Shanghai am Kai

Jonas Walzberg/dpa »Abweichende Einschätzungen«: »Cosco Pride« am Terminal Tollerort, Oktober 2022

Tagelang hatte das Bundeswirtschaftsministerium unter Dauerbeschuss gelegen, als seine Rettung des Hamburger Hafens vor den Chinesen am Mittwoch abend von Regierungssprecher Steffen Hebestreit abgesagt wurde. »Die Bundesregierung bestätigte den Erwerbsparteien heute in einem Schreiben, dass die überarbeiteten Kaufverträge« rechtens seien, teilte Hebestreit gegen 19 Uhr mit. Der chinesische Staatskonzern Cosco wird nun also 24,9 Prozent der Anteile am Containerterminal Tollerort übernehmen, wie vom Kabinett im Herbst beschlossen.

Kritische Infrastruktur

Die Umsetzung hatte Wirtschaftsminister Habeck mit allen Mitteln blockiert, am Mittwoch war er nun aber im Bundestag stundenlang mit der Verteidigung von Staatssekretär Graichen befasst, der seinen Trauzeugen zum Boss einer Energieagentur gemacht hat, bei der sein Bruder und seine Schwester Millionenaufträge vom Bund abarbeiten, wobei die Schwester mit Wirtschaftsstaatssekretär Kellner verheiratet ist usw. In diesem Trubel war der Hafen nicht auch noch zu retten.

Mittlerweile ist es mehr als anderthalb Jahren her, dass der landeseigene Hafenbetreiber HHLA die Übernahme von 35 Prozent der Anteile am Terminal durch Cosco begrüßte. Mit der 65-Millionen-Euro-Investition des jahrzehntelangen Geschäftspartners Cosco werde der kleinste der vier Hamburger Terminals zum bevorzugten Umschlagplatz für chinesisch-deutsche Ladungsströme ausgebaut, hieß es. Das schien nicht viel und reichlich spät – Cosco hatte in Konkurrenzhäfen wie Rotterdam oder Zeebrügge deutlich mehr investiert –, doch Habeck sprang im Dreieck. Per Kabinettsbeschluss wurde die Investition im Oktober auf 24,9 Prozent für nun noch 46 Millionen Euro gestutzt. Seitdem lag die Teilübernahme zur »vertieften Prüfung« im Hause Habeck, das zuletzt wissen ließ, der Betreiber habe das Terminal nicht rechtzeitig als »kritische Infrastruktur« registrieren lassen und damit »ordnungswidrig« gehandelt.

Damit der Hamburger Hafen durch diese Art von »Systemwettstreit« nicht den Anschluss verliere, flog SPD-Bürgermeister Peter Tschentscher neulich »sogar in die USA«, wo er auf Nancy Pelosi einredete, dass die Infrastruktur bei dem Cosco-Einstieg »zu hundert Prozent in öffentlicher Hand« bleibe (Tagesschau.de vom 19. April). Ob Pelosi sachlichen Argumenten zugänglicher war als Habeck, ist nicht bekannt.

Wie am Donnerstag aus »informierten Kreisen« ruchbar wurde, drängte Habecks Haus in den vergangenen Wochen auf eine weitere Absenkung der Beteiligung, ohne Aussicht auf die erforderliche Einstimmigkeit. Nun hat Tschentschers Vorgänger, Bundeskanzler Olaf Scholz, den Moment genutzt und einen Strich unter die Sache gemacht. Nach der Verlautbarung von Hebestreit sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums der Nachrichtenagentur Reuters: »Es gab abweichende Einschätzungen bei der Beurteilung des Beteiligungserwerbs.«

Größter Handelspartner

Hafenbetreiber HHLA äußerte am Donnerstag die Hoffnungen von vor anderthalb Jahren, und unterstrich wie damals die Bedeutung der VR China, die als »größter Handelspartner Deutschlands und des Hamburger Hafens rund 30 Prozent der Waren« in der Hansestadt verschiffe. Vielleicht hatten einige nach der gewonnenen Schlacht am Donnerstag den Schlager von Nana Mouskouri im Kopf, in dem sie in Piräus »am Kai« so sehnsuchtsvoll wartet auf die »Schiffe aus Shanghai«. Der Hafen von Piräus ist heute allerdings ein hochmoderner Containerhafen, der größte im Mittelmeer, ausgebaut vom Mehrheitseigner Cosco (67 Prozent der Anteile) als ein Endpunkt der maritimen Seidenstraße.