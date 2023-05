teutopress/stock&people/imago Kreise: Wollen immer im Mittelpunkt stehen

Wenn Politik sich in geometrischen Metaphern versucht, sollte man misstrauisch werden. Verwickelt-Dynamisches wird in plane Abstraktion übersetzt. Der ­Begriff der Äquidistanz etwa geistert seit einer Handvoll Jahrzehnte durch linke Debatten, er soll politische Positionen bezeichnen, die denselben Abstand zwischen zwei etablierten, einander entgegengesetzten Positionen halten. ­Damit ist schon alles gesagt. Und immer noch nichts.

Peripherien neigen dazu, sich für maßgeblich zu nehmen. Ein Kreis ist die Menge aller Punkte einer Fläche, die zu einem bestimmten Punkt denselben Abstand haben. Für einander gegenüberliegende Kreispunkte ist der Mittelpunkt einfach im Weg. Sie benehmen sich, als seien sie zuerst da gewesen, nennen ihn äquidistant, dabei sind sie es, die durch Äquidistanz zu ihm allererst definiert sind.

Auffällt, dass Äquidistanz nie anders denn als Vorwurf gebraucht wird. Mangelnder Parteilichkeit nämlich. Auffällt ferner, dass der Vorwurf zwar im Wortsinn Positionen meint, die penibel dieselbe Distanz zu allen Parteien halten, sich praktisch aber gegen jede Art von Distanz richtet. Wer auch bloß etwas abweicht, fängt ihn sich ein. Auffällt drittens, dass der Äquidistanzvorwurf tautologisch zirkelt. Man sagt nicht, diese oder jene Position sei äquidistant, weil sie falsch ist. Man sagt, sie sei falsch, weil sie äquidistant ist. Deswegen bleibt das Wort leer. Wo der Vorwurf begründet ist, wird es überflüssig. Wo er nicht begründet wird, hat es keine ­Bedeutung. Weder Distanz noch Parteilichkeit nämlich machen an sich einen Wert. Manchmal muss man sich an was halten, manchmal dagegenhalten und manchmal sich raushalten. Politisches Alltagseinmaleins. Der Vorwurf der Äquidistanz negiert das, obgleich die Meinung, dass ein Drittes nie gegeben sein kann, offensichtlich nicht stimmt.

Der Marxismus, um gleich im Dorf zu bleiben, operiert permanent mit solchen Dritten, die über das, was Marx den bürgerlichen Rechtshorizont nennt, hinausgehen. Theoretisch ohnehin. Durch utopischen Griff erst recht. Vermittels seiner Weigerung, sich einer der gegenwärtigen Parteiungen unterzuordnen, allemal. Den Zeitgenossen, die jenen Horizont nicht überschreiten, muss marxistisches Denken tatsächlich ­äquidistant vorkommen. Weil es aus ihrem ­Koordinatensystem zur dritten Achse hin ausbricht – der Höhe, die sie nicht sehen.

Die mittlere Position ist keine im arithmetischen Sinn, die sich aus dem Sowohl-als-auch der Ränder ergibt. Sie ergibt sich aus der Sache selbst. Die Mitte der Sache kann deutlich links der Konsensmitte liegen, die mit ihrem Sowohl-als-auch in aller Regel schafft, noch platter zu sein als die Ränder ohnehin schon sind. Dass die Mitte der Sache sublim ist, heißt allerdings nicht, dass sie nie anfechtbar wäre oder innerhalb ihrer nicht wiederum Pluralität, Abweichung, Widerspruch möglich sei. Es bedeutet noch nicht einmal, dass at the top ­jede Frage beantwortet werden kann. Nur dass dort andere Gründe im Spiel sind als an den flachen Rändern.

Also ist der Begriff der Äquidistanz unbrauchbar? Wer die Frage so stellt, hat vor, sie zu verneinen. Trotz ­falschen ­Gebrauchs drückt sich in ihm ein ­Instinkt aus. Es gibt unter Linken die Neigung, Positionen zwischen den Stühlen zu ­beziehen, die unver­dächtig scheinen, weil man sich ja keiner ­Richtung anschließt, und rigoros, weil man es doch mit der reinen Lehre hält, Positionen, die zu nichts verpflichten. Die gesuchte ­Äquidistanz lässt sich daher nicht, wie heute fast immer gehandhabt, an einer einzelnen Streitfrage fest­machen. Die Kritik richtet sich gegen eine Haltung, kann also nur auf Personen oder Gruppen bezogen werden, die sich wiederkehrend ­äquidistant geben. In diesem Sinne, als Kritik eines Verhaltens­musters, ist der Begriff sinnvoll und brauchbar. Als Totschlagwort zur Disziplinierung vermeintlich abtrünniger Genossen zwar brauchbar, sinnvoll nicht.