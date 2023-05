Keine leichte Wahl

Ingo Wagner/dpa »Die Pausengeräusche waren erstaunlich gut gemacht«: Erlebnis Wahlbriefanforderung

O nein! Wen kann man denn überhaupt noch wählen? Kurz vor der Einsicht »Eigentlich niemand«, beantragte ich doch erst mal die Wahlunterlagen. Vorsichtshalber. Aber sie kamen einfach nicht bei mir an. Telefon: Das Bremer Wahlamt ist nur über die Bürgerberatung zu erreichen, also »Alle Auskunftsplätze sind zur Zeit …«.

Schließlich ist ein etwas müder Auskunftsberechtigter am Apparat. Die Leitung zum Wahlamt sei irgendwie gestört, er würde mir jetzt die direkte Durchwahl geben. Ich höre schon: »Alle Auskunftsplätze sind …«, nein, nein, sagt er. Das sei die ganz direkte Durchwahl, die gäbe er nur mir. Sie sei auch ganz leicht: fünfmal die Acht. Ich lege erleichtert auf, wobei mir die Sache spanisch vorkommt. Die Acht ist schließlich das »H« im Alphabet. Außerdem: Keine Vorwahl? Na, die hat er wohl vergessen.

Ich wähle die Vorwahl und dann fünfmal die Acht. Tot. Dann hat er die Vorwahl wohl wirklich nicht vergessen. Ich wähle fünfmal die acht – und tatsächlich, es meldet sich eine ziemlich freundliche Stimme, spielt kurz was Blödes von der Telekom ein und macht klar: »Wenn Sie noch keine 18 Jahre alt sind, legen Sie bitte wieder auf.« Das ist ja nun auch wieder nicht nötig. Ich warte gelassen, als die freundliche Stimme mich noch freundlicher darauf aufmerksam macht, dass mich dieser Anruf 1,99 Euro kosten wird. Ich bin fassungslos, Testeros oder wie das Zeug heißt, steigt in mir auf. Für einen Anruf der Extranummer beim Wahlamt muss ich auch noch bezahlen? Hier piept’s wohl!

Jetzt will ich meinem Ärger aber auch Luft machen und bleibe dran. Dass auch hier wieder gewartet werden muss, nehme ich gelassen hin. Zumal die Pausengeräusche erstaunlich gut gemacht sind. Dann ist die freundliche Stimme wieder dran: Ja, natürlich bin ich so alt und hab’ auch schon verschiedentlich meine Stimme abgegeben, wenn auch vergeblich, würde ich ihr gern sagen, aber sie hört nicht zu. Als die diensthabende Wahlamtshelferin jetzt anfängt, sich hörbar in ihrem Bürostuhl zu räkeln, fällt bei mir endlich der Groschen. Und eher erschrocken als verärgert lege ich auf – was mich dann sofort wieder ärgert, denn wenn ich hier schon 1,99 Euro verballert habe, hätte ich ja auch mal fragen können, was ich wählen soll.

Ich wähle noch mal die Nummer der Bürgerberatung und erzähle, was passiert, wenn man vergisst, am Telefon dazu zu sagen, dass die sooo einfache Nummer des Wahlamtes mit Vorwahl zu wählen ist. Apropos Vorwahl: Jetzt habe ich wieder Lust gekriegt zu wählen, und weiß inzwischen auch wen. Den Kandidaten der Linken auf Listenplatz 14, der als einziger den Arsch in der Hose hatte und der Bremer Parteispitze nicht zustimmte, als die vor dem Ostermarsch in Berlin warnte.