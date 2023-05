Vertrauenskrise

Florian Gaertner/IMAGO/photothek Hat der Beruf Trauzeuge bei den Grünen überhaupt noch eine realistische Perspektive?

Die Trauzeugenaffäre von Wirtschaftsminister Habeck eskaliert. Keiner will mehr Trauzeuge bei den Grünen sein. Wenn man Kinder und Jugendliche nach ihren Traumberufen fragt, ist Trauzeuge bei den Grünen auf der Beliebtheitsskala stark ins Rutschen gekommen und rangiert nun weit hinter Influencer, Bro/Digger oder Grundsicherungsempfängerfachmann und nur äußerst knapp vor Journalist beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

Viele ehemalige Trauzeugen bei den Grünen versuchen in Selbsthilfegruppen (Anonyme Trauzeugen), ihre traumatischen Erfahrungen aufzuarbeiten. Derweil mangelt es in der Partei am Willen zur Transparenz. Was wissen wir über die Trauzeugen von Annalena Baerbock und wo sie arbeiten? Oder von den Trauzeugen der Grünen-Chefin Ricarda Lang? Gibt es Überlebende?

Hat der Beruf Trauzeuge bei den Grünen überhaupt noch eine realistische Perspektive, ist er für die »Letzte Generation« noch attraktiv? Oder muss man auf die gezielte Anwerbung von Fachleuten aus dem Ausland hoffen?