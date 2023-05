Das süße Jenseits

Aamu Film Nur nicht die Fische vertreiben: Pepe (2. v. r., Jarkko Lahti) mag es konfliktarm

Anfangs wissen wir nicht, ob wir Pepe (Jarkko Lahti) beneiden oder bedauern sollen, denn das Leben des Holzfällers ist nicht jedermanns Sache: tagsüber im Sägewerk schuften und abends fernsehen. Seine Frau und er essen immer gemeinsam vor der Glotze. Im finnischen Kino wird ja sehr darauf geachtet, dass nicht zuviel gesprochen wird. Schon deshalb ist Eisangeln das ideale Hobby für den Helden: Jedes Geräusch könnte die Fische vertreiben. Außerdem ist es so für Pepe auch möglich, viel Zeit mit seinem Sohn zu verbringen, ohne dass Konflikte entstehen. – Herz, was willst du mehr?

Als Pepes kleines Glück von kapitalistischen Urgewalten bedroht wird, hat es zunächst den Anschein, dass den Holzfäller aus dem hohen Norden nichts umhauen kann. Die Schließung des Sägewerks trägt er mit Fassung und fängt sofort bei dem Bergbauunternehmen an, das nun an gleicher Stelle tätig wird. Ein harter und stupider Job. Und auch die Hausarbeit wird für Pepe zunehmend zu einer wachsenden Belastung, da seine Frau immer häufiger zum Frisör geht. Das heißt: zu dem Frisör. Denn es gibt in dem im tiefen Wald gelegenen Kaff nur einen einzigen. Der wird nun im Winter aus unerfindlichen Gründen plötzlich von allen Frauen immer öfter und immer länger besucht, bis Pepes bester Freund, der mächtig beleibte Tuomas (Hannu-Pekka Björkman), auf die Idee kommt, dem Frisör mit der Axt den Scheitel nachzuziehen. In der darauffolgenden Nacht fährt Tuomas auf der verschneiten Landstraße mit voller Absicht in einen entgegenkommenden Truck.

Pepe bedauert zwar den Tod seines einzigen Freundes, steckt ihn aber auch ganz gut weg, genau wie den seiner Mutter, von der er bis zum Schluss regelmäßig als Heulsuse bezeichnet wurde. Beinahe hätte ich vergessen zu erwähnen, dass ihn vor der Beerdigung auch noch seine Frau verlässt, obwohl der Frisör ja nun das Beil in der Birne stecken hat. Aber vielleicht bricht sie auch gerade deshalb in die Stadt auf. Den Sohn, der ebenfalls Tuomas heißt und ihr einziges Kind ist, nimmt sie natürlich mit. ­Pepes Freude über die Entscheidung des ungefähr zwölf Jahre alten Tuomas, zu seinem Vater zurückzukehren, wird etwas getrübt, als ihr Haus abbrennt, was in strengen Wintern, so tröstet sie der Feuerwehrmann, nichts Ungewöhnliches sei. Zuflucht finden Vater und Sohn fürs erste in einer kleinen Blechhütte auf einem zugefrorenen See. Sonst haben sie hier immer ihre Angelschnur ins Wasser gleiten lassen. Doch daraus wird dieses Mal nichts. Ein Hecht schiebt ganz von alleine seinen Kopf durch das kreisrunde Eisloch und spricht: »Es gibt immer Hoffnung.«

Mit der Hoffnung ist es bekanntlich eine ziemlich einfache Sache: Wer sie verliert, ist verloren. Aber Pepe hofft ja ohnehin auf gar nichts. Er macht keinerlei Anstalten, seine Frau zur Rückkehr zu bewegen, und da er nun kein Haus mehr hat, lebt er eben mit seinem Sohn in der Containersiedlung der Minengesellschaft. Vor der Flimmerkiste essen lässt es sich dort genauso gut.

Wenn in einem Kunstwerk die Existenz eines Menschen derart auf die Basics reduziert wird, drängt sich zwangsläufig die ewige Frage nach dem Sinn auf, die der Schweizer Dramatiker Friedrich Dürrenmatt einmal mit dem Satz beantwortet hat: »Das Leben selbst ist sinneutral, man kann ihm nur einen Sinn geben.« Im Film besteht dieser Sinn im Kampf um das, was die Menschen sich um nichts auf der Welt nehmen lassen wollen.

Die sinnlose Zerstörung ihres Lebensraums lässt die Alten, die nicht in der Mine arbeiten müssen, aufbegehren. Tagsüber belagern sie das Gelände und werfen mit Schneebällen. Abends widmen sie sich der paranormalen Seite des Problems. Ein Medium betritt regelmäßig die kleine Holzbühne im Kulturhaus. Es ist schwer zu sagen, ob es sich um einen Scharlatan handelt. Für Pepe, der das alles eigentlich gar nicht will und nur ins Kulturhaus gekommen ist, um seinen Sohn von da wegzuholen, ergibt sich die unerwartete Möglichkeit, noch einmal mit seiner toten Mutter zu sprechen.

»Hallo, Mama.«

»Hallo, Heulsuse.«

»Wie geht es dir?«

»Das ist eine dumme Frage, wenn man tot ist.«

Als Pepe von ihr wissen will, was aus seinem Freund Tuomas geworden ist, antwortet sie nur: »Du meinst den Fettsack, der zu blöd zum Autofahren war?«

Man kann also zusammenfassend sagen: Das finnische Kino ist im Jenseits angekommen.