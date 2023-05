Geklonte Stimmen

stock&people/imago Kickt der Fürsorgetrieb? Mutter mit zukünftigem Radiomoderator

Ein Schweizer Radiosender hat Ende April beinahe das gesamte Tagesprogramm von künstlicher Intelligenz (KI) herstellen lassen. Couleur 3, die öffentlich-rechtliche Popwelle in der Westschweiz, sendete am 28. April tagsüber nur Titel, die entweder von KI ausgewählt oder ganz von ihr geschaffen wurden. Moderiert haben die geklonten Stimmen der Stammbelegschaft, auch die redaktionellen Beiträge wurden gefaked, »echt« waren nur die Kurznachrichten und ein Hinweis alle 20 Minuten, der die laufende Inszenierung erklärte. Auf Heise online wird Wellenchef Antoine Multone mit einer ersten Bilanz zitiert. Sie zeige, »dass die menschliche Intelligenz unersetzlich bleibt«. Ein Irrtum, die Entmenschlichung hat sich in dieser Branche längst durchgesetzt. Der Kommerzfunk hat in den 90er Jahren damit begonnen, quasi-live moderierte Shows zu bringen, die der Computer ausspuckt. Die Musikauswahl wird von »Researchern« festgelegt, die den Popmüll an Testhörern ausprobieren, die Hitrotation von einer Planungssoftware. Als »On-Air-Personalities« werden gleichförmige Witzfiguren herangezüchtet, die keinen eigenen Charakter zeigen, also ohne Qualitätsverlust durch DJ-Zombies ersetzt werden können. Ob MDR Sputnik oder 104.6 RTL von Menschen oder Maschinen gemacht werden, ist schlicht irrelevant.

Fahren wir fort mit Mord und Totschlag. Im ARD-Radio-Tatort »Return to Sender« von Dominik Bernet möchte Exkommissarin Laura Martini in der Schweiz des Jahres 2056 eine elefantöse Meuchelei nachweisen, obwohl doch das Morden längst abgeschafft ist (SRF 2023, Mi., 20.05 Uhr, Bayern 2, Fr., 19.04 Uhr, WDR 3, Sa., 17.04 Uhr, WDR 5, 19.05 Uhr, SWR 2, 20 Uhr, SRF 2 Kultur, So., 14.05 Uhr, RBB Kultur, 17.04 Uhr, SR 2, 19.03 Uhr, NDR Kultur, Mo., 21.05 Uhr, Bremen 2). In »Galaxis und Größenwahn« beamt sich »Round Midnight« von Dienstag bis Donnerstag ins Jazzrockjahr 1973 (ab Di., jeweils 23.30 Uhr, NDR Kultur). Im Feature »Ihr nennt uns Klimaterroristen?« erklären junge Umweltaktivisten, warum sie dazu bereit sind, sich dem Zorn der Fossilfraktion auszusetzen (Mi., 15.05 Uhr, SWR 2). Die dreikäsehohen Reporter der »Ö-1-Kinderuni« erforschen die »Faszination Mumie« und suchen nach Gründen, warum sich seit Jahrtausenden manche Menschen einwecken lassen (Do., 16.40 Uhr, Ö 1). In der Livesendung »Schöne Lesung« diskutiert Peter Sloterdijk, der im März »Die Reue des Prometheus« vorgelegt hat, mit der Transformationsforscherin Maja Göpel darüber, warum er nach einem »neuen energetischen Pazifismus« verlangt (Fr., 19.05 Uhr, RBB Kultur).

Eine Seltenheit bietet am Samstag abend das Theater an der Wien. Es gibt in einer Aufzeichnung vom 28. April Mieczyslaw Weinbergs Oper »Der Idiot« nach Dostojewskis Roman (Sa., 19.30 Uhr, Ö 1). Bei Nichtgefallen des Idioten kann zu einer antiken Inszenierung der »Flüchtlingsgespräche« von Bertolt Brecht umgeschaltet werden, die noch in Schwarz-Weiß aufgenommen worden ist (SDR 1967, Sa., 20.05 Uhr, DLF). »Mikado-Klassik« sendet einen bearbeiteten »Karneval der Tiere« von Camille Saint-Saëns (NDR 2023, So., 7.04 Uhr, NDR Kultur). Tote und Torten verspricht das Hörspiel »Die Totentorte von Epfing« von Richard Oehmann (Ursendung, BR 2023, So., 15.05 Uhr und Mo., 20.05 Uhr, Bayern 2). Und am Montag beginnt im »Radiokolleg« eine dreiteilige Reihe über den »Mythos Mutterschaft«, in der Christa Nebenführ Argumente sammelt: Ist ihre Fürsorge für Kinder naturgegeben oder beugen sich Frauen einer gesellschaftlichen Zuschreibung (ab Mo., jeweils 9.05 Uhr, Ö 1)?