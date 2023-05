»VoNo!via? Hannovers größter Vermieter unter der Lupe«. Podiumsgespräch. Vonovia ist in Hannover mit 15.000 Wohnungen zum größten Akteur auf dem Mietmarkt geworden. Es sprechen Betroffene, Experten und Aktivisten. Donnerstag, 11.5., 19.30 Uhr. Ort: Seminarraum Arbeit & Leben, Otto-Brenner-Str. 1, Hannover. Veranstalter: Interventionistische Linke Hannover

»Rechtsfindung« Der Film zeigt eine Passage aus Brechts »Furcht und Elend des III. Reiches«. Eingeladen ist Regisseur Johannes Hör. Freitag, 12.5., 18.30 Uhr. Ort: »Schön 28«, Schönstr. 28, Frankfurt am Main. Veranstalter: DKP und SDAJ Frankfurt am Main

»Zukunft für alle! Sozialökologische Krise in Hessen – Was tun?« Tagung. Die Welt befindet sich im Krisenmodus. Auch in Hessen sind die Folgen zu spüren. Ein »Weiter so« ist nicht mehr möglich. Sonnabend, 13.5., 10.30 Uhr. Ort: Katholische Akademie Rabanus Maurus im Haus am Dom, Domplatz 3, Frankfurt am Main. Veranstalter: Hessisches Sozialforum

»Can’t pay! won’t pay!« Prozessbegleitung. Für diese antimilitaristische Aussage, aufgemalt auf ein Wahlplakat der Grünen, soll einem Kriegsgegner vor dem Amtsgericht in Dannenberg (Wendland) der Prozess gemacht werden. Der von den Grünen Angeklagte soll eine Bewährungsauflage erhalten, wonach er ein Jahr lang längere Ortsabwesenheit dem Gericht zu melden hätte. Das ist nicht zu akzeptieren. Montag, 15.5., 8.30 Uhr. Ort: Amtsgericht, An den Ratswiesen 4. Dannenberg. Veranstalter: Rote Hilfe Salzwedel