Außenpolitik per Strafrecht

Paul Zinken/dpa Protest gegen die Verfolgung der kurdischen Befreiungsbewegung (Berlin, 26.11.2022)

Ein Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof hat am Donnerstag Untersuchungshaft gegen zwei mutmaßliche Funktionäre der libanesischen Hisbollah verhängt. Die Männer waren am Vortag aufgrund eines Haftbefehls der Bundesanwaltschaft in Niedersachsen unter dem Vorwurf der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland festgenommen worden. Erstmals wurden damit mutmaßliche Angehörige der auf Drängen der israelischen Regierung seit 2020 in der Bundesrepublik verbotenen schiitischen Organisation nach dem Strafrechtsparagraphen 129 b inhaftiert. Im Libanon stellt die Hisbollah nicht nur eine einflussreiche politische Partei, sondern auch eine wichtige Verteidigungskraft des Landes insbesondere gegen israelische Angriffe da.

Die Hisbollah sei eine »Organisation mit militant-islamistischer Ausrichtung, welche die Bekämpfung Israels und die Befreiung des Libanon von westlichen Einflüssen anstrebt«, heißt es in der Pressemitteilung der Bundesanwaltschaft. »Ihr werden zahlreiche Tötungsdelikte und Sprengstoffanschläge insbesondere gegen israelische Staatsangehörige und Einrichtungen zugerechnet.« Derartige Taten werden dem Libanesen Hassan M., der dem Büro für Außenbeziehungen der Hisbollah angehören soll, sowie dem Deutsch-Libanesen Abdul-Latif W., der Mitglied einer Eliteeinheit ihres militärischen Flügels sein soll, allerdings nicht vorgeworfen. In Deutschland sollen sie Vereine wie die im vergangenen Jahr verbotene Al-Mustafa-Gemeinschaft in Bremen betreut beziehungsweise geleitet haben.

Ermittlungsverfahren nach Paragraph 129 b erfordern eine besondere Ermächtigung durch das Bundesjustizministerium. Wie hier politisches Strafrechts zu außenpolitischen Zwecken gemäß der Interessen von mit der BRD verbündeten Staaten eingesetzt wird, zeigt sich seit langem an der Verfolgung der kurdischen Befreiungsbewegung. So verurteilte das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main am Donnerstag den 59jährigen Abdullah Ö. zu einer Haftstrafe von vier Jahren und fünf Monaten, nachdem am Tag zuvor bereits Özgür A. vom OLG Koblenz zu fünf Jahren Haft verurteilt worden war. Beide Kurden sollen hauptamtliche Kader der Arbeiterpartei Kurdistans PKK in Deutschland gewesen sein.

Eine solche Anklage nach Paragraph 129 b wurde seit 2010 bereits gegen 65 Kurden erhoben. Allerdings sind die Urteile in den letzten Jahren mit Freiheitsstrafen zwischen eineinhalb und dreieinhalb Jahren deutlich niedriger ausgefallen. Es sei zu befürchten, »dass die besonders hohen Haftstrafen neue Linie der bundesdeutschen Justiz bei der Verfolgung der kurdischen Bewegung sein könnten«, erklärte der Rechtshilfefonds für Kurden – Azadi – am Donnerstag gegenüber jW. Bei dem in Köln ansässigen Verein wird ein Zusammenhang mit einem Besuch von Generalbundesanwalt Peter Frank im Juli 2022 in Ankara vermutet, wo der politische Beamte auch Präsident Recep Tayyip Erdogan persönlich traf.

Am Agieren der PKK in der Türkei lassen sich die harten Urteile schwerlich festmachen. So hat die kurdische Bewegung nach dem Erdbeben im Februar eine Waffenruhe für ihre Guerilla verkündet. Diese hält sie auch während des laufenden Wahlkampfes aufrecht, in dem sie zur Unterstützung des kemalistischen Oppositionskandidaten, Kemal Kilicdaroglu, für das Amt des Staatspräsidenten aufruft.