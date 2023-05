»Die Union misstraut ihnen weitgehend«

imago images/Cord Von Regierungen als Verräter gejagt und gefoltert: Solidaritätskundgebung für Chelsea Manning und Julian Assange in Dortmund (23.5.2020)

Der Gesetzesentwurf zum Schutz von Menschen, die einen Missstand melden und im Arbeitsverhältnis deshalb Repressalien wie Kündigung oder Versetzung erleiden, war zunächst Thema im Vermittlungsausschuss und ging am Donnerstag in den Bundestag. Am Freitag soll der Bundesrat entscheiden. Was regelt der Entwurf?

Es müssen die Vorgaben der EU-Richtlinie erfüllt werden. Für einzelne Mitgliedstaaten gibt es dabei keinen Spielraum. Auch der deutsche Gesetzgeber muss dem nachkommen. Wichtig ist die geplante Umkehr der Beweislast: Meldet jemand einen Missstand, muss der Arbeitgeber erklären, dass das nicht etwa Anlass für eine mögliche Kündigung oder andere Repressalien im Anschluss war. Nicht die Betroffenen müssen das beweisen. Und: Der Whistleblower muss sich aussuchen können, ob er für die Meldung eine interne Stelle im Betrieb oder der Behörde aufsucht – oder eine externe staatliche Stelle. Das wird den Anreiz schaffen, intern vertrauenswürdige Stellen einzurichten. Die meisten würden diesen Weg ohnehin bevorzugen, weil sie keine neuen Probleme schaffen wollen.

Das Tauziehen um den Entwurf des sogenannten Hinweisgeberschutzgesetzes war langwierig. CDU und CSU haben die Verabschiedung verzögert – warum eigentlich?

Bei den Unionsparteien herrscht weitgehendes Misstrauen gegen Whistleblower. Sie wollten deren Schutz aushöhlen. Sie haben alles versucht, um mit Formulierungen im Gesetz Anreize zu schaffen, dass man sich vorrangig an interne Stellen beim Arbeitgeber wenden sollte. Und sie haben darauf hingewirkt, dass Hinweise auf bestimmte Anwendungsbereiche begrenzt bleiben sollten. Verschiedene Bereiche voneinander abzugrenzen, fällt aber schon Juristen schwer. Wie sollen Laien das entscheiden, wenn sie nicht wissen, was rechtlich gedeckt ist und was nicht? Solche Unklarheiten können zur Folge haben, dass sich niemand mehr traut, Fehlentwicklungen zu melden. Was alles verzögern kann. Wir fordern, dass der zeitliche Abstand der Meldung zum Geschehen möglichst gering sein sollte.

Was macht es dabei Whistleblowern grundsätzlich schwer?

In vielen Bereichen gibt es Gesetzeslücken. Es wird weiter unklar sein, in welchem Fall der Schutz von Whistleblowern gilt: Etwa im Fall von Lux-Leaks, wenn Luxemburg mit Konzernen Deals macht und ihnen besondere Vorzüge anbietet, wie sie um das Zahlen von Steuern herumkommen: Ist das nach Steuerrecht noch im legalen Bereich oder nicht? Oder im Bereich von Rechtsradikalismus bei der Bundeswehr: Ist der Straftatbestand der Volksverhetzung bereits erfüllt, oder kann eine Äußerung noch als legal gewertet werden? Bei Machtmissbrauch im Pflegebereich: Inwieweit ist er vom Gesetz noch gedeckt?

Gibt es auch Punkte im Gesetzentwurf, die Sie problematisch finden?

Wir bemängeln unter anderem restriktive Vorgaben für Offenlegungen gegenüber den Medien sowie weitgehende Ausnahmen aus dem Geheimschutzbereich im Entwurf. Alles, was der Staat unter Verschluss stellt, fällt darunter – wenn es die »nationale Sicherheit« betrifft, sogar vollständig. Weitere Mängel sind, dass die EU-Whistleblowing-Richtlinie und der Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen zu Recht Schmerzensgeld für »immaterielle Schäden« vorsahen, etwa wenn Hinweisgeber gemobbt werden und infolgedessen psychische Schäden davontragen. Nach dem nun vorliegenden Entwurf sollen sie nur im Fall von Vermögensnachteilen entschädigt werden. Bei den Unionsparteien und Teilen der Wirtschaft gibt es Vorbehalte, Gesetzesmängel zu beheben, obgleich Whistleblower im Interesse der Gesellschaft handeln.

Die Bundesregierung hätte die Whistleblower-Richtlinie bis Ende 2022 umsetzen müssen. Welche Strafe droht der BRD mit dem Vertragsverletzungsverfahren der EU?

Das Versäumnis beim Schutz von Whistleblowern wird teuer. Durch die Klage der EU-Kommission beim Europäischen Gerichtshof fallen jetzt bereits mehr als 17 Millionen Euro an, bis zur Umsetzung der Richtlinie täglich weitere 61.600 Euro. Für die betroffenen Whistleblower hat sich ihr Schutz hinausgezögert. Mit dem Geld hätte der Staat beispielsweise einen Fonds einrichten können, um Hinweisgeber zu schützen.