Zehn Jahre Kriegsprofite

Claudia Schubert Die Kriegsprofiteur-Profiteure sollen im laufenden Jahr eine Rendite von 4,30 Euro je Aktie erhalten. Im vergangenen Jahr schüttete die Rüstungsschmiede eine Rendite von 3,30 Euro je Aktie aus.

Man dürfe »stolz sein«, erklärte Rheinmetall-Chef Armin Papperger. Denn im vergangenen Jahr habe das Unternehmen »einen erfolgreichen Zuwachs bei den Aufträgen für modernste Verteidigungstechnologie« verzeichnen können, freute sich der Konzernboss auf der digitalen Hauptversammlung der rheinischen Rüstungsschmiede am Dienstag. Rheinmetall sehe sich als »führender Ausrüster der Bundeswehr (…), verlässlicher Lieferant für die NATO-Verbündeten Deutschlands und (…) Unterstützer der Ukraine« in der Verantwortung, »einen entscheidenden Beitrag für die zukunftssichere Ausrüstung der Streitkräfte und damit zur Friedenswahrung zu leisten«.

Weiter Profit durch Krieg also: Im Jahr 2022 steigerte Rheinmetall seinen Umsatz um 752 Millionen Euro auf insgesamt 6,41 Milliarden Euro. Der Rüstungskonzern verbuchte dabei nach Steuern einen Gewinn von 535 Millionen Euro, 202 Millionen Euro mehr als im Jahr 2021. Gegenüber Ampelkriegsminister Boris Pistorius zeigte sich Papperger am Dienstag »sehr dankbar« für den »intensiven Dialog mit der Industrie«. In Zusammenarbeit mit den US-Waffenproduzenten Lockheed Martin und Northrop Grumman werde das Unternehmen aus Düsseldorf künftig Rumpfteile für das F-35-Tarnkappenkampfflugzeug herstellen – er erwarte auch in den nächsten zehn Jahren eine rege Nachfrage nach Kriegsgerät, frohlockte Papperger auf der Hauptversammlung.

Es ist schließlich »Zeitenwende«. »Klar – Politik und Unternehmen gehen von weiteren Krisen und Kriegen in der Welt aus«, erklärte Timo Heuser am Dienstag im jW-Gespräch. »Waffenproduzenten wie Rheinmetall reiben sich die Hände«, so der Sprecher von »Rheinmetall entwaffnen«. Mit rund 70 Menschen protestierte das Bündnis am Dienstag vor dem Haupteingang der Düsseldorfer Konzernzentrale. In Berlin besetzten etwa 20 Aktivisten die Parteizentrale von Bündnis 90/Die Grünen. Ein vom Balkon entrolltes Banner adressierte die Kriegstreiber in Politik und Wirtschaft: »Gegen Kriegs- und Krisenprofiteure – gegen grüne Kriegspolitik«.