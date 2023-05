Damaskus kehrt zurück

SANA/AP/dpa Erst vor kurzem noch undenkbar: Syriens Präsident Assad (r.) begrüßt die Außenminister der arabischen Staaten (Damaskus, 26.2.2023)

Syrien ist ab sofort wieder ein »vollwertiges Mitglied« der Arabischen Liga. Das erklärte deren Generalsekretär Ahmed Abul Gheit am Sonntag, nachdem die Außenminister von 13 der 22 Mitgliedstaaten des Bündnisses einen entsprechenden Entschluss gefasst hatten. Seit 2017 bemühen sich insbesondere die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) um eine Normalisierung der Beziehungen der arabischen Welt mit Damaskus. In den vergangenen zwei Monaten haben zahlreiche Staaten eine Wiederaufnahme ihrer diplomatischen Beziehungen zu dem Land auf den Weg gebracht, dessen Mitgliedschaft in der Arabischen Liga 2011 suspendiert worden war. Erbitterter Gegner dieser Politik bleibt allerdings Katar, das bis heute terroristische Gruppen in Syrien unterstützt. Einer der Gründe dürfte sein, dass Damaskus vor Beginn des Kriegs den Bau einer katarischen Gaspipeline über Syrien und die Türkei nach Europa abgelehnt hat. Sie sollte den russischen Einfluss im weltweiten Gasgeschäft begrenzen.

Beschleunigt wurde die neue Entspannungspolitik durch die verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet vom 6. Februar. Aber auch das vom Irak und dem Oman vorbereitete und von China vollendete Abkommen vom 10. März zwischen Iran und Saudi-Arabien, ihre diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen wiederaufzunehmen, war ein Meilenstein. Zahlreiche arabische Staaten wenden sich zwar nicht komplett von Washington ab, entkoppeln sich aber in Reaktion auf die Herausbildung einer multipolaren Weltordnung politisch und wirtschaftlich zunehmend von den USA.

Symbolisch für diese Dynamiken, die den Einfluss der US-Regierung in der Region des Nahen und Mittleren Ostens weiter verringern, steht auch der am 3. Mai erfolgte Besuch des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi in Syrien – der erste seit 13 Jahren. Teheran war für Damaskus in den vergangenen zwölf Kriegsjahren neben Russland und der libanesischen Hisbollah eine der wichtigsten Stützen. Die beiden Länder unterhalten aber schon seit der »Islamischen Revolution« von 1979 enge Beziehungen zueinander. Bereits vor seiner Ankunft in Damaskus hatte Raisi in einem Exklusivinterview mit dem libanesischen Fernsehsender Al-Majadin unmissverständlich klargemacht, dass die in den westlichen Industrienationen verbreitete Hoffnung, die Annäherung zwischen Damaskus und seinen ehemaligen Feinden könne einen Keil zwischen Iran und Syrien treiben, kaum mehr als Wunschdenken ist: Die Beziehungen zwischen beiden Ländern seien »äußerst strategisch und äußerst wichtig, und wir betonen, dass diese Beziehungen fortbestehen und mehrere Bereiche umfassen werden, einschließlich Sicherheit, Wirtschaft und Kultur«, so der iranische Präsident. Auch beim Wiederaufbau werde man das kriegsgeschundene Land unterstützen, dessen Widerstand Raisi vielfach lobte.

So war denn auch der Output des Staatsbesuchs weit mehr als Symbolik: Unterzeichnet wurden zahlreiche Wirtschafts- und Handelsabkommen zwischen den beiden von Sanktionen gebeutelten Staaten, von denen laut einem Mitglied der iranischen Delegation »positive Auswirkungen auf das Leben des syrischen Volkes sowie auf die iranische Wirtschaft« erwartet werden. Raisi und Baschar Al-Assad unterzeichneten 15 Kooperationsdokumente, unter anderem in den Bereichen Energieerzeugung und -verteilung und Tourismus sowie zur Verbesserung der wirtschaftlichen Kooperation durch die Gründung einer gemeinsamen Bank. Zudem wurde eine Aufhebung der Handelszölle zwischen beiden Ländern beschlossen. Auch will Teheran die Wiederbelebung der syrischen Kapazitäten in Landwirtschaft, Industrie und im Bereich Energie unterstützen. Auf militärischer Ebene entsendet Iran weiter Berater nach Syrien und unterstützt syrische Militäreinheiten. Teheran hat zudem zum Ausdruck gebracht, die syrischen Luftverteidigungssysteme gegen die regelmäßigen israelischen Angriffe stärken zu wollen.

Daran, dass er die Zeit des US-amerikanischen Unilateralismus für beendet hält, ließ Raisi im Interview mit Al-Majadin keinen Zweifel. Man strecke den Arm all jenen entgegen, die mit Teheran zusammenarbeiten wollten. Der Beitritt Irans zur Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (Shanghai Cooperation Organisation, SCO) biete dem Land gute Kooperationsmöglichkeiten in Asien, zudem strebe man einen Beitritt zur BRICS-Gruppe an. Mit Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten, Algerien und Bahrain haben ebenfalls fünf arabische Staaten um Aufnahme gebeten. Bereits die derzeitigen fünf BRICS-Staaten werden die »G7« laut dem Internationalen Weltwährungsfonds (IWF) bald mit ihrem Beitrag zum globalen Wachstum übertreffen.