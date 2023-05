»Trotz allem. Migration in die Kolonialmetropole Berlin«. Ausstellung. Im Fokus stehen die Geschichten der Menschen, die im Zuge des Kolonialismus trotz rassistischer Benachteiligung und Ausgrenzung in die Stadt kamen und zu Berlinern wurden. Ihren komplexen Lebensrealitäten und Widerständigkeiten geht die Historikerin und Mitkuratorin Laura Frey in ihrem Rundgang durch die Ausstellung nach. Freitag, 12.5., 15.30 Uhr. Ort: Friedrichhain-Kreuzberg-Museum, Adalbertstr. 95 A, Berlin. Veranstalter: Dekoloniale e. V.

»Entwürdigt. Verboten. Verbrannt«. Mit einer öffentlichen Lesung zum 90. Jahrestag der Bücherverbrennungen durch die Faschisten wird verfemten Autorinnen und Autoren wieder eine Stimme gegeben. Für Frieden, Gerechtigkeit, Freiheitsrechte, Menschenwürde. Gegen Nationalismus, Antisemitismus, Rassenwahn, Militarismus und rechtes Denken. Freitag, 12.5., 13 Uhr, Ort: Martin-Luther-Platz, Augsburg (bei Regenwetter: Moritzsaal, Moritzplatz 5). Veranstalter: VVN-BdA Augsburg

»75 Jahre Nakba in Palästina«. Der Nakba-Tag macht auf die ethnische »Säuberung« in Palästina aufmerksam, die mit der Staatsgründung Israels verbunden ist. Gezeigt wird eine Ausstellung über die Geschichte und über die aktuelle Situation der Palästinenser. Es sprechen Vertreter von Black Lives Matter aus den USA und andere Antikolonialisten. Zum Kulturprogramm gehört kurdische Musik. Sonnabend, 13.5., 13 Uhr. Ort: Schlossplatz, Stuttgart. Veranstalter: Palästina-Komitee Stuttgart