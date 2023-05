»Sie sind eher räteorientiert«

www.infolibre.gr Ende April feierten die Viome-Beschäftigten mit Tausenden die zehnjährige Besetzung der ehemaligen Baustoffabrik »Viomichaniki Metalleutiki« in Thessaloniki

Es gab zuletzt eine breite Solikampagne für die selbstverwaltete griechische Fabrik Viome. Was hat es damit auf sich?

Manfred Neugroda: Mit der mittlerweile 26. Zwangsversteigerung im Januar ist das Gelände der Seifenfabrik Viome verkauft worden. Die Versteigerung war diesmal nicht öffentlich, sondern online, weshalb kein direkter Protest möglich war. Ersteigert wurde das Gelände für 9,2 Millionen von einem südafrikanischen Investmentfonds, betrieben von einem Exilgriechen. Daraufhin wurde eine Solidaritätskampagne initiiert. Es war klar, dass man dem Investor das Gelände nicht überlassen, sondern es verteidigen und nach Lösungen für den weiteren Betrieb suchen wird. Es gibt mittlerweile auch Verhandlungen mit dem Investor, die von den Kolleginnen und Kollegen als nicht ganz aussichtslos beschrieben werden. Das hängt auch davon ab, wie die Regelungen für Viome aussehen können.

Was würde eine Schließung bedeuten?

Konstantin Koustas: Seit der Besetzung vor über zehn Jahren arbeiten die meisten nun dort. Es geht um viel mehr als um den Verlust des Arbeitsplatzes. Das Projekt Viome repräsentiert politisch den Kampf einer massiv prekarisierten Gesellschaft in Griechenland.

M. N.: Man muss auf individueller Ebene fairerweise sagen, dass die Besetzung und Rückeroberung der Produktion nur jene durchgehalten haben, die einen Rückhalt in anderer Form hatten. Andere mussten sich aufgrund der niedrigen Löhne, die maximal gezahlt werden konnten, neue Arbeitsplätze suchen, wenn sie sie denn gefunden haben. Dadurch arbeiten heut entsprechend weniger Kollegen in der Fabrik.

Es geht aber nicht nur um die existentielle Seite. Die Kollegen identifizieren sich mit dem politischen Projekt. Ohne Boss, ohne Kapitalisten regeln sie auf demokratische Weise ihre Zusammenarbeit. Das öffnet die Tür für weitere Projekte. Es gab eine Vielzahl weiterer Versuche der Rückeroberung von Betrieben, und es gibt immer wieder neue Ansätze, bei denen auch Kollegen von Viome ihre Erfahrungen zu Verfügung stellen.

Vor welchen Herausforderungen steht Viome gegenwärtig?

M. N.: Neben der Standortsicherung für die Fabrik befindet sich Viome in einer angespannten Situation aufgrund überteuerter Rohstoffpreise und fehlender Absatzmärkte über Griechenland hinaus. Die Belegschaft zahlt sich gegenwärtig etwa 600 Euro monatlich aus. Das ist ein bisschen weniger als der gesetzliche Mindestlohn in Griechenland. Aber auch das ist mit dem momentanen Umsatz äußerst schwierig. Daher braucht es zusätzlich zur Verteidigung des Betriebs die Beschleunigung des Exports in die Vertriebsstellen nach Europa. Auf unserer Webseite weisen wir regelmäßig auf die Viome Verkaufsstellen in Deutschland hin.

Welche Soliaktionen gibt es für die Seifenfabrik?

M. N.: Die Kampagne zur Verteidigung des Betriebs ist Bestandteil der vielen politischen und sozialen Bewegungen, die im Moment wieder aufstehen und gegen die Regierung von Kyriakos Mitsotakis protestieren und ihre einzelnen Forderungen zusammen vertreten. Etwa bei der Demonstration am 18. März in Thessaloniki, wo 20.000 Menschen gegen die Verursacher des schweren Zugunglücks protestierten. Dort war nicht nur Viome präsent, sondern es waren auch die Goldabbaugegner von Chalkidiki, die Wasserwerker von Thessaloniki und die Beschäftigten der Sozialkliniken. All diese Gruppen haben ihre Opposition zur gegenwärtigen Regierung zum Ausdruck gebracht. Anfang April gab es in Thessaloniki ein von 45.000 Menschen besuchtes Konzert der Wasserwerker. Dort ist nicht nur die Verteidigung der öffentlichen Wasserversorgung vor der Privatisierung durch das Parlament angekündigt worden, sondern für alle Projekte in Nordgriechenland eine Bühne geschaffen worden.

