Dynamit im Blut

Matas Astrauskas Auf dem Weg nach unten: Comedian Kasper Berntsen (Odd-Magnus Williamson) in »Nothing to Laugh About«

Norwegen hat es als Gastland beim 32. Filmkunstfest in Schwerin, das am vergangenen Sonntag endete, ordentlich krachen lassen. Und das nicht nur in humoristischer Hinsicht, wie schon seit einiger Zeit gewohnt. Dennoch gehörte der todkomische Film »Nothing to Laugh ­About« eindeutig zu den besten Beiträgen des Festivals.

Stand-up-Comedian Kasper Berntsen (Odd-Magnus Williamson) hat es bis an die Spitze geschafft. »Früher«, gesteht er seinem Publikum, »habe ich immer geglaubt, ich wäre ein Mann, der in einem Frauenkörper eingesperrt ist. Dann wurde ich geboren.« Jetzt geht es für Kasper in die andere Richtung. Seine Witze greifen nicht mehr, weil ganz Norwegen sie schon kennt. Die Freundin verlässt ihn, und er erkrankt unheilbar an Krebs. Daraus muss sich doch bei einem wie ihm etwas machen lassen. Tausende von Karten sind für seine letzte Show verkauft worden. Die Veranstalterin wird ganz blass, als er kurz vor dem Auftritt einen schweren Blutsturz erleidet. Für die Bühne ist er danach zu schwach, dennoch wird es ein faszinierender Abgang.

Bei der Vernissage »Tussøy«, einer Fotoausstellung über eine kleine Insel nördlich des Polarkreises, war es in Schwerin gewissermaßen umgekehrt. Die Künstlerin, Ingun Alette Mæhlum, war anwesend, der künstlerische Leiter des Festivals war vor Ort, und sogar die norwegische Botschaftsrätin für Kultur war aus Berlin angereist. Was fehlte, waren die Bilder. Der Zoll in Köln hatte sie nicht herausgerückt. Das kann man verstehen. Es sind faszinierende Aufnahmen. Ganze sieben Menschen leben auf der Insel. Ihre Gesichter, ihre Art zu lachen, die karge, aber gemütliche Einrichtung ihrer recht kleinen Häuser wirken dabei fast wie die Blaupause für das Setting eines Films, der in Norwegen nach seinem Erscheinen im vergangenen Jahr an den Kinokassen wie eine Bombe einschlug: »Everybody Hates Johan«.

Und warum wird Johan wohl von der ganzen Insel gehasst, auf der schon ein paar mehr Menschen leben als auf Tussøy? Zum einen, weil er Dynamit im Blut hat. Das hat er von seinen Eltern geerbt. Einmal hat er aus Versehen seine Freundin in die Luft gejagt. Vor allem aber wird er gehasst, weil seine Eltern während der deutschen Besetzung Norwegens zum kommunistischen Widerstand gehörten. Interessanterweise sind im Film die anderen Widerständler, die von England gesteuerten, eindeutige Nulpen, die ständig zögern und sich nur wichtig machen, während die ­Kommunisten frisch drauflos sprengen, was, wenn auch etwas verkürzt, die historischen Tatsachen recht zutreffend wiedergibt. Diese Sicht der Dinge erstaunt, da es in Norwegen wirklich länger als ein halbes Jahrhundert gedauert hat, bis die kommunistischen Aktionen, die damals zweifellos die Initialzündung darstellten, in Oslo endlich mit einer kleinen Gedenktafel gewürdigt wurden.

Deshalb nutzte ich die Gelegenheit der Vernissage und erkundigte mich bei Botschaftsrätin Else Kveinen, ob es zu Hause nun eine neue Betrachtung der Dinge geben würde. Sie verneinte entschieden. Der Film, sagte sie, hätte vor allem deshalb so großen Erfolg gehabt, weil sowohl Drehbuchautor Erlend Loe als auch Hauptdarsteller Pål Sverre ­Hagen in Norwegen absolute Berühmtheiten seien.

Pål Sverre Hagen war auf dem Festival in einer weiteren Rolle zu sehen. Er spielt in »War Sailor«, der teuersten Filmproduktion, die es in Norwegen jemals gegeben hat, den Matrosen Sigbjörn, der gemeinsam mit seinem besten Freund in die Wirren des Zweiten Weltkriegs gerät. Der Film erinnert in vielerlei Hinsicht an Wolfgang Petersens »Das Boot«, nur wird diesmal der U-Bootkrieg aus Sicht der Torpedierten geschildert. Ungefähr 30.000 norwegische Seeleute fuhren, praktisch zwangsweise angeheuert, im Krieg für die Alli­ierten, zwar in Konvois, aber selbst unbewaffnet. Regisseur Gunnar Vikene erzählt in einem Interview, dass er als Teenager diese Menschen kennengelernt hat. Sein Vater arbeitete als Anstreicher, und sie waren seine Kollegen, die ihre psychischen Probleme »mit Alkohol kurierten«.

An der Erzählstruktur des Films ist in etlichen Kritiken herumgenörgelt worden. Tatsache ist, dass Vikene uns den Überlebenskampf derjenigen hautnah miterleben lässt, für die es nicht eine Sekunde lang um Orden und Vaterland ging. Den Überlebenskampf derjenigen, die sich vor dem Krieg nicht vorstellen konnten, dass das Leben noch beschissener werden könnte, und die nach dem Krieg als Dank für ihre Mühe um ihre Heuer geprellt wurden. Das relativiert natürlich den stiefmütterlichen Umgang mit dem kommunistischen Widerstand.