»Hier gibt es einfach keine linke Opposition mehr«

Eckhard Stengel/IMAGO »Das neue Rot«: Spitzenkandidatin Kristina Vogt ist derzeit Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa (3.4.2023)

Zur Bürgerschaftswahl tritt Die Linke in Bremen mit der Losung »Damit aus Mitte-Links nicht nur Mitte wird« an. Was soll das bedeuten?

Die Idee ist, dass wir gegen die liberalen Grünen und gegen die Sozialdemokraten Wind von links machen. Aber es gibt die Gefahr einer großen Koalition. Dann müsste man die Parole wohl ändern und verdeutlichen, dass nur Die Linke einen SPD-CDU-Senat verhindern kann.

Die Bremer Linke hat sich »fürs Mitregieren angepasst«, kritisieren Sie. Die Partei steht in jüngsten Umfragen bei zehn, die Grünen bei 13, die SPD bei 30 Prozent. Was sollte die Linke-Spitze davon abhalten, erneut auf »Rot-Grün-Rot« zu setzen?

Hier in Bremen gibt es einfach keine linke Opposition mehr. Viele, die was anderes wollen, haben ihre politische Heimat verloren. Sie ertragen es nicht, dass das hier in Bremen noch mal vier Jahre so weitergehen soll. Und ein Programm wie das der CDU auch nicht. Die DKP und andere kleine Parteien treten kaum an. Die MLPD ist nicht wählbar. Und wer von Die Linke nicht überzeugt wird, dem bleibt nur das Nichtwählen.

Die Frustration kann die AfD nicht ausnutzen, sie ist nicht zur Wahl zugelassen. Allerdings sind da die »Bürger in Wut«. Wie treten die auf?

Im Prinzip mit denselben Parolen. Ganz Bremen ist mit Plakaten zugekleistert: »Messerstecher abschieben«, »Jugendkriminalität beenden«, »Freie Fahrt für Autos« und so Zeug. Gerade liegen sie bei sieben oder acht Prozent in den Umfragen.

Und die Bremer Linke hat dem nichts entgegenzusetzen?

Wir haben zwar ein antirassistisches und ein ökologisches Programm, können den Leuten daher was anderes anbieten als diesen dumpfen Nationalismus. Aber wir kommen in Vierteln, wo die Rechten punkten, kaum vor. Wir sind eine auf die Innenstadtquartiere bezogene Partei. Wo wirklich große Armut herrscht, in den Randgebieten, werden wir kaum gewählt. Die Partei interessiert sich zwar für diese Menschen, allerdings auf akademischer Ebene. Wir wohnen da nicht, wir arbeiten da nicht, wir sitzen nicht mit den Leuten im selben Fußballverein oder in der Kneipe zusammen.

Mit wem sitzen Sie zusammen?

Ich arbeite als Erzieher und habe mich dafür entschieden, in ein Brennpunktgebiet zu gehen, wo viele Migrantinnen und Migranten leben, wo viel Armut herrscht. Diese Menschen sind grundsätzlich offen für linke Angebote, wenn man ihnen klarmacht, dass es darum geht, den Bock umzustoßen und nicht nur ein bisschen was zu verändern.

Was würde der Wechsel in die Opposition für die Bremer Linke bedeuten?

In Bremen brennt es an allen Ecken und Enden. Man muss denen, die hier auf die Straße gehen und sagen »Das passt uns alles nicht, wir wollen was anderes«, wieder eine Stimme geben im Parlament – und vor allem Protest organisieren. Doch das Problem ist, dass wir hier alle möglichen Kröten schlucken aus vorgeblicher Rücksichtnahme auf Koalitionspartner. Wir können uns nicht hinstellen und sagen, wir finden Vorschläge von SPD und Grünen blöd, aber winken dann alles mögliche permanent durch. Vor vier Jahren haben wir mit den Bürgerinitiativen viel Politik gemacht. Die haben auch für uns geworben und viel Hoffnung auf uns gesetzt. Doch mittlerweile hat die Partei sie einfach im Regen stehen lassen.

Das Durchwinken gilt wohl auch für die Haltung zu Krieg und Frieden? Sie hatten bei der Abstimmung zu einem CDU-Antrag den Saal verlassen …

Die Linke in Bremen hat in der Frage Krieg und Frieden eindeutig die Seiten gewechselt. Die Spitze des Landesverbandes und die Fraktion haben seit dem 24. Februar 2022 keinen Augenblick gezögert, die Position von Grünen und großen Teilen der SPD zu Waffenlieferungen zu teilen. Sie hatten kein Problem damit, dass Kriegsgerät über Bremerhaven verschifft wird.

Wenn Räuber übereinander herfallen und uns Arbeiterinnen und Arbeiter in die Gräben schicken, um dort zu sterben, haben wir als Linke versagt. Unsere Aufgabe ist dann, dafür zu sorgen, dass Flüchtlinge sowie Deserteure aufgenommen werden – und zwar alle –, dass humanitäre Hilfe geleistet und Druck auf die Herrschenden hier ausgeübt wird. Der Krieg ist als Verbrechen zu ächten. Immer.