Die Kollegen von Viome erhalten außerdem Unterstützung durch politische Erklärungen aus ganz Europa sowie von vielen rückeroberten Betrieben aus Südamerika. Das war auch 2012 der Bezugspunkt für die Viome-Belegschaft, den Betrieb zu übernehmen.

Welche Rolle haben die Regierungen und Parteien in den vergangenen Jahren gespielt?

K. K.: Die Mitsotakis-Regierung ist komplett gegen Viome und solche Projekte im allgemeinen. Man möchte es so schnell wie möglich abwickeln. Während der Syriza-Regierung war es so, dass der linke Flügel von Syriza immerhin versucht hat, Lösungen zu finden und Zwangsversteigerungen sowie die Räumung zu verhindern. Letzten Endes hat allerdings auch die Syriza-Regierung eine Reihe von negativen Beschlüssen gefasst. Einer war die Einführung der digitalen Zwangsversteigerung.

M. N.: Die Mitsotakis-Regierung hatte die staatliche Energiegesellschaft DEE angewiesen, den Strom von Viome abzustellen. Das wurde äußerst brutal durchgesetzt. Daraufhin initiierten wir eine Spendenkampagne, die mittels Generatoren die Stromversorgung von Viome sicherstellte.

K. K.: Diese Stromabschaltungen waren rechtswidrig, da die Viome nach einem geltenden Gesetz von 2016 als Sozialkooperative gilt. Als solche hat sie eine Steuernummer und jederzeit das Recht auf Strom- und Wasserversorgung.

Gibt es von seiten der Beschäftigten Überlegungen, durch Parteien Einfluss zu nehmen?

M. N.: Viome hat vor kurzem in einer Stellungnahme ausdrücklich auf das Parteiensystem Bezug genommen. Im Hinblick auf die Wahlen am 21. Mai in Griechenland rufen die Beschäftigten nicht zur Wahl einer der Parteien auf. Auch nicht der Oppositionsparteien. Man unterstützt Initiativen und soziale Bewegungen. Teile von Syriza und der Partei von Yanis Varoufakis haben der Belegschaft ihre Unterstützung in beschränkter Form erklärt. Viome begrüßt dies ausdrücklich, ruft aber auch hier nicht zur Wahl auf. Das hängt mit der Stellung der Viome-Kollegen zum bürgerlichen Parlamentarismus zusammen. Sie sind eher räteorientiert.

Viome hat eine große Bedeutung für Konzepte der Selbstverwaltung. Was kann man von dem Projekt lernen?

M. N.: Es ist ein Leuchtturmprojekt. Auch in Deutschland gab es Anregungen bei der Schließung von Betrieben auf das Konzept der Rückeroberung und Arbeiterselbstverwaltung zurückzugreifen. Strike Bike aus Thüringen etwa, wo allerdings nach acht Monaten aufgegeben werden musste. Beim ostdeutschen Waggonbauer Niesky gibt es Überlegungen hierzu. Während der Auseinandersetzung beim Autozulieferer GKN in Zwickau dieses Jahr gab es sie auch. Beim Partnerunternehmen von GKN in Florenz eroberten die Arbeiter den Betrieb 2021. Eine internationale Solidaritätsbewegung ist auch hier wieder eng verbunden mit Viome. Es gibt überall Konzepte, wo man sich nicht mit einer Schließung mit Sozialplan begnügt, sondern den Betrieb in eigene Regie zu übernehmen versucht.

K. K.: Man darf nicht vergessen, dass die Leute nicht aus einer Spontanität heraus sagen wir besetzen jetzt die Betriebe, sondern sie sind im Zugzwang. All diesen Betrieben wird von der Kapitalseite ständig Liquidität entzogen. Entweder kommt es dann irgendwann zur Liquidierung der Betriebe, oder, wie es bei Viome und sehr oft in Argentinien der Fall war, sie werden einfach verlassen. Die Leute stehen dann ohne Arbeit, ohne Anspruch auf Arbeitslosengeld oder sonst etwas da. Das ist dann also ein Verteidigungsmechanismus.