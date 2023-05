Grüner Filz im Kreuzverhör

Kay Nietfeld/dpa Sprechen von »Fehlern«: Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) und dahinter Patrick Graichen am Mittwoch im Bundestag

In der sogenannten »Trauzeugen-Affäre« um die Personalpolitik im Energieministerium mussten Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) und sein Staatssekretär Patrick Graichen am Mittwoch zum Kreuzverhör antreten. In einer gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Wirtschaft sowie Klimaschutz und Energie wurden beide zu den Vorwürfen der Vetternwirtschaft befragt. Graichen steht in der Kritik, weil er an der Auswahl des neuen Geschäftsführers der Deutschen Energieagentur (Dena), Michael Schäfer, beteiligt war. Schäfer war Graichens Trauzeuge. Das Verfahren wird inzwischen neu aufgerollt, Schäfer hat auf den Posten verzichtet.

Mit knapper Mehrheit war ein Antrag der Union auf eine öffentliche Sitzung der Ausschüsse abgelehnt worden, wie Bild berichtete. Das Boulevardblatt zitierte dennoch aus den Sitzungen am Mittwoch. Graichen räumte demnach gegenüber den Abgeordneten ein, der Findungskommission nicht mitgeteilt zu haben, dass Schäfer sein Trauzeuge gewesen war. »Mein Fehler war, dass ich dachte, Beruf und Freundschaften kann man trennen«, sagte er. Habeck erklärte vor den Ausschüssen, es sei »berechtigt, zu fragen, ob ich Staatssekretär Graichen entlassen muss, doch ich habe sie verneint«.

Diese Weigerung Habecks wollte die Unionsfraktion für sich nutzen. In dem Wortgefecht am Mittwoch nachmittag im Bundestagsplenum erklärte CDU-Generalsekretär Mario Czaja, der Minister habe an diesem Tag die Gelegenheit gehabt, Graichen zu entlassen. Nach und nach kämen »immer mehr Filz und Verstrickung« ans Tageslicht, sagte Czaja – und attackierte die Gesetzesänderungen zum geplanten Ausstieg aus fossilen Heiztechnologien in der BRD.

Der SPD-Abgeordnete Sebastian Roloff warf der CDU im Gegenzug vor, »mit Dreck zu werfen« sowie mit Halbwahrheiten und Unterstellungen zu arbeiten. Die Union nutze den Fall Graichen, um diejenigen »in Misskredit zu bringen, die die Energiewende in diesem Land vorantreiben«. Der Staatssekretär habe einen Fehler gemacht, so Roloff. Inzwischen seien aber die »richtigen Schlüsse« daraus gezogen worden. Die Affäre sei beendet. Der Grünen-Abgeordnete Andreas Audretsch wies darauf hin, dass die Union »Kampagnen gegen den Klimaschutz« führe.

Auch Die Linke hatte zuvor die Ablösung Graichens gefordert. Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch bekräftigte dies am Mittwoch. Der Minister dürfe »nicht länger den Versuch unternehmen, auf Zeit zu spielen, um Herrn Graichen im Amt zu halten«, sagte Bartsch der Nachrichtenagentur dpa. Schaffe Habeck es nicht, sich von Graichen zu trennen, stehe »nicht länger der Staatssekretär zur Disposition, sondern der Minister selbst«. Viele Bürger hätten »zu Recht den Eindruck, es geht bei der Politik aus dem Hause Habeck/Graichen nicht um ihr Wohl, sondern das eines Grünen-Netzwerks«, so Bartsch.

Das Bundeswirtschaftsministerium veröffentlichte derweil am Dienstag eine weitere Auflistung von Zuwendungen an Umweltorganisationen, offenbar um den Vorwürfen der Intransparenz zu begegnen. Mehr als 500.000 Euro flossen demnach zum Beispiel an das Ökoinstitut für eine Studie zum Batterierecycling. 300.000 Euro bekam der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) für Ausbildungsprojekte zum Thema Klimaschutz. Auf die Denkfabrik »Agora Energiewende« entfielen seit 2018 Zuwendungen in Höhe von rund acht Millionen Euro, teilte das Ministerium mit. Für den BUND seien seit 2013 über vier Millionen Euro eingeplant gewesen.

An dem Grundproblem, wie diese und vorherige Bundesregierungen politische Entscheidungen vorbereiten, ändert auch größte Transparenz zunächst nichts. So ist es lange übliche Praxis, externe Privatunternehmen, Stiftungen und Institute mit öffentlichen Mitteln zu fördern, um dort »Expertise« einzukaufen. Die Aufregung der Unionsparteien über die mutmaßliche Vetternwirtschaft im Grünen-geführten Energieministerium wirkt dabei wie pure Heuchelei, wenn man sich an die »Amigo-Affären« um Maskengeschäfte oder die Zahlungen des Bundesverteidigungsministeriums unter CDU-Leitung an die Wirtschaftsberatungsagentur McKinsey erinnert.

