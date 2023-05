Verpasste Chance

Privatsammlung Abgespaced sozialistisch: Superfunktionale Informations- und Kommunikationseinheit, Sowjetunion, 1986/87

Der Schriftsteller Sergei Tretjakow forderte 1929 für die Literatur ein neues Genre: die »Biographie des Dings«. Ihre Struktur ließe sich vergleichen mit einem Fließband, auf dem der Gegenstand zu einem nützlichen Produkt verfertigt werde. Am Produktionsprozess zeige sich gleichzeitig die soziale Seite der Menschen, mit der sie an das Ding herantreten: »etliche Sorgen und Nöte der betreffenden Gruppen und soziale Neurosen« träten so deutlich hervor. »Es schien mir eine Zeitlang«, so Tretjakow, »als ob ein Ding, das man während seiner Reise durch die Hände der Menschen und ihre Beziehungen verfolgt, mehr über eine Epoche erzählen könne als ein psychologischer Roman.« Über die Dinge erfährt man nicht nur etwas über ihre Produktionsbedingungen, sondern auch über die Gebrauchs­praxen und die ihnen zugrundeliegenden Bedürfnisse. Designgeschichte ist immer Kulturgeschichte.

Hohe Ziele

Eine Ausstellung im Berliner Kunstgewerbemuseum mit dem Titel »Retrotopia. Design for Socialist Spaces« widmet sich der Rolle von Design in den historischen sozialistischen Staaten. Das selbstgewählte Ziel konnte nicht höher gesteckt sein. Mit der Ausstellung wollen die Kuratoren und beteiligten Institutionen nicht weniger, als »entscheidend zu einer überfälligen Neubewertung der globalen und dekolonialen Designgeschichte« beitragen. Unter der Regie von Claudia Banz fand sich ein internationales Team zusammen, um am Beispiel von Diskursen, Institutionen und Netzwerken sowie einer großen Auswahl von Exponaten schwergewichtige Fragen zu beantworten: »Welche Rolle spielte ›Design‹ in diesen Diskursen und Praktiken zwischen Fortschrittsoptimismus und humaner Umweltgestaltung? Mit welchen gesellschaftlichen Herausforderungen sahen sich die Designer:innen konfrontiert, und welche Visionen trieb sie um?« Unter anderem wird anhand des Werks des polnischen Architekten Oskar Hansen gezeigt, wie die Bevölkerung in Planungsprozesse involviert werden sollte. Dafür hatte Hansen sein funktionalistisches Konzept »Offene Form« entwickelt, das auf Persönlichkeitsentwicklung und Partizipation setzte. Sein möglicher Einfluss auf den deutschen Diskurs ist noch gar nicht erforscht.

Doch abgesehen von solchen kleinen, wertvollen Entdeckungen enttäuscht die Ausstellung. Die gezeigten Exponate bleiben überwiegend stumm, sie hängen an verstellbaren Wänden oder stecken in Glasvitrinen. Erläuterungen gibt es lediglich auf Zetteln oder im Begleitheft, die sich nur mit Mühe den Zahlen neben den Exponaten zuordnen lassen. Einige der Erklärungen, wie jene zum Wohnalltag, sind wohltuend sachlich. Andere hingegen offenbaren einen nivellierenden Blick auf die Geschichte. So werden aus den »industriellen Formgestaltern«, wie man in der DDR sagte, »Produkt­designer«. Weder das Selbstverständnis noch die kontroverse Begriffsgeschichte werden so berücksichtigt.

Gewohnte Klischees

Nicht nur im Detail fehlt zuweilen die Sorgfalt. Auch die großen Fragen werden überwiegend mit viel zu oft gehörten Klischees beantwortet. Angeblich wäre die Gestaltung und Architektur in den USA und in der UdSSR »mit denselben Herausforderungen konfrontiert« gewesen. Das ist abgesehen von den diametral entgegengesetzten Gesellschaftsstrukturen auch auf der Ebene der Phänomene falsch. Die USA lagen nach 1945 nicht in Schutt und Asche. Als ob es keine weiteren Kunstrichtungen gegeben hätte, werden in einem Beitrag die 20er und 30er Jahre in der Sowjetunion zur »Ära des Konstruktivismus« stilisiert. Solche Geschichtsklitterung wird bis ins Groteske gesteigert. Die »ehemalige Berliner Mauer« hätte nach 1989 den Blick auf die öffentlichen wie privaten Gestaltungspraktiken in den »postsozialistischen Ländern« verstellt. Kein Wort wird darüber verloren, wie die Durchsetzung des Kapitalismus ablief. Ein Beispiel: Die Produktion der beinahe bruchsicheren Gläser »Superfest« wurde eingestellt, weil das gutlaufende Werk 1990 »abgewickelt« und die Maschinen verschrottet wurden. Nur mit viel Kapital könnte man eine solche Produktion wieder in Gang setzen.

Die Ausstellung scheitert an ihren eigenen Ansprüchen, weil der theoretische Zugang den Gegenständen äußerlich bleibt. Der Begriff »Retrotopie« stammt von dem Soziologen Zygmunt Bauman. Damit meinte er rückwärtsgewandte »Visionen«, denen das Bedürfnis nach der Versöhnung von Freiheit und Sicherheit zugrunde liege. Nach Baumann ist das »ein unmögliches Kunststück«. Genauso »unmöglich« sei die Umsetzung von Utopien, wie die Chefkuratorin mit dem Philosophen Herbert Marcuse meint. Wenn man dann Design als »utopische Versprechen« missversteht, ist es ein Leichtes, wie Anna Maga im Begleitheft der Ausstellung vorführt, von der »Scheinheiligkeit des sogenannten Realen Sozialismus« zu fantasieren, die angeblich viele Menschen »verführte (…) zu dem Glauben, ihre utopischen Projekte könnten Realität werden«.