasservorräte sind aufgrund der extremen Dürre auf den niedrigsten Stand seit 1990 gesunken, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag mittels Fotostrecke dokumentierte. Und eine Besserung scheint nicht in Sicht – wie hier am Dorfrand von Bassella (Foto), dessen Gemeindegebiet vom Stausee großteils überflutet worden war. Hinzu kommt: Die angrenzenden Plantagen für den Obstanbau können nicht mehr bewässert werden. Bereits im September vergangenen Jahres waren die Meldungen ob des Pegelstandes dramatisch, der Wasserspeicher zu weniger als fünf Prozent gefüllt. Damalige Gewittergüsse führten lediglich dazu, den Pegel nicht noch weiter absinken zu lassen. (Reuters/jW)