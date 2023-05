Nachschlag: Peters Prinzip

Columbia Pictures/Everett Collection/IMAGO Bester Parker der Welt: Tobey Maguire

Sam Raimi, der Spezialist fürs Horrible, hat uns diesen Spider-Man geschenkt. Die lange Zeit beste Version des Mythos, erst 2018 durch »Into the Spider-Verse« vom Thron gefegt. Aber Mythos? Richtig, denn Figur und Handlung verhalten sich im Comic ähnlich wie in der klassischen Dichtung. In den Figuren ruhen Konstanten, durch diese erst lassen jene sich immer wieder neu erzählen, ohne dass sie dabei aufhören, sie selbst zu sein. Es kommt darauf an herauszubringen, was an einer mythischen Figur konstant und was variabel ist. Zu Spider-Man gehört unbedingt die Geschichte um Peters ermordeten Onkel Ben. Dieser Mord, der den Jungen persönlich betrifft, konnte passieren, weil Peter in einer nicht absehbaren Situation Hilfe verweigert, sich also lediglich gefragt hat, ob es ihn persönlich betrifft. Die Moral der Spider-Man-­Story ist ein Gegenentwurf zur liberalen Asozialität, der kategorische Imperativ lautet: Behandle jeden, wie du selbst behandelt werden willst, denn es könntest du selbst sein. (fb)