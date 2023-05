Reporter im Fadenkreuz

Luis Echeverria/REUTERS Gründer und Leiter seit über neun Monaten in Haft: El Periódico im Druck, August 2022

Der für den internationalen Fernsehsender Telesur tätige Journalist Santiago Botón machte Ende April Morddrohungen gegen sich und seine Familie öffentlich. »Zuverlässige Quellen« hätten ihn gewarnt, »dass es einen Plan gegen mich gibt«, zitierte die Onlineplattform Prensa Comunitaria den Journalisten. »Ich hätte nie gedacht, dass es soweit kommen würde.« Gegenüber junge Welt hat Botón das Ganze nun bestätigt. Wer über soziale Konflikte berichte, werde in Guatemala mit hoher Wahrscheinlichkeit attackiert, erklärte er. Pressefreiheit existiere »de facto nicht«. Auch er sei in der Vergangenheit immer wieder Opfer von Anfeindungen und körperlichen Angriffen geworden.

Die »neue Welle von Diffamierungen und Drohungen« sei losgerollt, als er über den Bürgermeister der kleinen Kreisstadt Ixcán im Departamento ­Quiché berichtete. Antonio Elías Calel von der Partei »Nationale Union der Hoffnung« (Unidad Nacional de la Esperanza, UNE) wolle im Juni wiedergewählt werden, so Botón im jW-Gespräch. Er habe nun allerdings Calels Monatsgehalt veröffentlicht. Laut der Webseite der Stadtverwaltung läge dies mit 52.510 Quetzales (etwa 6.090 Euro) deutlich über dem Durchschnittseinkommen, was »großen Unmut« in der Bevölkerung ausgelöst habe, so Botón. Drei Tage nach der Veröffentlichung habe der Stadtrat versucht, die Summe als »Tippfehler« darzustellen. Ihm lägen jedoch »verlässliche Quellen« vor die das Gehalt bestätigen, so Botón; kurz darauf hätten die Diffamierungen und Drohungen begonnen.

Für eine Anzeige fehle ihm »mittlerweile das Vertrauen in die Instanzen«. Die Solidarität nach der Veröffentlichung habe ihm jedoch geholfen: Im Netz seien Drohungen gelöscht, die Welle überhaupt deutlich kleiner worden.

Botón ist kein Einzelfall. Die Journalistenvereinigung »Asociación de Periodistas de Guatemala« (APG) gab für 2022 insgesamt 105 »Angriffe auf die Pressefreiheit« bekannt, »mehr als 400« seit Amtsantritt des rechten Präsidenten Alejandro Giammattei 2020. Die meisten Attacken gingen dabei auf staatliche Instanzen wie Staatsanwaltschaft oder Polizei zurück. »In Guatemala wird Journalismus zunehmend kriminalisiert«, erklärte AGP-Vizepräsident ­Mario Recinos in der vergangenen Woche auf einer Veranstaltung zum »Tag der Pressefreiheit«.

Wichtige Informationsquelle in ­Guatemala ist das Fernsehen, Berichterstattung über soziale Konflikte im Land sind die Ausnahme. Es gibt ausschließlich Privatsender, die drei größten sind landesweit zu empfangen und gehören dem mexikanischen Medienmogul Remigio Ángel González. Tageszeitungen, vor allem in gedruckter Form, spielen nur noch eine untergeordnete Rolle. Wobei die regierungskritische Zeitung El Periódico ins Visier der Behörden geraten ist, ihr Gründer und Leiter José Rubén Zamora sitzt seit über neun Monaten in Haft. Die Staatsanwaltschaft erklärte im März, sie ermittle wegen »Behinderung der Justiz« und »Verbreitung von Falschinformation« gegen weitere Journalisten von El Periódico. Diese hatten über das Verfahren gegen ihren Chef berichtet. Auch in Tageszeitungen wie La Hora und Prensa Libre ist teilweise kritische und hintergründige Berichterstattung zu finden.

Für Berichte »von unten« gewinnt der Onlinelokaljournalismus an Bedeutung, war auf der APG-Veranstaltung zu erfahren. Dutzende Kollegen berichteten über gesellschaftliche Ereignisse und Alltägliches, sie seien bei Ausübung ihrer Tätigkeit zunehmend »Bedrohungen und vielen Risiken ausgesetzt«.

Als herausragend ist hier die Onlineplattform Prensa Comunitaria zu nennen. Die soziale Realität in dem zentralamerikanischen Land wird hier Tag für Tag mit kritischen Berichten aufbereitet. Die Themen reichen vom Widerstand gegen Großprojekte und Landraub über die Kriminalisierung von Protesten bis hin zu Korruption und Rassismus.