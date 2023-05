DB zahlt bald Mindestlohn

Ying Tang/IMAGO/NurPhoto Kommende Streiks dürften länger und heftiger ausfallen: DB-Beschäftigte im April in Köln

Steht der dritte größere Bahnstreik seit Ende März bevor? An diesem Donnerstag wird sich entscheiden, ob es in Kürze weitere Arbeitskampfmaßnahmen der rund 220.000 in Deutschland tätigen Eisenbahner geben wird. Am Morgen will die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) verkünden, in welcher Intensität sie im laufenden Tarifkonflikt den Druck auf das Unternehmerlager, im speziellen auf die Deutsche Bahn (DB), erhöhen will. Nimmt man die jüngsten Verbalgefechte der Beteiligten, dürfte die Auseinandersetzung noch an Härte zunehmen. »Wir könnten die Bahn wochenlang lahmlegen«, hatte EVG-Vorständin Cosima Ingenschay Ende April erklärt. Wenige Tage später war die dritte Verhandlungsrunde mit der DB gescheitert, die nächsten Gespräche sollen Ende des Monats stattfinden.

Bis dahin könnte Reisenden und Pendlern noch allerhand Ungemach ins Haus stehen. Oder vielleicht doch nicht. Am Dienstag war der Staatskonzern mit der Mitteilung an die Öffentlichkeit gegangen, eine zentrale Forderung der Gegenseite erfüllen zu wollen. Dabei geht es um das Thema Mindestlohn. In der untersten DB-Lohngruppe werden zwölf Euro pro Stunde bisher lediglich über Zulagen erreicht, wovon rund 2.000 Beschäftigte betroffen sind. Dem Anliegen der EVG, den Betrag rückwirkend zum 1. März tabellenwirksam zu machen, wollen die DB-Verhandler nach Wochen der Verweigerung nun doch entsprechen, wie sie der Gewerkschaft in einem »vorab angekündigten Schreiben« versichert haben wollen. Ferner sei man bereit, den Beschäftigten auch bei künftigen Anpassungen des Mindestlohns »grundsätzlich fünf Prozent mehr« zu zahlen. »Daraufhin Streiks anzukündigen, ist gänzlich überzogen und völlig unverhältnismäßig«, äußerte sich Personalvorstand Martin Seiler. »Auf dem Tisch liegen zehn Prozent, das höchste Angebot der DB-Geschichte.«

Ob die Offerte Auswirkungen auf die weiteren Planungen zu Arbeitsniederlegungen hat, ließ sich am Mittwoch nicht klären. Telefonisch war die EVG-Pressestelle nicht erreichbar, eine schriftliche Anfrage von junge Welt blieb unbeantwortet. Tags zuvor bezeichnete die Gewerkschaft einen neuerlichen Streik »als unvermeidbar«, ohne allerdings konkreter zu werden. »Leider ist festzustellen, dass sich am Verhandlungstisch nur wenig bewegt«, verlautete aus der Geschäftsstelle in Frankfurt am Main. Ein möglicher Tarifabschluss liege noch »in weiter Ferne«. Die EVG-Tarifkommission will ein Lohnplus von mindestens 650 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten durchsetzen. Bei den höheren Entgelten, die lediglich ein Zehntel der Bediensteten erhalten, sollen zwölf Prozent mehr Gehalt herausspringen, für Nachwuchskräfte 325 Euro. Ein Hauptknackpunkt ist weiterhin die Laufzeit. Die Bahn will Löhne und Gehälter in zwei Schritten innerhalb von 27 Monaten aufbessern. Die EVG beharrt auf einer Geltungsdauer von einem Jahr. Allein diese Diskrepanz macht das DB-Angebot – zwei mal fünf Prozent plus für die unteren, zwei mal vier Prozent plus für die oberen Entgeltgruppen – deutlich weniger generös, als es erscheinen mag.

Absehbar ist, dass die kommenden Warnstreiks länger und heftiger ausfallen als ihre Vorläufer. Im März und April dauerte der Ausstand einmal 24 und einmal acht Stunden, wobei die »Nachwehen« in Form von Zugausfällen und Verspätungen länger zu spüren waren. Neben der DB verhandelt die EVG mit rund 50 weiteren Bahn- und Busunternehmen in privater oder öffentlicher Hand. Anders als der Staatskonzern zeigten sich dessen Wettbewerber zuletzt durchaus lösungsorientiert. Sie hätten erkannt, »dass es bahnspezifische Lösungen braucht, auch wenn wir derzeit materiell noch lange nicht da sind, wo wir hinwollen«, heißt es in einer EVG-Medienmitteilung vom 4. Mai. In puncto Lohnhöhe und Laufzeit sei etwas in Bewegung gekommen. »Klar ist vielen Arbeitgebern mittlerweile auch, dass die erste Lohnerhöhung noch in diesem Jahr erfolgen muss.« Die DB AG will die erste lineare Lohnsteigerung nicht vor März 2024 zugestehen.