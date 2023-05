Parlament oder Bewegung?

Daniel Maurer/dpa Aufmarsch der JA gegen die Landeserstaufnahmestelle für Asylsuchende in Ellwangen (22.9.2018)

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat bekanntermaßen die AfD-Jugendorganisation »Junge Alternative« (JA) nunmehr als »gesichert rechtsextrem« eingestuft. Leserinnen und Leser antifaschistischer Periodika vom Schlage Lotta, Der rechte Rand oder Antifaschistisches Infoblatt können sich da glücklich schätzen, mit ihren Erkenntnissen abermals denen des Inlandsgeheimdienstes weit voraus zu sein. Wie passend, dass die jüngste Ausgabe von Lotta. Antifaschistische Zeitung aus NRW, Rheinland-Pfalz und Hessen dennoch mit dem verdienstvollen Heftschwerpunkt »Die Junge Alternative: Zwischen Parteikarriere und Bewegung« erscheint.

Die vier allesamt lesenswerten Beiträge zur Jungen Alternative haben die Geschichte der JA und deren Bedeutung für die AfD, die Funktion der Organisation als Jugendverband sowie ihr ideologisches Selbstverständnis, die JA-Netzwerke und Herausforderungen für antifaschistische Arbeit zum Thema. Schnell wird klar: In den rund zehn Jahren, die AfD und JA existieren, finden sich allerhand Ähnlichkeiten. Häufig wechselndes Personal, immer neue Richtungskämpfe bei stetiger Rechtsentwicklung und – insbesondere in den vergangenen Jahren – eine erhebliche Professionalisierung. Bedeutsam erscheinen auch die Wechselwirkungen zwischen AfD und JA. So treibt letztere trotz ihrer verhältnismäßig geringen Zahl von 2.000 Mitgliedern mit viel Unterstützung von außen die Rechtsentwicklung der AfD voran.

Die Partei hingegen holt sich Teile ihres jungen Personals aus der JA, stellt Geld und Infrastruktur zur Verfügung. Wie Britta Kremers in ihrem Einleitungstext zum Lotta-Heftschwerpunkt zusammenfassend schreibt, hat sich mit der JA »eine Kaderstruktur herausgebildet, die sich (…) nicht nur als reine Nachwuchsorganisation einer Partei versteht, sondern die darüber hinaus zentraler Akteur einer rechten Bewegung sein möchte«. Antifaschistinnen und Antifaschisten »stelle dies vor neue Herausforderungen«.

Rainer Roeser betont in seinem Beitrag »Motor der Radikalisierung«, dass »sich große Teile der JA-Spitzenriege aus zwei (anderen) Quellen der extremen Rechten speisen – aus Studentenverbindungen, insbesondere der Deutschen Burschenschaft, und aus der IB (Identitäre Bewegung, jW)«. Die AfD hin zur Bewegungspartei zu treiben, dafür stehe Kremers zufolge auch der im Oktober 2022 gewählte 31jährige JA-Bundesvorsitzende und AfD-Bundestagsabgeordnete Hannes Gnauck.

Um die Rolle der JA besser einzuordnen, blickt Marcel Hartwig unter der Überschrift »Reaktionäre Rebellen« einige Jahrzehnte zurück auf die Funktion von einschlägigen Jugendverbänden für aktuell einflussreiche rechte Kader. Demnach erlebten in den Strukturen rechter Jugendbünde »jene ihre politische Prägung, die heute zu den wichtigsten Ideologen der extremen Rechten im deutschsprachigen Raum gehören«. Im öffentlichen Diskurs trete die JA heute laut Hartwig »aus (klein-)bürgerlichen Milieus kommend«, an gegen »den vorgeblich ›woken Zeitgeist‹ und den angeblich ›linken Mainstream‹, gegen ›Multikulturalismus‹ und ›Genderwahn‹«. In alldem meinten jene »den Verfall althergebrachter Werte zu erkennen«.

Darüber hinaus seien die Beiträge im vorliegenden Heft zu emanzipatorischen Alternativen zur Polizei, zu neuen Entwicklungen in der Neonaziszene, zur sogenannten Klankriminalität in polizeilichen Lagerbildern und der Artikel von jW-Autor Jörg Kronauer zum Rechtsruck in Israel genannt. Auch der Beitrag zur ersten Marxistischen Arbeitswoche vor 100 Jahren in Thüringen und die Verbindung zum etwa ein Jahr später im Juni 1924 in Frankfurt am Main eingeweihten »Institut für Sozialforschung« lohnen sich.