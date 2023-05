Spuren in die Gegenwart

MARKK Inv.Nr.3.281 Neuer Krieg, neue Besatzer: Bewohner der Marshallinseln, fotografiert von deutschen Kolonisatoren

Die Bewohner der Marshallinseln haben historisch bedingt keinen Anlass, wohlwollend auf die Besucher ihres Atolls zu blicken. Erst kamen die Deutschen, dann die Japaner, dann die US-Amerikaner. Und alle eigneten sie sich die Inselgruppe inmitten des Pazifiks an und bestimmten über das Los ihrer Bewohner. Dass darunter deren Kultur litt, ist wenig verwunderlich. Ein Ausdruck künstlerischen Schaffens auf den Inseln sind aufwendig geflochtene Kleidermatten aus dem 19. Jahrhundert. Getragen werden sie lange schon nicht mehr, jedoch allmählich als Kulturgut wiederentdeckt. Das Museum am Rothenbaum – Kulturen und Künste der Welt (MARKK) in Hamburg widmet ihnen nun eine kleine, aber sehenswerte Ausstellung.

1886 verleibt sich das Deutsche Kaiserreich die heutigen Marshallinseln als Teil seiner ozeanischen Kolonie Deutsch-Neuguinea ein. Mit Beginn des Ersten Weltkriegs folgt das Japanische Kaiserreich, siedelt Einwanderer an und macht aus den Inseln einen Militärstützpunkt. Neuer Krieg, neue Besatzer. 1947 drängen die USA die Vereinten Nationen, ihnen die Inseln treuhänderisch zu übergeben. Die US-Amerikaner siedeln die Bewohner der Inseln auf kleinere Inseln um und zünden bis 1958 nicht weniger als 67 Atom- und Wasserstoffbomben, um deren Wirkung zu erproben. Bis heute sind Inseln verstrahlt, leben deren ehemalige Bewohner im Exil und warten auf Entschädigung.

Heute drohen die Inseln, die oft nur zwei Meter hoch aus dem Ozean hervorlugen, wegen der Erderhitzung vom Wasser verschluckt zu werden. 2015 appelliert der Klimaaktivist Bryant Zebedy an die Weltgemeinschaft und spricht China, die EU, Indien sowie die USA explizit an: »Wir sind dabei, unsere Inseln zu verlieren. Wir wollen nicht die zukünftigen Klimaflüchtlinge werden.«

Das ist der Hintergrund, vor dem die Bewohner der Marshallinseln seit Ende des 19. Jahrhunderts um ihre Selbstbestimmung und pure Existenz kämpfen. In diesem Kontext darf man wohl die Wiederentdeckung der Flechtkunst betrachten, die um das Jahr 2006 einsetzte. In der Regel waren es Frauen, die die aufwendigen Flechtmatten als Kleidungsstücke anfertigten, bevor protestantische Missionare im 19. Jahrhundert lange Baumwollkleider durchsetzten. Die zwischen etwa einem halben und einem Meter großen quadratischen Matten aus Pflanzenfasern zeigen detailliert ausgearbeitete Muster in Beige- und Brauntönen. Sie geben Auskunft über Clan- und Inselzugehörigkeit ihrer Träger sowie deren sozialen Status. Nach Hamburg in die Sammlung des damaligen Völkerkundemuseums gelangten einige von ihnen über Südseexpeditionen zwischen 1908 und 1910. Von vielen blieben nach dem Zweiten Weltkrieg nur die Einträge im Museumsregister, doch eine Handvoll der Stücke ist heute noch erhalten.

Entdeckt wurden die Matten in Hamburg von Meitaka Kendall-Lekka, die den Anstoß für die Ausstellung gab. Die Professorin am College of the Marshall Islands in der Hauptstadt Majuro hatte sich in deutschen Museen auf die Suche nach dem verloren geglaubten Erbe begeben und beschreibt sie als surreale und emotional aufreibende Achterbahnfahrt. Ähnlich ambivalent hat es Anfernee Nenol Kaminaga erfahren, der derzeit Residenzkünstler am MARKK ist. »Ich bin froh, unsere Kunst hier zu sehen, aber ich bin auch traurig, dass es hier in Deutschland ist.« Schließlich seien die Matten einmal von Menschen am Körper getragen worden und persönliche Gegenstände gewesen.

Die zwölf Jahre der Atomwaffentests, die dadurch verursachten Krankheiten und das Sterben, hinterlassen ihre Spuren bis in die Gegenwart. Da sei bisher wenig Zeit geblieben, sich um das eigene kulturelle Erbe zu sorgen, so Kaminaga, der aber auch klarmacht: »Unsere Kultur ist mehr als nur die Flechtkunst.«