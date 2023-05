»Man hätte da viel früher ansetzen müssen«

Jacob Schröter/IMAGO Fahnen im Wind beim letzten Bundesparteitag von Die Linke in Erfurt (24.6.2022)

Welche Eindrücke nehmen Sie von der »Was-tun-Konferenz« in Hannover mit?

Das Ziel war, Aktive und Multiplikatoren aus den linken Strömungen in den verschiedenen Landesverbänden der Partei Die Linke zu einer gemeinsamen Beratung zusammenzuführen. Das ist gelungen. Im Verhältnis zur Mitgliederzahl ein bisschen schwach vertreten waren die ostdeutschen Länder, wo es, wie ich höre, starke Rückzugstendenzen in der Mitgliedschaft gibt. Aber es ist gelungen, Genossinnen und Genossen aus allen Bundesländern zu erreichen. Wir haben die Debatte über Zustand und Perspektiven der Partei aus den Klüngelrunden herausgeholt.

Wie geht es nun weiter?

Mit der Konferenz sind wir der ausstehenden Antwort auf die Frage, welche Schlüsse aus der aktuellen Situation zu ziehen sind, einen Schritt nähergekommen. Das ist ein Klärungsprozess, der Zeit braucht. In Hannover herrschte Übereinstimmung, dass das der Beginn einer ergebnisoffenen Debatte ist. Das ist ein Kampf um den eigenen Laden, der verbunden ist mit der Hoffnung auf etwas Neues, falls sich dieser Laden nicht noch einmal drehen lässt. Klar ist, dass diese Linke den Anforderungen an eine linke Partei nicht mehr gerecht wird.

Wie stellt sich diese Situation in Ihrem Landesverband dar?

Es gab in Hamburg immer verschiedene linke Gruppierungen in der Partei, die aber jahrelang nicht miteinander geredet haben. Seit 2020 wurden Anstrengungen unternommen, eine Koordination sicherzustellen. Das hat tatsächlich dazu geführt, dass wir auf Landesparteitagen qualifizierte Mehrheiten hatten. Was aber dabei immer übersehen wurde, war die Parteientwicklung, also die veränderte Zusammensetzung. Bei der Wahl der Delegierten zum jetzigen Parteitag sind wir in mehreren Bezirken durch eine gezielte interne Mobilisierungsaktivität des Apparates überrannt worden. Da sind Mitglieder aufgetaucht, die man seither nie wieder gesehen hat. Politisch ist die Partei in Hamburg inzwischen sehr ausgezehrt. Es gab und gibt viele Austritte, gerade von Genossinnen und Genossen aus der Gründungsphase. Auch der Apparat hängt im Grunde in der Luft. Wenn da mit aller Kraft für irgendeine Aktion mobilisiert wird und es kommen 80 Leute, dann ist das viel.

Was haben die Linken in der Partei falsch gemacht?

Darüber müssen wir, wie in Hannover gefordert, gründlich nachdenken. Aus der Hamburger Erfahrung würde ich zunächst sagen, dass der linke Flügel – abseits friedenspolitischer Aktivitäten, wo wir immer eine Rolle gespielt haben – große Schwächen bei der Entwicklung einer eigenen außerparlamentarischen Praxis hatte. Es gab neben der Friedensbewegung im Grunde keine, die auch mal andere Leute als das übliche überschaubare Publikum angesprochen hätte. Man war immer in Gremien, Kommunalparlamenten und Parteistrukturen gefangen. Und uns allen ist zu spät bewusst geworden, wie sehr sich die Partei verändert hat. Nicht nur hinsichtlich der Politik der Führung. Auch in der Mitgliedschaft. Da hat es in Teilen einen regelrechten Austausch gegeben, der etwa in Hamburg damit zu tun hat, dass die Grünen viel stärker als Regierungspartei wahrgenommen werden. Dadurch ist für Teile des linksliberalen Spektrums die Linkspartei attraktiv geworden. Und der personelle Ausdruck davon ist, dass wir in Hamburg nun eine »bewegungslinke« Doppelspitze haben, die »mitgestalten« will.

Kommt der aktuelle linke Vernetzungsschritt in einer Partei, die immer einen gut organisierten und aktiven rechten Flügel hatte, nicht ein paar Jahre zu spät?

Es ist richtig, dass man da viel früher hätte ansetzen müssen. Es gab ja zuletzt unmittelbar nach der Bundestagswahl 2021 eine Diskussion darüber, ob es sinnvoll ist, eine Oppositionskonferenz zu organisieren. Das ist unterblieben. Vielleicht einfach deshalb, weil man sich nicht getraut hat, das zu machen. Und es war ja auch im Vorfeld der Konferenz in Hannover nicht so, dass alle linken Zusammenschlüsse »Hurra« gerufen haben. Aber die Rückmeldungen zeigen, dass das nötig war. Wir haben direkt nach der Konferenz Signale erhalten, dass sich in weiteren Bundesländern Genossen dem Was-tun-Netzwerk anschließen wollen, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern. Und wir adressieren ausdrücklich auch ehemalige Mitglieder, die die Partei enttäuscht verlassen haben.